Von Euronews mit AP

Putin hat angekündigt, dass Russland gemeinsame Marineübungen mit China gestartet hat.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, dass Russland gemeinsame Marineübungen mit China gestartet hat. Er erklärt, die Übungen seien ein Versuch, Russlands Kampfbereitschaft zu überprüfen und die militärische Zusammenarbeit mit seinen Verbündeten zu stärken.

Der russische Staatschef wirft den Vereinigten Staaten vor, das Gleichgewicht der Kräfte in der asiatisch-pazifischen Region zu stören. Putin sagte, die USA provozieren "im Wesentlichen ein Wettrüsten, missachten die Sicherheit ihrer europäischen und asiatischen Verbündeten und schaffen die Voraussetzungen für eine gefährliche Krisensituation in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum."

Die Marineübungen - die größten ihrer Art in drei Jahrzehnten - erstrecken sich über den Pazifischen und Arktischen Ozean, das Mittelmeer, das Kaspische Meer und die Ostsee. An den Übungen sind über 90.000 Soldaten und mehr als 400 Schiffe auf See sowie 120 Flugzeuge und Hubschrauber beteiligt.

Die USA betonen, dass ihre Allianzen im Pazifik, unter anderem die AUKUS-Partnerschaft mit Großbritannien und Australien, darauf abzielen, die militärische Zusammenarbeit zu vertiefen und die regionale Stabilität zu fördern. AUKUS kündigte im vergangenen Jahr einen gemeinsamen Plan an, der Australien ab den 2030er Jahren U-Boote mit Nuklearantrieb bereitstellen soll. Dieser Schritt soll Chinas Ambitionen im Indopazifik entgegenwirken.

Russlands Streitkräfte sind seit zweieinhalb Jahren durch Russlands völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine stark beansprucht. Trotz ihrer Überlegenheit in der Seekriegsführung haben die ukrainischen Truppen erhebliche Schäden an Moskaus Schwarzmeerflotte verursacht.