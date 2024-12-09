WERBUNG

Wohl nur wenige haben vorausgesehen, wie schnell sich das Blatt in Syrien wenden würde.

Innerhalb von zwei Wochen haben die Rebellen der Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die sich gegen das Regime von Bashar al-Assad stellen, in Syrien so viele Fortschritte gemacht wie seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs in dem konfliktreichen Land im Jahr 2011 nicht mehr.

Am 27. November startete die HTS eine Überraschungsoffensive von Idlib aus und nahm Aleppo ins Visier. Nur zwei Tage später drangen die Kämpfer in die zweitgrößte Stadt Syriens ein.

Am vergangenen Donnerstag übernahm die HTS die Kontrolle über Homs, ein Industriezentrum und eine Stadt mit großer Symbolkraft für den syrischen Aufstand. Nur zwei Tage später erreichte HTS die Außenbezirke der syrischen Hauptstadt Damaskus und lieferte sich ein Feuergefecht mit den Truppen der al-Assad-Regierung.

Keine 24 Stunden später fiel Damaskus in die Hände der HTS und das markierte das Ende der Herrschaft von Bashar al-Assad.

Der Sturz einer Familie, die Syrien 53 Jahre lang regiert hatte, erwies sich über Nacht als erstaunlich einfaches Unterfangen, was für Syrer und Beobachter gleichermaßen überraschend war.

Syrien wurde von der al-Assad-Dynastie regiert, seit Hafez al-Assad 1971 an die Macht kam und das Land im Nahen Osten bis zu seinem Tod im Jahr 2000 regierte.

Sein Sohn, Baschar al-Assad, übernahm dann die Macht und blieb bis Sonntag an der Macht, dem Tag, an dem er in ein Flugzeug stieg und nach Moskau flog, wo sein Antrag auf politisches Asyl aus laut Kreml "humanitären" Gründen genehmigt wurde.

Al-Assad hielt sich trotz jahrelanger Machtkämpfe fast 13 Jahre lang an der Macht und gab dann plötzlich auf - was ist passiert? Und was noch wichtiger ist, wie ist es dazu gekommen? Und, vielleicht am wichtigsten, wer profitiert oder verliert, jetzt wo die Karten in Syrien neu gemischt werden.

Was bisher geschah

Das vom Bürgerkrieg zerrüttete Land war das Hauptschlachtfeld für den Krieg der Stellvertreter, die den beiden dominierenden Blöcken untergeordnet sind: dem von den USA geführten Westen und dem von Russland und dem Iran geführten Osten. Als 2011 die Kämpfe in Syrien ausbrachen, erinnerten die weltweiten Spannungen schnell an die Zeiten des Kalten Krieges.

Im Jahr 2014 schlossen US-Präsident Barack Obama und der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan, der seitdem als Präsident an der Macht geblieben ist, eine Vereinbarung zur "Ausbildung und Ausrüstung" der gemäßigten syrischen Opposition in ihrem Kampf gegen die al-Assad-Regierung und die Extremisten des sogenannten Islamischen Staates (IS).

Nachdem die Behörden in Washington jedoch 500 Millionen Dollar für diesen Zweck zur Verfügung gestellt hatten und keine positiven Ergebnisse zu verzeichnen waren, wurden sie von ihrem Engagement enttäuscht.

Obamas konsequenter Schritt, den Stecker aus dem Programm zu ziehen, sollte sich später als nachteilig für die bilateralen Beziehungen zwischen der Türkei und den USA erweisen, da erstere die US-Unterstützung zugunsten der kurdisch geführten Volksschutzeinheiten (YPG) als existenzielle Bedrohung ansahen, da die Gruppe als zu nah an der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) wahrgenommen wurde, die seit 40 Jahren einen Guerillakrieg gegen den türkischen Staat führt.

An opposition fighter fires on his AK-47, as he celebrates the take over of the city in Damascus, 8 December 2024 AP Photo/Hussein Malla

Da die "gemäßigten Rebellen" keine nennenswerten Fortschritte im Kampf gegen den sogenannten IS erzielten, rüsteten die USA die YPG weiterhin massiv auf und versorgten sie mit Informationen. Die Rebellen nannten sich wenig später in Syrische Demokratische Kräfte (SDF) um, um die türkische Meinung zu beeinflussen.

Die Umbenennung funktionierte jedoch nicht, und das türkische Militär organisierte mehrere Einsätze in Syrien sowohl gegen die SDF als auch gegen die IS-Kräfte und richtete Pufferzonen an der Grenze ein.

Nachdem die SDF-Kräfte mit Hilfe von Luftangriffen unter Führung der USA den Islamischen Staat von der Landkarte getilgt hatten, gab es nun etwa vier lose miteinander verbundene Kontrollbereiche in Syrien: Die vom türkischen Militär kontrollierten Gebiete im Norden, die von den SDF kontrollierten Gebiete im Nordosten, Idlib und die umliegenden Gebiete unter der Kontrolle der Rebellen, die zwar die Unterstützung der USA verloren haben, aber dennoch unter der Kontrolle der Türkei stehen, und die al-Assad-Regierung, die die Hauptstadt Damaskus und die Hochburgen der alawitischen Minderheit in Latakia und Tartus hält.

Da Russland und der Iran al-Assads Regierung in diesen Gebieten mit Luftangriffen bzw. schiitischen Milizen massiv unterstützten, konnte der nun abgesetzte Machthaber sich über ein Jahrzehnt an der Macht halten - bis zu seiner Flucht nach Moskau am Sonntag.

