Video. Sturm Bert: Flieger kämpft an Londoner Flughafen gegen die Windböen

Der Sturm Bert hat in England, Wales und Schottland über das Wochenende sintflutartige Regenfälle gebracht, für Überschwemmungen gesorgt und mindestens zwei Menschen das Leben gekostet.

Insgesamt wurden in England und Wales über 300 Flutwarnungen ausgesprochen, Züge von London in den Südwesten fielen aus.

Sturm Bert brachte nicht nur bis zu 130 Millimeter Niederschlag in einigen Regionen, sondern auch Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 130 Kilometern pro Stunde.

Diese Winde sorgten am Londoner Flughafen Heathrow für Probleme. Ein Flieger wurde im Landeanflug von den Böen wieder hochgetrieben. Der Crew gelang es jedoch, das Flugzeug nach einer Ehrenrunde um den Flughafen sicher zu landen.

Noch hat sich die Lage in Großbritannien nicht endgültig beruhigt. "Leider ist in den nächsten Tagen mit weiteren Überschwemmungen zu rechnen, da die Pegelstände der langsamer fließenden Flüsse wie des Severn und der Ouse ansteigen", erklärte Umweltminister Steve Reed am Montag. "Die Umweltbehörde geht davon aus, dass die Folgen weniger schwerwiegend sein werden als in den letzten Tagen", fügte er hinzu.