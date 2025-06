WERBUNG

Im letzten Rebellengebiet im Norden Syriens haben Aufständische in einer überraschenden Offensive einen Großangriff auf die syrische Armee gestartet. Es sei der erste größere Gebietsgewinn der Rebellen seit Jahren, hieß es übereinstimmend aus Armee- und Rebellenkreisen. Die Rebellen hätten mindestens zehn Gebiete eingenommen, die zuvor von den Regierungstruppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad kontrolliert worden seien, sagte eine mit der Operation vertraute Person.

Die Offensive sei bis auf wenige Kilometer an die schiitischen Städte Nubl und Zahra, wo die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz präsent ist, und bis auf zehn Kilometer vor die Tore der Stadt Aleppo vorgerückt. Auch der Flughafen Al-Nayrab im Osten der Stadt, wo pro-iranische Milizen stationiert sind, sei angegriffen worden. Es ist der erste territoriale Vorstoß der Rebellengruppen seit März 2020, als Russland und die Türkei einen Waffenstillstand für die Region vereinbart hatten. Die Dringlichkeit der plötzlichen neuen Situation spiegelt sich in dem außerplanmäßigen Besuch des syrischen Präsidenten in Moskau wider .

Ersten Einschätzungen zufolge ist Israel der eigentliche Gewinner des 60-tägigen Waffenstillstands im Libanon

Als Gegenleistung für die Zustimmung zur Waffenruhe hat Israel erreicht, dass mehrere führende europäische Mächte (darunter Frankreich) den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen Premierminister Netanjahu nicht angenommen oder abgelehnt haben. Dies bedeutet, dass die überwiegende Mehrheit der westeuropäischen Regierungen nicht an die Entscheidung des Gerichts gebunden sein wird.

Während der Vorverhandlungen hatte die libanesische Regierung die Beteiligung Frankreichs an der Einigung zur Bedingung gemacht, was dem israelischen Premierminister Netanjahu eine außergewöhnliche Verhandlungsposition verschaffte, die er auch durchsetzen konnte.

Zuvor hatte Paris die Entscheidung des Gerichts - auf den ersten Blick - akzeptiert und angekündigt, sie gegen Netanjahu durchzusetzen. In den Stunden vor dem Abschluss des Waffenstillstands machte es jedoch einen Rückzieher, da es eindeutig daran interessiert war, sich an der libanesischen Lösung zu beteiligen. Dazu war jedoch die Zustimmung Israels erforderlich.

Historische Wurzeln

Die Kehrtwende hat auch historische Wurzeln, denn zwischen den beiden Weltkriegen übte Frankreich die Kontrolle (Mandat) über Syrien aus, zu dem auch der Libanon gehörte, der damals noch nicht existierte. Der Libanon wurde erst 1943 von Frankreich unabhängig, und viele in der arabischen Welt stellen seine Eigenständigkeit immer noch infrage. Die verschiedenen palästinensischen Kräfte sind sich einig, dass "der Staat Libanon nicht existiert", weshalb sie sich nach 1972, als sie aus Jordanien vertrieben wurden, in diesem Land niederließen.

Die wirtschaftliche, militärische und kulturelle Rolle Frankreichs hat seither nicht nachgelassen, und das zerstörte Beirut wird immer noch oft als das Paris des Nahen Ostens bezeichnet. Französisch ist nach wie vor die zweite (inoffizielle) Sprache des Landes. Die französischen Investitions-, Finanz- und Militärausgaben sind ebenfalls von großer Bedeutung und werden es auch in Zukunft bleiben, wenn die Friedenssicherung durch die UNIFIL-Truppe der Vereinten Nationen sichergestellt wird (Frankreich stellt 10 % der gemeinsamen Truppe und ist damit nach Italien der zweitstärkste Beitragszahler).

