Junge Leute in Großbritannien hoffen auf besseres Verhältnis zur EU

Acht Jahre nach dem Votum Großbritanniens für den Austritt aus der EU sind die in London lebenden jungen Europäer bereit für Veränderungen.

Die im Vereinigten Königreich lebenden EU-Bürgerinnen und -Bürger verfolgen aufmerksam die nächsten Schritte ihrer neuen Regierung, denn der frisch gewählte Premierminister Keir Starmer will die Beziehungen zu Europa neu gestalten.

Auf einer Pressekonferenz im Vorfeld der Vorstellung seiner vollständigen Legislativagenda betonte Starmer die Notwendigkeit einer besseren Post-Brexit-Vereinbarung mit Brüssel als derjenigen, die zunächst von Theresa May und dann von Boris Johnson ausgehandelt wurde.

"Wir glauben, dass wir einen besseren Deal bekommen können als den verpatzten Deal, den Boris Johnson mit nach Hause gebracht hat, und wir werden daran arbeiten. Wir verstehen die Arbeit, die erledigt werden muss, und die Art der Herausforderung", sagte Starmer.

Der Brexit hat im Laufe der Jahre viele Herausforderungen mit sich gebracht, aber mit der Labour-Partei an der Macht hofft das Vereinigte Königreich auf engere Beziehungen zu Europa.

Die Schlüsselfrage ist, ob sein neuer Ansatz zu mehr Wohlstand und besseren Handelsbeziehungen führen wird und wie er sich auf die große Zahl von EU-Bürgern und -Bürgerinnen im Land auswirken wird.

"Das erste, was wir spürten, war Erleichterung"

Die meisten Europäer, die in London leben, sind junge Erwachsene. Viele von ihnen denken, dass der neue Premier viele Herausforderungen des Landes meistern kann, und hoffen auf die Wiederherstellung der Freizügigkeit, die mit Brexit für die Briten abgeschafft wurde.

Eine Einwohnerin des Vereinigten Königreichs, Victoria Croda-Pinto, sagte Euronews, sie sei "etwas optimistischer", als sie es mit den Tories an der Macht gewesen wäre. Ricardo Hyoiti Guiatoko äußerte sich ähnlich zurückhaltend: "Es gibt so viele Vor- und Nachteile", sagte er über den Wahlsieg von Labour, "aber das erste, was wir fühlten, war Erleichterung".

Elisa Consiglio teilte ihre Gedanken über den Zustand der anglo-europäischen Beziehungen mit. "Ich habe das Gefühl, dass wir in gewissem Sinne gespalten sind", erklärte sie. "In der Vergangenheit war das ganz anders, da waren wir alle zusammen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass wir in gewisser Weise getrennt sind."

Der Ausgang des Plans der Labour-Partei, die Beziehungen zu Europa zu stärken, bleibt ungewiss, da vieles von externen Faktoren abhängt, einschließlich der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl am 5. November.

Professor Jonathan Portes, ein führender Experte für die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU am King's College London, sagte, es werde noch einige Zeit dauern, bis die Zukunftsaussichten klar sind.

"Wenn es erste positive Vereinbarungen gibt, könnte dies eine politische und wirtschaftliche Dynamik auslösen, die beide Seiten unter Druck setzt, weiter und schneller zu gehen, und es könnte tatsächlich zu einem echten Wandel kommen", sagte er Euronews. "Im Moment wissen wir das nicht. Es wird, offen gesagt, auch von weitergehenden geopolitischen Zwängen und Überlegungen abhängen."

