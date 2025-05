Von Euronews mit AP

Stürme in Spanien führten am Mittwoch zu Schulschließungen und Zugausfällen, nur zwei Wochen nachdem Sturzfluten in Valencia und anderen Teilen des Landes über 220 Menschen das Leben gekostet und Tausende Häuser zerstört hatten.

In der südspanischen Provinz Málaga wurden Straßen überflutet, und 3.000 Menschen wurden vorsorglich aus ihren Häusern in der Nähe des Flusses Guadalhorce evakuiert. Berichte über Todesopfer gab es nicht.

Der spanische Wetterdienst AEMET rief für Málaga die Alarmstufe Rot aus und meldete, dass innerhalb einer Stunde bis zu 70 mm Regen gefallen seien. Auch in Teilen der Provinz Tarragona im Osten des Landes regnete es stark, und die Alarmstufe Rot blieb bestehen.

Die Wetterwarnung in Málaga führte zur Verschiebung des für Mittwoch angesetzten Billie Jean King Cup-Tennisfinales zwischen Polen und Spanien.

Martin Carpena sportshall in Malaga, southern Spain, Wednesday, Nov. 13, 2024 Manu Fernandez/Manu Fernandez

Das Sturmsystem, das derzeit über Spanien zieht, entsteht durch das Aufeinandertreffen warmer und stagnierender kalter Luft, wodurch sich kräftige Regenwolken bilden.

Experten warnen, dass Zyklen aus Dürre und Überschwemmungen im Zuge des Klimawandels zunehmen.

Als Reaktion auf die schweren Überschwemmungen in Spanien debattierte das Europäische Parlament am Mittwoch über Maßnahmen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der EU gegen extreme Wetterereignisse und zur Unterstützung der Betroffenen.

"Wir müssen sicherstellen, dass wir auf die nächste Katastrophe vorbereitet sind, denn wir leben bereits in einem Zeitalter der Krise", sagte der EU-Kommissar für Krisenmanagement, Janez Lenarcic. Er fügte hinzu, dass "Europa der Kontinent ist, der sich am schnellsten erwärmt".

Die Debatte konzentrierte sich darauf, die Krisenreaktion der EU in Regionen zu verbessern, die zunehmend anfällig für klimabedingte Ereignisse sind, und das Engagement der EU für eine bessere Anpassung an den Klimawandel in allen Mitgliedstaaten zu unterstreichen.