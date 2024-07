Von Euronews

Kosovo betrachtet die USA seit der Intervention zur Beendigung serbischer Kontrolle 1999 als wichtigsten westlichen Verbündeten.

Die Präsidentin des Kosovo hat zur Feier des amerikanischen Unabhängigkeitstages - im Regen getanzt.

Vjosa Osmani nahm in Pristina an einem Empfang in der amerikanischen Botschaft anlässlich des 248. Jahrestages des 4. Juli teil, auch als Mitglied einer Tanzgruppe.

Auf der gleichen Veranstaltung hielt Osmani eine Rede, in der sie sagte: "Wie ich oft sage, ist dieser Tag der Unabhängigkeit nicht nur ein stolzer Tag für die Amerikaner. Es ist auch ein Tag großer Dankbarkeit für uns hier in der Republik Kosovo.

Kosovo betrachtet die USA als seinen stärksten westlichen Verbündeten, nachdem amerikanische Truppen 1999 eine Militäroperation eingeleitet hatten, die das Ende der serbischen Kontrolle über das Land einleitete.