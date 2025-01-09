WERBUNG

Die venezolanische Oppositionsanführerin Maria Corina Machado ist am Donnerstag verhaftet worden. Ihr Konvoi wurde bei der Abfahrt von einer Anti-Regierungs-Demonstration in Caracas von Sicherheitskräften abgefangen, wie ihre Helfer mitteilten.

Machado war am Donnerstag aus ihrem monatelangen Versteck aufgetaucht und hatte sich im Rahmen eines letzten Versuches, Präsident Nicolás Maduro an der Macht zu hindern, wieder in der Öffentlichkeit gezeigt.

Machados Presseteam erklärte in einem Beitrag in den sozialen Medien, dass Sicherheitskräfte auf den Motorradkonvoi schossen, als dieser den Osten von Caracas verließ, wo Machado kurz zuvor zu einer Menge von Anhängern gesprochen hatte. Es gab keine unmittelbaren Informationen über ihren Aufenthaltsort, und Maduros Regierung hat sich noch nicht geäußert.

Massendemonstrationen für Edmundo Gonzáles Urrutia

Die Proteste fanden einen Tag vor der von der Regierungspartei kontrollierten Nationalversammlung statt, die Maduro für eine dritte sechsjährige Amtszeit vereidigen soll, obwohl es glaubhafte Beweise dafür gibt, dass er die Präsidentschaftswahlen verloren hat. Caracas und andere Hauptstädte der Welt wie New York, Madrid, Buenos Aires und Brüssel sind am Donnerstag Schauplatz von Massendemonstrationen zur Unterstützung des venezolanischen Oppositionsanführers Edmundo González Urrutia. Die Proteste fallen mit der Ankündigung zusammen, dass er nach Caracas zurückkehren wird, um die Präsidentschaft zu übernehmen, nachdem er Kopien der Wahlzettel gezeigt hat, die, wie er in Erinnerung gerufen hat, seinen Sieg bei den Wahlen vom 28. Juli bescheinigen.

Auf den Straßen ist die Spannung greifbar. Hunderte von Venezolanern, sowohl Oppositionelle als auch Anhänger von Chávez, haben begonnen, an verschiedenen Stellen der venezolanischen Hauptstadt zu demonstrieren. Einige folgten dem Aufruf von Oppositionsanführerin María Corina Machado und anderen, um die Vereidigung von Nicolás Maduro zu feiern und zu unterstützen. Machado, die am rechten Ärmel eine venezolanische Flagge trug, rief Slogans gegen Maduro und nutzte die Gelegenheit, um Edmundo González als Sieger zu bezeichnen.

Unterdessen wollte der venezolanische Oppositionsanführer Edmundo González Urrutia vom Nationalpalast der Dominikanischen Republik aus eine Botschaft der Hoffnung senden: "Wir werden uns alle sehr bald in Caracas in Freiheit wiedersehen".

Unterdessen ist die Stimmung in Venezuela angespannt. Nicolás Maduro, der international in Frage gestellt wird, soll an diesem Freitag für eine dritte Amtszeit in Folge vereidigt werden, ohne dass er die offiziellen Unterlagen über seinen Sieg vorgelegt hat. Parallel dazu hat María Corina Machado, eine prominente Oppositionsanführerin, versprochen, aus ihrem Versteck herauszukommen, um einen, wie sie es nennt, "historischen Tag" der Mobilisierung anzuführen.

Von Santo Domingo aus, der letzten Station seiner internationalen Reise, wird González Urrutia mit dem dominikanischen Präsidenten Luis Abinader und anderen hochrangigen Beamten zusammentreffen, bevor er nach Caracas zurückkehrt. Diese Reise folgt auf einen Besuch in Panama, wo er von Präsident José Raúl Mulino empfangen wurde, nachdem er die Entführung seines Schwiegersohns Rafael Tudares angeprangert hatte, die nun 48 Stunden zurückliegt. Achtundvierzig Stunden sind vergangen, und Kanada, ein Land, das noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben hatte, hat Edmundo González als Sieger der venezolanischen Wahlen anerkannt.

In den sozialen Medien forderte González Informationen über den Aufenthaltsort und den Zustand von Tudares und bezeichnete die Tat als eklatante Verletzung der Menschenrechte. "Ich verurteile diese politischen Repressalien gegen meine Familie und gegen diejenigen, die in den letzten Tagen verschwunden sind, aufs Schärfste", schrieb er auf X. Mariana González, Tochter des Oppositionsführers und Ehefrau von Tudares, prangerte ihrerseits an, dass er in Isolationshaft gehalten wird und dass seine Inhaftierung ein Versuch der Regierung Maduro ist, ihren Vater einzuschüchtern.

In der Zwischenzeit hat der Chavismo in Caracas Gegenkundgebungen zur Unterstützung Maduros organisiert . Dies geschah vor dem Hintergrund einer Welle von Verhaftungen von Oppositionsanführern und Mitgliedern der Zivilgesellschaft, was zu Verurteilungen aus Washington und der Europäischen Union geführt hat. Beide Mächte haben bekräftigt, dass sie das neue Mandat Maduros nicht anerkennen werden.

Die Konfrontation zwischen den beiden Seiten hat zu einem Tag geführt, der den politischen Kurs Venezuelas bestimmen könnte, da die internationale Gemeinschaft die Entwicklung der Ereignisse aufmerksam verfolgt.

In Madrid wird eine der Demonstrationen stattfinden, an der auch Persönlichkeiten der PP teilnehmen werden

Die Mobilisierung in Caracas hat auch ein Pendant in der spanischen Hauptstadt. Um 18:00 Uhr findet auf der Puerta del Sol eine Demonstration unter dem Motto: Wir alle sind Venezuela. Ruhm für das tapfere Volk. An der Demonstration, zu der die PP und Vox aufgerufen haben, werden der Vorsitzende der Volkspartei, Alberto Núñez Feijóo, die Präsidentin der Gemeinde Madrid, Isabel Díaz Ayuso, der Bürgermeister der Hauptstadt, José Luis Martínez-Almeida, sowie die ehemaligen Präsidenten José María Aznar und Mariano Rajoy teilnehmen.

Feijóo selbst rief am 6. Januar auf seinem X-Account dazu auf, "seine Stimme zu erheben".