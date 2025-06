Krieg in Syrien: Was steckt hinter der Eskalation?

Syrische Oppositionskämpfer fahren auf einem Pick-up-Truck am internationalen Flughafen Aleppo in Aleppo, Montag, 2. Dezember 2024. (AP Photo/Omar Albam) - Copyright Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Copyright Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.