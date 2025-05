Von Euronews mit AP

US-Präsident Donald Trump will, dass die Vereinigten Staaten den Gazastreifen in Besitz nehmen und ihn nach der Umsiedlung der Palästinenser in andere Länder neu entwickeln.

Der Präsident hat sich nicht sofort dazu geäußert, wie die USA das Gebiet verwalten und was sie damit machen würden.

"Die USA werden den Gaza-Streifen übernehmen, und wir werden auch etwas damit anfangen können. Wir werden ihn besitzen und für die Beseitigung aller gefährlichen nicht explodierten Bomben und anderer Waffen auf dem Gelände verantwortlich sein", sagte Trump auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.

Er sagte, die USA würden sich nach der Räumung der zerstörten Gebäude um die wirtschaftliche Entwicklung des Gebiets bemühen.

Trump äußerte sich im Anschluss an sein Treffen mit Netanjahu im Weißen Haus, bei dem die beiden Staatsoberhäupter über den brüchigen Waffenstillstand und das Geiselabkommen im Konflikt zwischen Israel und der Hamas sprachen.

"Ich denke nicht, dass die Menschen zurückgehen sollten", sagte Trump. "Sie können im Moment nicht in Gaza leben. Ich denke, wir brauchen einen anderen Ort. Ich denke, es sollte ein Ort sein, der die Menschen glücklich macht."

Trumps Äußerungen fielen in eine Zeit, in der er und seine hochrangigen Berater die Auffassung vertraten, dass ein Zeitrahmen von drei bis fünf Jahren für den Wiederaufbau des vom Krieg zerrütteten Gebiets, wie er in einem vorläufigen Waffenstillstandsabkommen vorgesehen ist, nicht realisierbar ist.

"Wenn man sich die Jahrzehnte ansieht, gibt es nur Tod in Gaza", fügte Trump hinzu. "Das geschieht seit Jahren. Es ist alles Tod. Wenn wir ein wunderschönes Gebiet für die dauerhafte Umsiedlung von Menschen in schöne Häuser bekommen können, in denen sie glücklich sein können und nicht erschossen oder getötet werden, wie es im Gazastreifen geschieht."

Ägypten und Jordanien sowie andere arabische Staaten haben Trumps Aufforderung, die 2,3 Millionen Palästinenser während des Wiederaufbaus des Gebiets nach dem Krieg umzusiedeln, rundweg abgelehnt.

Hochrangige Regierungsvertreter plädieren jedoch weiterhin für die Umsiedlung der Palästinenser aus humanitären Gründen.

"Ich halte es für unfair, den Palästinensern zu erklären, dass sie in fünf Jahren zurückkommen könnten", sagte Trumps Nahost-Beauftragter Steve Witkoff vor Reportern. "Das ist einfach absurd."

Die Konzentration des Weißen Hauses auf den Wiederaufbau kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der sich anbahnende Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas auf der Kippe steht.

Ein zerstörtes Haus und Trümmer in Gaza-Stadt. AP Photo/Abdel Kareem Hana

Der israelische Ministerpräsident sieht sich außerdem dem Druck seiner rechtsgerichteten Koalition ausgesetzt, den vorübergehenden Waffenstillstand mit den Hamas-Kämpfern im Gazastreifen zu beenden, sowie dem Druck der kriegsmüden Israelis, die die verbleibenden Geiseln zurückhaben und ein Ende des 15-monatigen Konflikts wünschen.

Trump bleibt derweil zurückhaltend, was die langfristigen Aussichten für den Waffenstillstand angeht, auch wenn er sich zugute hält, dass er die Hamas und Israel zu dem Geisel- und Waffenstillstandsabkommen gedrängt hat, das einen Tag vor seiner Rückkehr ins Amt im letzten Monat in Kraft trat.

"Ich habe keine Garantien, dass der Frieden halten wird", sagte Trump am Montag vor Reportern.

Seit seiner Rückkehr ins Amt hat Trump die Umsiedlung der Palästinenser aus dem Gazastreifen in die Nachbarländer Ägypten und Jordanien gefordert, obwohl der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sissi und der jordanische König Abdullah II. dies abgelehnt haben.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, die Palästinensische Autonomiebehörde und die Arabische Liga haben sich den Plänen Ägyptens und Jordaniens angeschlossen und lehnen eine Umsiedlung der Palästinenser aus ihren Gebieten im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland ab.

Trump beharrt jedoch darauf, dass er Ägypten und Jordanien dazu bewegen kann, vertriebene Palästinenser aufzunehmen, da die USA Kairo und Amman erhebliche Hilfe leisten. Die rechtsgerichteten Mitglieder der Regierung Netanjahu haben die Forderung nach einer Umsiedlung der vertriebenen Palästinenser aus dem Gazastreifen unterstützt.

US-Präsident Trump begrüßt den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu bei seiner Ankunft im Weißen Hauses. AP Photo/Alex Brandon

Netanjahus Ankunft in Washington zum ersten Besuch eines ausländischen Regierungschefs in Trumps zweiter Amtszeit erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Unterstützung des Premierministers in der Bevölkerung schwindet.

Netanjahu befindet sich mitten in einer wochenlangen Anhörung in einem laufenden Korruptionsprozess, in dem es um Vorwürfe geht, er habe mit Medienmogulen und wohlhabenden Partnern Gefälligkeiten ausgetauscht. Er hat die Anschuldigungen zurückgewiesen und gesagt, er sei das Opfer einer "Hexenjagd".

Ein Treffen mit dem in Israel beliebten Trump könnte dazu beitragen, die Öffentlichkeit von dem Prozess abzulenken und Netanjahus Ansehen zu stärken.

"Wir haben den richtigen, er hat einen großartigen Job gemacht", sagte Trump über Netanjahu.

Es ist Netanjahus erste Reise außerhalb Israels, seit der Internationale Strafgerichtshof im November Haftbefehle gegen ihn, seinen ehemaligen Verteidigungsminister und den getöteten Militärchef der Hamas ausgestellt hat, denen er Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Gaza-Krieges vorwirft. Die USA erkennen die Autorität des IStGH über ihre Bürger oder ihr Hoheitsgebiet nicht an.

Es wird erwartet, dass der Ministerpräsident den Besuch auch nutzen wird, um Trump zu einem entschiedenen Vorgehen gegen den Iran zu drängen. Teheran hat eine Reihe von militärischen Rückschlägen hinnehmen müssen, darunter die erhebliche Schwächung der Hamas im Gazastreifen und der Hisbollah-Kämpfer im Libanon durch israelische Streitkräfte sowie eine Operation, die die iranische Luftabwehr dezimierte. Netanjahu ist der Ansicht, dass dieser Moment eine Chance bietet, das Atomprogramm Teherans entschlossen anzugehen.

Vor seinem Treffen mit Netanjahu unterzeichnete Trump eine Durchführungsverordnung, mit der er den wirtschaftlichen Druck auf den Iran erhöhen will.