Wer hat was zu verlieren?

Einer der Schlüsselfaktoren für den plötzlichen Sturz der Regierung al-Assad liegt weiter im Norden, in der Ukraine.

Russland führt seit fast drei Jahren einen brutalen Angriffskrieg gegen sein Nachbarland, die Ukraine, das Moskau als entscheidend für seine langfristigen Interessen ansieht.

Das bedeutet, dass der russische Präsident Wladimir Putin entweder nicht die Möglichkeit hatte oder es nicht für machbar hielt, die dringend benötigten Ressourcen bereitzustellen, um al-Assad zu stützen und an der Macht zu halten.

Da auch die syrische Mittelmeerküste, an der sich der wichtige russische Marinestützpunkt Tartous befindet, unter die Kontrolle der Opposition geraten ist, bleibt abzuwarten, ob der Kreml seinen militärischen Einfluss auf das Land, in das er seit Jahrzehnten investiert hat, aufrechterhalten kann.

Menschen mit der Flagge der syrischen Republik und ein als Weihnachtsmann verkleideter Mann feiern den Sturz des Assad-Regimes in Berlin. Julius Christian Schreiner/dpa via AP

Die offizielle russische Nachrichtenagentur TASS meldete am Montag, dass die Oppositionskräfte keinen Angriff auf den Stützpunkt planen und dass die Operationen Moskaus wie gewohnt fortgesetzt werden.

Der andere große Unterstützer der al-Assad-Regierung, der Iran, konnte ebenfalls nicht helfen, da er in zahlreiche Konflikte in der Region verwickelt ist und unter anderem die Hisbollah-Kämpfer im Libanon und verschiedene schiitische Gruppen im Irak und im Jemen unterstützt.

Der Krieg Israels gegen den Gazastreifen und den Libanon hat die Möglichkeiten des Irans zusätzlich belastet. Der Sturz von al-Assad kann getrost als bedeutender Schlag für die vom Iran so genannte "Achse des Widerstands" bezeichnet werden, die darauf abzielt, den israelischen und westlichen Einfluss in der Region zu bekämpfen.

Dennoch kann man davon ausgehen, dass Russland und der Iran die Ereignisse in Damaskus nicht richtig eingeschätzt haben - ob sie für die beiden antiwestlichen Akteure größere Auswirkungen haben werden, bleibt abzuwarten.

Die Königsmacher nach dem Machtwechsel

Unterdessen äußerte sich der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in einem am Sonntag veröffentlichten Video positiv zum Ausgang des Syrienkriegs. Er bezeichnete die Absetzung al-Assads als "direktes Ergebnis des israelischen Vorgehens in der Region" und begrüßte den Sturz des syrischen Volkes.

Die Absetzung von al-Assad könnte sich im Hinblick auf Israels laufende Feindseligkeiten gegen den Iran als vorteilhaft erweisen, und es mag den Anschein haben, dass Israel eine sunnitische Hardliner-Gruppe an der Macht in Syrien bevorzugt.

Die HTS ist jedoch im Wesentlichen eine Umbenennung der Jabhat al-Nusra, die ein Ableger der Al-Qaida ist und für ihre Ablehnung der Existenz des Staates Israel bekannt ist.

Israelische Soldaten stehen Wache an einem Sicherheitszaun in der Nähe der sogenannten Alpha-Linie, die die von Israel annektierten Golanhöhen von Syrien trennt, 9. Dezember AP Photo/Matias Delacroix

Die Türkei hingegen ist aus dem Sturz al-Assads als klarer Sieger hervorgegangen. Obwohl Ankara die HTS auf dem Papier als Terrorgruppe betrachtet, deuten Äußerungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und des Außenministers Hakan Fidan darauf hin, dass die türkische Regierung das Ende der Herrschaft von al-Assad begrüßt.

Die türkische Regierung unterstützt bereits offen die Syrische Nationalarmee (SNA) in Nordsyrien in ihrem Kampf gegen die al-Assad-Kräfte und die SDF gleichermaßen, so dass es nicht weit hergeholt wäre, anzunehmen, dass die Türkei ihre Beziehungen zur neuen syrischen Regierung ausbauen wird.

Dank ihrer 13-jährigen Opposition gegen al-Assad, abzüglich der letzten sechs Monate, in denen Erdoğan versuchte, sich mit dem Regime in Damaskus zu versöhnen, was der abgesetzte syrische Staatschef damals ablehnte, wird sie zweifellos großen Einfluss haben.

Es bleibt unklar, ob die USA durch die neue Realität im Nahen Osten gewinnen oder verlieren werden.

Auf dem Papier scheint es in der Tat so, dass ein schwindender russischer Einfluss in Syrien für die USA von Vorteil wäre - die Kehrseite ist jedoch, dass Israel sich der Feindseligkeit der HTS ausgesetzt sehen könnte. Netanjahus Hardliner-Regierung war schnell bereit, die Pufferzone zwischen den Golanhöhen und Syrien zu übernehmen, nachdem al-Assads Truppen aufgrund dieser Aussicht ihre Positionen verlassen hatten.

In Anbetracht der Tatsache, dass die USA die Sicherheit Israels als eine ihrer obersten Prioritäten betrachten, scheint es unwahrscheinlich, dass die neue Regierung von Donald Trump Syrien nach dem Sturz von al-Assad ignorieren wird.