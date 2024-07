Griechenland: Wohnungskrise und massive Überverschuldung

Von Fay Doulgkeri

Griechenland hat ein Problem: die Menschen protestieren gegen die Immobilienpreise. Zwischen 2022 und 2023 stiegen sie um fast elf Prozent.

Laut einer aktuellen Studie der Immobilienagentur Global Property Guide sind die Immobilienpreise in Griechenland zwischen 2022 und 2023 um fast 11 Prozent gestiegen.

Das Mittelmeerland hat die Last der sich verschärfenden europäischen Immobilienkrise zu tragen.

Massive Überschuldung Griechenlands

''Es gibt ein Angebot an zu verkaufenden Immobilien, aber die Leute protestieren heftig gegen die Preise. Und das macht Sinn, denn leider haben wir in Griechenland keine offiziellen Daten über die Geldtransfers. Das schafft ein ganz besonderes Problem, denn wir alle diskutieren die Preise auf Grundlage der in den Anzeigen geforderten Preise. Aber die in den Anzeigen verlangten Preise stammen von den Eigentümern oder den Immobilienmaklern, und das sind nicht die endgültigen Preise", sagte Antonis Markopoulos, Mitbegründer von Prosperty.

Dieses Problem wird durch die massive Überschuldung Griechenlands noch verschärft.

"Bei der Vermietung gibt es in der Tat ein sehr großes Problem mit dem Angebot, denn die Nachfrage ist fünfmal größer. Heute fragen fünf Leute an und einer mietet. Und in der Regel ist das, was vermietet wird, eine alte Immobilie. Denn wenn ein Eigentümer seine Immobilie renoviert oder eine Immobilie baut, stellt er sie entweder in die Kurzzeitvermietung oder er vermietet sie in einem sehr kleinen Kreis."

'Die Abschlusspreise für durchschnittliche städtische Immobilien liegen schätzungsweise 15-20 Prozent unter den Angebotspreisen. Hätten interessierte Vermieter, Käufer oder Mieter ein klareres Bild von den wahren Preisen, würde sich der Markt selbst regulieren, sagen Experten.

Die griechische Regierung will bis September neue Maßnahmen zur Bekämpfung des sich verschlechternden Wohnungsmarktes des Landes vorstellen.