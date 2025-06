NATO-Staaten rufen zu Deeskalation in Syrien auf

WERBUNG

Die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben am Sonntag eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie zur Deeskalation der Gewalt in Syrien aufrufen. Dort haben Rebellen ihre größte Offensive gegen die Regierung von Baschar al-Assad seit Jahren gestartet.

Die NATO-Verbündeten erklärten, sie würden "die Entwicklungen in Syrien genau beobachten". Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind seit vergangenem Mittwoch 255 Menschen, vor allem Kämpfer, ums Leben gekommen.

In ihrer gemeinsamen Erklärung forderten die Länder Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung und der Infrastruktur, um weitere Vertreibungen und Beeinträchtigungen des humanitären Zugangs zu verhindern.

Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten meldete, dass in den vergangenen Tagen über 14.000 Menschen, darunter zahlreiche Kinder, durch die Gewalt vertrieben wurden.

Am Mittwoch hatten Rebellen aus verschiedenen oppositionellen Kräften eine neue Koalition namens "Military Operations Command" gebildet. Diese stieß schnell durch Dörfer vor, um die zweitgrößte Stadt des Landes, Aleppo, zu erreichen.

Die Rebellen nahmen am Samstag den Großteil Aleppos ein, übernahmen die Kontrolle über den Flughafen der Stadt und dehnten ihre Überraschungsoffensive auf angrenzende Provinzen aus. Sie trafen dabei auf geringen Widerstand seitens der Assad-Regierung. Die staatliche Nachrichtenagentur meldete am Samstag, Syrien werde "seine Stabilität und territoriale Integrität gegen Terroristen und ihre Unterstützer verteidigen".

Gegenoffensive

Die syrischen Streitkräfte erklärten, sie hätten Truppen verlegt und bereiteten einen Gegenangriff vor. Gleichzeitig wies das Militär Berichte zurück, dass Rebellen Stützpunkte errichtet hätten oder syrische Soldaten übergelaufen seien.

Die Rückkehr der Rebellen nach Aleppo ist die erste seit 2016. Damals hatten Russland, der Iran und verbündete Gruppen die Assad-Regierung unterstützt und durch eine intensive Luftkampagne die Kontrolle über die Stadt zurückerobert. Diese Schlacht sicherte Assad die Macht über strategische Gebiete Syriens.

Die jüngste Eskalation folgt auf Wochen geringerer Gewalt, darunter Regierungsangriffe auf von der Opposition kontrollierte Gebiete. Ein französisches Gericht hatte im November 2023 einen Haftbefehl gegen Assad erlassen, der ihm Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, einschließlich chemischer Angriffe, zur Last legt.