389 Migranten vor den Kanarischen Inseln gerettet

Hunderte Migranten wurden am Montag vor der Küste der Kanarischen Inseln gerettet. Die meisten der 389 Migranten waren Männer, aber es waren auch 46 Frauen und fünf Minderjährige an Bord, so die lokalen Behörden.

Fünf der geretteten Boote waren auf dem Weg nach Lanzarote, zwei auf dem Weg zur Insel El Hierro.

Den Angaben der Rettungsdienste zufolge wurden die Migranten in die spanischen Häfen La Restinga und Los Cristianos gebracht, nachdem sie von See- und Luftrettungsmannschaften gerettet worden waren.

Im Jahr 2024 kamen mehr als 43.000 Migranten auf den Kanarischen Inseln an, eine Rekordzahl.

Im vergangenen Jahr hat die europäische Politik einen Rechtsruck vollzogen - insbesondere nach den EU-Wahlen im Juni. Daher haben viele EU-Mitgliedstaaten damit begonnen, ihre Migrationspolitik zu verschärfen. Auch beim Europäischen Rat steht das Thema Migration weit oben auf der Tagesordnung.

In einem Brief an die EU-Mitgliedsstaaten hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen, die Rückführung von Asylbewerbern zu beschleunigen und Auffanglager in Drittländern zu eröffnen, nach dem Vorbild des Abkommens der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit Albanien.

Unterdessen kündigte die spanische Regierung im vergangenen Jahr die Eröffnung eines Notaufnahmezentrums am Flughafen Ciudad Real an, um Asylanträge von irregulär Eingereisten zu bearbeiten.