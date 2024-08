Von Euronews

Die amerikanisch-russische Doppelbürgerin Xenia Chawana wurde am Donnerstag von einem russischen Gericht des Hochverrats für schuldig befunden und zu zwölf Jahren Haft verurteilt, weil sie 52 Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation zur Unterstützung der Ukraine gespendet hatte.

Chawana, die von den russischen Behörden unter ihrem Mädchennamen Ksenia Karelina geführt wird, wurde im Februar in der Stadt Jekaterinburg im Uralgebirge festgenommen und bekannte sich in der vergangenen Woche in einem geschlossenen Verfahren für schuldig, hieß es in Nachrichtenberichten. Chawana, eine 33-jährige ehemalige Balletttänzerin, hat Berichten zufolge die US-Staatsbürgerschaft erhalten, nachdem sie einen Amerikaner geheiratet hatte und nach Los Angeles gezogen war. Sie war nach Russland zurückgekehrt, um ihre Familie zu besuchen.

Die russiche Polizei hatte ihr Handy beschlagnahmt

Berichten zufolge wurde ihr Telefon nach ihrer Ankunft in Jekaterinburg im Januar beschlagnahmt, und die Polizei fand auf dem Telefon Beweise für die Spende. Kurz vor ihrer geplanten Abreise wurde sie wegen Rowdytums für 15 Tage inhaftiert und anschließend des Landesverrats angeklagt.

Der russische Föderale Sicherheitsdienst erklärte, sie habe „proaktiv Geld im Interesse einer der ukrainischen Organisationen gesammelt, das anschließend für den Kauf von taktischem medizinischem Material, Ausrüstung, Waffen und Munition für die ukrainischen Streitkräfte verwendet wurde“.

Laut der Menschenrechtsorganisation The First Department stammen die Vorwürfe aus einer Spende von 51,80 US-Dollar an eine amerikanische Wohltätigkeitsorganisation. Der Prozess fand in Jekaterinburg statt, etwa 1.420 Kilometer östlich von Moskau.

Der Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby, bezeichnete die Verurteilung von Chawana als „nichts weniger als rachsüchtige Grausamkeit“. Er sagte, US-Beamte arbeiteten daran, konsularischen Zugang zu Chawana zu erhalten.

„Wir reden hier über 50 Dollar“, fügte Kirby hinzu. „Das als Hochverrat zu bezeichnen, ist absolut lächerlich.

Chawana Anwalt, Michail Muschailow, sagte, er wolle gegen das Urteil Berufung einlegen.

„Sie hat sich teilweise schuldig bekannt, die Gelder überwiesen zu haben, aber nicht ihre Absicht zugegeben, die Gelder an die Organisationen zu überweisen, von denen sie höchstwahrscheinlich erhalten wurden“, sagte er.

„Sie ging nicht davon aus, dass die von ihr überwiesenen Gelder für antirussische Aktionen verwendet werden würden“, sagte er laut der Nachrichtenagentur Interfax.

Seit der russischen Invasion in der Ukraine geht Russland hart gegen Andersdenkende vor

Seit der Entsendung von Truppen in die Ukraine im Februar 2022 ist Russland hart gegen Andersdenkende vorgegangen und hat Gesetze erlassen, die Kritik am Krieg in der Ukraine und Äußerungen, die das russische Militär diskreditieren, unter Strafe stellen. Seitdem ist die Besorgnis gestiegen, dass Russland US-Bürger ins Visier nimmt, um sie zu verhaften.

Am Donnerstag ordnete das Moskauer Bezirksgericht Meschtschanskij eine zweimonatige Untersuchungshaft für einen US-Bürger namens Joseph Tater an, der wegen des Angriffs auf einen Polizisten angeklagt ist. Einen Tag zuvor hatte dasselbe Gericht Tater wegen „geringfügigen Rowdytums“ zu 15 Tagen Verwaltungshaft verurteilt.

Die staatlichen russischen Nachrichtenagenturen Tass und RIA-Novosti berichteten, der Amerikaner sei ausfällig geworden, nachdem er am Montagabend in einem gehobenen Hotel aufgefordert worden war, seine Dokumente vorzulegen. Sie behaupteten, der US-Bürger habe sich „aggressiv verhalten“ und Schimpfwörter benutzt, als das Hotel sich weigerte, ihn unter Hinweis auf das Fehlen der erforderlichen Dokumente zu empfangen. In den Berichten hieß es, der Mann habe einen Polizeibeamten angegriffen, als er auf ein Polizeirevier gebracht wurde.

Beamte der US-Botschaft in Moskau sagten, sie wüssten von den Berichten, wollten aber aus Gründen des Datenschutzes keine weiteren Kommentare abgeben.

Am 1. August fand der größte Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen seit dem Ende des Kalten Krieges statt. Der Austausch umfasste den Wall Street Journal-Reporter Evan Gershkovich und den amerikanischen Sicherheitsmanager Paul Whelan, die beide wegen Spionagevorwürfen verurteilt worden waren, die sie vehement bestritten, sowie die amerikanisch-russische Doppelbürgerin Alsu Kurmashewa, eine Journalistin von Radio Liberty/Radio Free Europe, die wegen der Verbreitung „falscher Informationen“ über das russische Militär zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt wurde.

Russland ließ auch mehrere prominente Oppositionelle frei, die wegen ihrer Kritik an der Militäroperation in der Ukraine inhaftiert worden waren.