Mehr Luftabwehr: USA haben der Ukraine neues Patriot-System zugesagt

Mehr Luftabwehr: Die USA haben der Ukraine neues Patriot-System zugesagt.

Die Luftverteidigung bleibt ein zentrales Thema im Krieg in der Ukraine. Die russischen Streitkräfte rücken langsam, aber stetig in die Region Donezk vor.

Bei Drohnenangriffen in der gesamten Ukraine wurden nach Angaben der regionalen Gouverneure sieben Menschen getötet, darunter ein 15-jähriger Junge. Weitere 43 Personen wurden Berichten zufolge verletzt.

Die Kiewer Verteidigungskräfte trafen russische Kontrollpunkte und Artilleriesysteme. Russland warnte den Westen davor, der Ukraine zu erlauben, westliche Waffen für weitere Angriffe auf russisches Territorium zu verwenden.

Die Ukraine war das Hauptthema der NATO-Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel in Washington. US-Präsident Joe Biden kündigte ein neues militärisches Hilfspaket an, das auch ein brandneues Patriot-System umfasst.

"Es wird zwei Sicherheitsabkommen geben. Sie umfassen Sanktionen gegen Russland, Unterstützung für unseren Beitritt zur EU und zur NATO, Unterstützung für unsere Verteidigung - unsere Soldaten, all unsere Menschen – und den Wiederaufbau. Das wird in den Sicherheitsabkommen so berücksichtigt", so der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskyj.

Beim Gipfel wurde der Ukraine weiterhin eine jährliche Unterstützung in Höhe von rund 43 Mrd. USD zugesagt, Unterstützung bei der Luftverteidigung, einschließlich Patriot-Raketensystemen und F-16-Kampfjets und die Ausbildung ukranischer Soldaten.