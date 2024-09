Von Euronews mit AP

Der ukrainische Staatschef erklärte, er habe eine Untersuchung des Anschlags angeordnet, und bekräftigte die Forderung Kiews nach Unterstützung durch seine Verbündeten.

Beim Einschlag zweier russischer Raketen in eine Bildungseinrichtung und ein Krankenhaus in der zentralukrainischen Stadt Poltawa wurden 41 Menschen getötet und mehr als 180 verletzt, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag unter Berufung auf vorläufige Berichte mitteilte.

"Leider gibt es viele Opfer (...) Mein tiefes Beileid an alle ihre Verwandten und Angehörigen", sagte er auf X.

Wir fordern weiterhin jeden in der Welt auf, der die Macht hat, diesen Terror zu stoppen: Die Ukraine braucht jetzt Luftabwehrsysteme und Raketen, die nicht im Lager liegen."

"Langstreckenraketen, die uns vor dem russischen Terror schützen können, werden jetzt gebraucht, nicht später. Jeder Tag der Verzögerung bedeutet leider mehr verlorene Leben", betonte er.

Dnipro und Saporischschja im Visier

Vor dem Angriff in Poltawa wurden am Montag und Dienstag mehrere Regionen in der Ukraine von russischen Angriffen getroffen, bei denen am Dienstagmorgen zwei Menschen in Saporischschja und am Montagabend einer in Dnipro getötet wurden.

In Saporischschja wurden nach Angaben des regionalen Ministerpräsidenten Iwan Fjodorow eine Frau und ein achtjähriger Junge bei einem Luftangriff auf ein Hotel getötet.

FedoroW sagte auch, dass ein 12-jähriges Mädchen mit einem gebrochenen Glied und schweren Verbrennungen auf der Intensivstation liegt.

Bei Explosionen in Dnipro wurden am späten Montagabend ein 51-Jähriger getötet und sechs weitere Personen verletzt, von denen eine weiterhin im Krankenhaus liegt, so der Leiter der Regionalverwaltung von Dnipropetrowsk, Serhiy Lysak.

Wie Lysak auf Telegram mitteilte, brannten bei dem Angriff drei Autos vollständig aus, 12 weitere wurden beschädigt, und auch mehrere Privathäuser und ein Kindergarten wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, dass die Angriffe auf den Einsatz ballistischer Raketen hindeuteten.

Feuerwehrleute löschen ein Feuer, nachdem eine Rakete ein Gebäude einer Hochschuleinrichtung in der ukrainischen Hauptstadt Kiew getroffen hat, Montag, 2. September 2024. Vasilisa Stepanenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

In Kiew arbeiteten die Einwohner an der Beseitigung der Schäden nach einem russischen Angriff auf die Hauptstadt.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland von Sonntag auf Montag 35 Raketen und 23 Shahed-Drohnen auf Kiew abgefeuert.

Dsbei wurden zivile Einrichtungen wie eine Schule, eine U-Bahn-Station und eine Bäckerei beschädigt.

Oksana Argunowa, eine 18-jährige Studentin, sagte, dass sie nach dem Angriff immer noch zitterte, nachdem die Luftschutzsirenen die Bewohner in die Luftschutzkeller gezwungen hatten.

"Ich wachte auf, und meine Nachbarin rief: 'Lasst uns runter (in den Schutzraum) gehen, es gibt große Explosionen. Wir sind alle gerannt", sagte sie.

Der Montag war der erste Schultag nach den Sommerferien. In der Ukraine ist dieser Tag mit Zeremonien und Ritualen verbunden, bei denen die Schüler und oft auch die Lehrer traditionelle Kostüme tragen.

In Russland hat die Luftverteidigung nach Angaben des Verteidigungsministeriums in der Nacht 158 ukrainische Drohnen abgefangen, darunter zwei über Moskau und neun über der umliegenden Region. Euronews konnte diese Angaben nicht unabhängig überprüfen.