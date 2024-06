Welche Auswirkung könnten die Wahlen in Frankreich auf Spanien haben?

Spanien blickt auf die französischen Parlamentswahlen, um Parallelen zu seiner eigenen Situation zu ziehen.

Inmitten eines unruhigen politischen Szenarios verfolgt Spanien aufmerksam die französischen Parlamentswahlen 2024 und sucht nach Parallelen zur eigenen Situation. Der Aufruf zu vorgezogenen Wahlen von Emmanuel Macron nach der Niederlage seiner Partei bei den Europawahlen hat großes Interesse und zahlreiche Analysen in der spanischen Politik ausgelöst.

Die Sumar-Partei, ein Minderheitspartner in der Regierung von Pedro Sánchez, betrachtet die Neue Volksfront als inspirierend für die fortschrittliche Politik der spanischen Regierung.

Elizabeth Duval, Sekretärin für Kommunikation bei Sumar, betont die Bedeutung dieser Verbindung: "Das wirklich Außergewöhnliche und Unerwartete an diesen französischen Wahlen war der Zusammenschluss der Linken, die Bewegung zur Bildung der neuen Volksfront. Diese Möglichkeit, nicht zwischen dem Schlechten und dem Schlechtesten zu wählen, nicht zwischen Macron und Le Pen zu wählen, ist das, was wirklich Hoffnung gibt", sagte der Parteisprecher.

Besorgnis über die Rechtsextremen

Die Besorgnis vor einer rechtsextremen Regierung in Europa ist spürbar und es wird befürchtet, dass dies die europäische Stabilität beeinträchtigen könnte. Borja Bergareche, Partner für Kommunikation und Führung bei Harmon, äußerte Kritik an Macrons Entscheidung.

Borja Bergareche sagte: "Wenn es die Absicht war, die französische Gesellschaft für den wachsenden Trend der Unterstützung für den ehemaligen Front National und andere rechtsextreme Parteien zu sensibilisieren, scheint es klar zu sein, dass die Entscheidung ein Fehler war, da alle Umfragen die Partei von Marine Le Pen und andere rechtsextreme Kräfte als klaren Sieger zeigen."

"Die Aussicht, dass die Partei von Marine Le Pen an die Macht kommen könnte, hat viele beunruhigt, die sich um die Zukunft der europäischen Einheit und der demokratischen Werte sorgen. "Was in Frankreich geschieht, hat direkten Einfluss auf die Zukunft des europäischen Projekts und darauf, inwieweit wir zulassen, dass sich das Klima der schädlichen Polarisierung, das extremistische Kräfte wie Marine Le Pen in Europa schüren, durchsetzt", erklärte Borja Bergareche.

Im Einklang mit Vox

Die spanische rechtsextreme Partei Vox betont hingegen ihre Übereinstimmung mit Marine Le Pen. "Ihre Partei Vox und ihr Vorsitzender, mein lieber Santiago Abascal, mit dem wir seit einiger Zeit in Kontakt stehen, verkörpern die spanische patriotische Bewegung, auf die ich zählen kann", erklärte Le Pen bei einer Veranstaltung von Vox vor den Europawahlen, die die wichtigsten Parteien ihres politischen Spektrums in Madrid zusammenbrachte.

Vox führt diese enge Zusammenarbeit auf Äußerungen von Marine Le Pen in einem Interview zurück, in dem sie versicherte, im Falle ihrer Regierungsübernahme zu verhindern, dass der ehemalige katalanische Präsident Carles Puigdemont französischen Boden betritt. Abascals Partei ist zuversichtlich, dass der Sieg des Rassemblement National ein Schaufenster für die Ideen der europäischen extremen Rechten werden wird.

Auswirkungen in Spanien

Borja Bergareche unterstrich auch die mögliche Komplexität der politischen Landschaft: "Das wahrscheinlichste Szenario ist eine störende Kohabitation zwischen einem zentristischen Präsidenten wie Macron und einem Ministerpräsidenten des Rassemblement National. Dies stellt eine große Herausforderung für die europäische Politik und die demokratische Stabilität dar", warnte er.

Die Parlamentswahlen in Frankreich haben direkte Auswirkungen auf Spanien. Die französischen Wahlergebnisse könnten die spanische politische Landschaft beeinflussen und künftige Strategien sowie Bündnisse prägen.

Alle Augen sind auf den 7. Juli gerichtet. Die Ergebnisse der Wahlen von 2024 könnten die europäische Politik für die kommenden Jahre neu definieren. Die Reaktionen in Spanien sind gemischt: Während Parteien wie Sumar in der Einigung der Linken eine Chance sehen, betont VOX seine Nähe zu Le Pen.

"Die französische Lektion, die für jedes andere Land gilt, ist, dass es für gemäßigte Parteien, die in den Institutionen Verantwortung tragen, immer schwieriger wird, ihren Mitbürgern die kleinen Errungenschaften der kleinen und wertvollen unvollkommenen liberalen Demokratien zu vermitteln, die wir haben, die uns alle frustrieren, die aber eindeutig das einzige System sind, das die Gesellschaften, die wir haben, rettet", schloss Bergareche.