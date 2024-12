Kämpfe in libyscher Stadt Zawiya: "schwere Schäden" an Ölraffinerie

Wegen der Kämpfe verbarrikadierten sich die Bewohner in ihren Häusern. Die Zusammenstöße verursachten Brände in der zweitgrößten Ölraffinerie des Landes, so die Stadtverwaltung.

Bei den Kämpfen in der Küstenstadt, die etwa 47 Kilometer westlich der Hauptstadt Tripolis liegt, standen Bewaffnete, die der ethnischen Gruppe der Shurafaa angehören, dem Warlord Mohamed Kushlaf gegenüber, wie lokale Medien berichteten. Kushalf wurde 2018 vom UN-Sicherheitsrat wegen seiner angeblichen Verwicklung in Menschenhandel sanktioniert.

Es war nicht sofort klar, was die Zusammenstöße ausgelöst hat, aber sie sind im Westen Libyens, der von einer Reihe gesetzloser Milizen und bewaffneter Gruppen kontrolliert wird, die mit der Regierung von Premierminister Abdul Hamid Dbeibah verbündet sind, nicht ungewöhnlich.

Das ölreiche Libyen ist seit Jahren zwischen rivalisierenden Verwaltungen im Osten und im Westen geteilt. Nach dem Aufstand von 2011, der in einen Bürgerkrieg umschlug, bei dem der langjährige Diktator Moammar Gaddafi gestürzt und später getötet wurde, stürzte das Land ins Chaos. Inmitten des Chaos gewannen die Milizen an Reichtum und Macht, insbesondere in Tripolis und im Westen des Landes.

Durch die Kämpfe am Sonntag wurde eine wichtige Küstenstraße, die Zawiya mit anderen Städten im Westen Libyens verbindet, gesperrt, und der Unterricht wurde ausgesetzt.

"Viele Familien sind in ihren Häusern gefangen. Die Kugeln werden wahllos abgefeuert und treffen Häuser und Gebäude", sagte der Einwohner Ahmed Abu Hussein am Telefon. Er sagte, die Kämpfe fänden in mehreren Gebieten der Stadt statt, darunter auch in dicht besiedelten Vierteln, und lösten unter der Zivilbevölkerung Panik und Angst aus.

Die Zusammenstöße verursachten auch "schwere Schäden" an den Lagertanks der Ölraffinerie von Zawiya, teilte die Libyan National Oil Corp. mit.

Kugeln trafen Öltanks, was zu "gefährlichen" Bränden führte. Feuerwehrleute konnten die Brände und den Gasaustritt unter Kontrolle bringen, während die Auseinandersetzungen um die Raffinerie tobten.

Das Unternehmen, das die libysche Ölindustrie betreibt, erklärte den Notstand und höhere Gewalt, ein rechtliches Manöver, das es aufgrund außergewöhnlicher Umstände von seinen vertraglichen Verpflichtungen entbindet.

Die Zeitung Libyan Observer veröffentlichte auf X ein Video, auf dem zu sehen war, wie die Raffinerie über Nacht in Flammen stand.

Im August wurden bei Zusammenstößen zwischen zwei schwer bewaffneten Milizen in Tripolis mindestens neun Menschen getötet und 16 weitere verwundet.

Libyen wird derzeit von Dbeibahs Regierung in Tripolis und von der Regierung von Premierminister Ossama Hammad im Osten regiert, die mit den Kräften des mächtigen Militärbefehlshabers Khalifa Hifter verbündet ist.