Ein weiterer Vorteil für Israel besteht darin, dass es seine militärische Konzentration wieder auf den Gazastreifen richten und den Friedensprozess im Gazastreifen beschleunigen kann, was sowohl die Hoffnung als auch die Erwartung der derzeitigen und der neuen US-Regierung ist.

Größere Operationen in dem Gebiet sind seit einiger Zeit auf Eis gelegt, aber der Konflikt, der nun in sein zweites Jahr geht, belastet die örtliche Zivilbevölkerung weiterhin schwer. Israel verfügt inzwischen über mehr Ressourcen, Aufmerksamkeit und Zeit, um zur Linderung der katastrophalen humanitären Lage beizutragen.

Gleichzeitig hat die terroristische Hamas-Organisation, die früher den Gazastreifen beherrschte, immer noch einen Trumpf in Form von schätzungsweise 41 israelischen und amerikanischen Geiseln in der Hand, und es ist sicher, dass Israel ohne diese Geiseln (oder ihre Überreste vor Ort) den Gazastreifen nicht verlassen wird.

Innerhalb von 24 Stunden wurde eine neue Konfliktzone in der Nachbarschaft geschaffen

Geheimdienstberichten zufolge haben die Rebellen, die gegen das Regime in Damaskus kämpfen, in den letzten 24 Stunden enorm an Schwung gewonnen. Die führende Kraft in diesem losen Bündnis mehrerer Gruppen ist schwer zu bestimmen, aber es wird vermutet, dass es sich um die kurdische Widerstandsmiliz SDF handelt, die sich seit 2014 gegen das syrische Regime und russische Interventionsangriffe wehrt.

Die andere große Rebellentruppe ist die Gruppe Hayat Tahrir al-Sham.

Gestern schnitten die Rebellen die wichtige Autobahn zwischen Damaskus und Aleppo ab - ein bedeutender und unerwarteter taktischer Erfolg.

Die Bedeutung Aleppos spiegelt sich in der Tatsache wider, dass die Assad-Armee während des syrischen Bürgerkriegs die Kontrolle über die historische Stadt verlor und sie nur durch unerbittliche Luftangriffe der russischen Armee, die in den Konflikt eingriff, zurückerobern konnte (die Bombardierung wurde von General Sergej Surowikin geleitet, der den zweifelhaften Spitznamen "Schlächter von Damaskus" erhielt und sich später an der Prigozhin-Rebellion beteiligte). Das derzeitige Schicksal des Generals ist unbekannt).

Nachrichtendienstlichen Quellen zufolge ist der Grund für das plötzliche Aufflammen der Kämpfe darin zu suchen, dass Israel den Rebellen in den vergangenen Wochen von der Hisbollah beschlagnahmte Waffen übergeben hat, darunter SS-Raketen, Panzerabwehrgeräte, Artilleriebatterien und sogar Flugabwehrsysteme.

In einigen Dörfern entlang des Weges haben die Rebellen bereits Porträts des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad entfernt.

Das syrische Regime ist seit 1948 ein traditioneller Feind Israels, mit dem es mehrere Kriege geführt hat, und das einzige, das nie in den langen Prozess der Friedensverhandlungen einbezogen wurde. Damaskus gilt als Irans loyalster Partner in der Region, vor allem aus religiösen, aber auch aus strategischen Gründen, da es die Anwesenheit bewaffneter Stellvertretergruppen aus Teheran nicht nur duldet, sondern auch ausnutzt und der Hisbollah den Transport iranischer Waffen in den Libanon ermöglicht.

Diese Kräfte wurden auch vom Regime der Familie Damaskus zum Schutz seiner umfangreichen Drogengeschäfte eingesetzt.

Nach dem, was bisher bekannt ist, könnte es durchaus sein, dass sich genau diese bewaffneten Kräfte in der Region Aleppo gegen das Regime gewandt haben. Wenn es möglich ist, Waffen einzuführen, ist es auch möglich, sie zurückzuschicken.