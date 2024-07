Entsetzen bei Politikern weltweit über Attentat auf Trump

Mit Schock und Entsetzen haben Politiker in Europa und der ganzen Welt auf das Attentat reagiert. Viele verurteilten den Anschlag und erklärten, Gewalt habe in der Politik keinen Platz.

Reaktionen der EU-Staats- und Regierungschefs

Viele drückten ihr Mitgefühl für Donald Trump aus und verurteilten den Gewaltakt im US-Wahlkampf.

Bei dem Attentat wurde ein Besucher der Kundgebung getötet und zwei weitere wurden schwer verletzt.

Trumps Wahlkampfteam sagte, dem voraussichtlichen republikanischen Kandidaten gehe es „gut“, nachdem er von der Bühne gezerrt worden war, obwohl der Schuss den oberen Teil seines rechten Ohrs durchbohrt hatte.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, „politische Gewalt hat in einer Demokratie keinen Platz“.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die Demokratie bedroht.

Für den Österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer hat Gewalt keinen Platz in unsere Gesellschaft.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach von einer „Tragödie für unsere Demokratien“.

Reaktionen aus Italien:

„Meine Solidarität und meine besten Wünsche für eine baldige Genesung gelten ihm, in der Hoffnung, dass in den nächsten Monaten des Wahlkampfs Dialog und Verantwortung Vorrang vor Hass und Gewalt haben werden“, schrieb Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Der italienische Politiker, der Trump in Italien am nächsten steht, ist jedoch Matteo Salvini, Parteichef der Lega-Partei. Er postete: „Stärker als alles und jeder. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung. Das ist der Präsident, den Amerika braucht.“

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, ein enger Verbündeter Trumps, sprach von "dunklen Stunden":

Geert Wilders, Vorsitzender der niederländischen Freiheitspartei machte die „Hassrhetorik linker Politiker“ für den Anschlag verantwortlich.

Auch der scheidende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilte den Anschlag. Die NATO-Verbündeten hielten zusammen, um "unsere Freiheit und Werte" zu verteidigen.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez postete auf X:

„Ich möchte den Angriff auf Donald Trump während einer Kundgebung in Pennsylvania auf das Schärfste verurteilen. Gewalt und Hass haben in einer Demokratie keinen Platz. Meine besten Wünsche für eine schnelle Genesung an den ehemaligen Präsidenten Trump und die übrigen Verletzten und mein aufrichtiges Beileid an die Familie des Verstorbenen."

Für den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk ist "in einer Demokratie Gewalt keine Antwort auf politische Differenzen."

Und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj postete, dass „Gewalt niemals siegen sollte“.

Er sagte, dass es 2022 mindestens zehn Versuche Russlands gegeben habe, ihn zu ermorden.

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, der im Mai selbst Ziel eines Attentats war, postete auf Facebook: „Es ist eine Kopie des Drehbuchs. Trumps politische Gegner versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen. Wenn ihnen das nicht gelingt, hetzen sie die Öffentlichkeit auf, bis irgendein armer Kerl zu den Waffen greift.“

Scenár ako cez kopirák.Keby útočník na D. Trumpa vedel po slovensky, stačilo by mu prečítať denník N, Sme alebo... Posted by Robert Fico on Saturday, July 13, 2024

Im Mai hatte ein Schütze fünfmal auf Fico geschossen, als dieser in Handlova Anhänger begrüßte. Fico muss nun mit dauerhaften gesundheitlichen Problemen fertig werden. Er unterzog sich einer fünfstündigen Operation, um mehrere Wunden zu behandeln, die er bei der Schießerei erlitten hatte, gefolgt von einer weiteren zweistündigen Operation zwei Tage später, um abgestorbenes Gewebe aus seinen Schusswunden zu entfernen.

Rettungskräfte bringen den angeschossenen und verletzten slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico in ein Krankenhaus in Banska Bystrica, 15. Mai 2024. AP

Auch der frisch gewählte britische Premierminister Sir Keir Starmer verurteilte das Attentat. Politische Gewalt jeglicher Art und Weise habe nichts in unserer Gesellschaft zu suchen, poste Sir Keir auf X:

Reaktionen aus aller Welt

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte auf X: „Sara und ich waren schockiert über den offensichtlichen Angriff auf Präsident Trump. Wir beten für seine Sicherheit und eine schnelle Genesung.“

Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro, ein Gegner Trumps, sagte während einer Wahlkampfveranstaltung im staatlichen Fernsehen, er wünsche Trump eine schnelle Genesung: „Möge Gott das Volk der Vereinigten Staaten segnen und ihm Frieden und Ruhe schenken. Wir waren Gegner, aber ich wünsche Präsident Trump Gesundheit und ein langes Leben und lehne diesen Angriff ab.“

Das chinesische Außenministerium veröffentlichte eine Erklärung, in der es heißt: „Der chinesische Präsident Xi Jinping drückte nach der Schießerei bei der Kundgebung in Pennsylvania sein Mitgefühl und seine Solidarität mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump aus.“

Der australische Premierminister Anthony Albanese verurteilte den Mordanschlag als unentschuldbaren Angriff auf die gemeinsamen demokratischen Werte der USA und Australiens.

„In Australien wie in den USA besteht das Wesen und der Zweck unserer Demokratien darin, dass wir unsere Ansichten ausdrücken, unsere Meinungsverschiedenheiten diskutieren und unsere Differenzen friedlich beilegen können“, sagte Albanese zu Reportern im australischen Parlamentsgebäude.

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sagte auf X, dass der Angriff von allen Verteidigern der Demokratie und des Dialogs in der Politik „entschieden abgelehnt“ werden müsse, und nannte den Vorfall inakzeptabel.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau schrieb auf X, dass ihn die Schießerei angewidert habe und seine Gedanken bei Trump, den Teilnehmern der Veranstaltung und allen Amerikanern seien.

„Es kann nicht genug betont werden – politische Gewalt ist niemals akzeptabel“, schrieb Trudeau.

Der ägyptische Präsident Abdelfattah El Sissi drückte in einer Erklärung seine Besorgnis aus und betonte die Verurteilung des Angriffs durch sein Land.

„Ich wünsche Trump eine schnelle Genesung und dass der US-Wahlkampf in einer friedlichen und gesunden Atmosphäre wieder aufgenommen wird, frei von jeglichem Terrorismus, Gewalt oder Hass“, sagte er.

Indiens Premierminister Narendra Modi sagte auf X, er sei zutiefst besorgt über „den Angriff auf meinen Freund“.

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador verurteilte den Angriff auf X und sagte, „Gewalt ist irrational und unmenschlich.”

Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol sagte auf X, er sei entsetzt über „den abscheulichen Akt“ politischer Gewalt. Er fügte hinzu, das koreanische Volk stehe solidarisch zu den Amerikanern.

Taiwans Präsident Lai Ching-te wünschte Trump eine schnelle Genesung und sagte, seine Gedanken und Gebete seien bei Trump. Er sagte, politische Gewalt jeglicher Art sei „in unseren Demokratien“ niemals akzeptabel und sprach den Opfern sein Beileid aus.

Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. sagte, er sei erleichtert zu erfahren, dass es Trump gut geht. Seine Gedanken und Gebete seien bei ihm und seiner Familie.

„Gemeinsam mit allen demokratieliebenden Völkern auf der ganzen Welt verurteilen wir alle Formen politischer Gewalt. Die Stimme des Volkes muss immer die oberste Stimme bleiben“, postete Marcos auf X.