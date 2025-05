Marco Rubio unterstützt Trumps Gaza-Vorschlag

WERBUNG

US-Außenminister Marco Rubio ist in den Nahen Osten gereist. Als erstes besuchte er Israel. Dort traf er den israelischen Präsidenten Isaac Herzog und Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Es ist die erste Nahost-Reise Rubios als US-Außenminister.

Rubio traf am Sonntag mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zusammen. Sie diskutierten den umstrittenen Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, die palästinensische Bevölkerung aus dem Gazastreifen dauerhaft in andere Ländern umzusiedeln.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Netanjahu räumte Rubio ein, dass Trumps Ansichten kühn seien und viele schockiert oder überrascht haben könnten, bestand aber darauf, dass ein Wandel notwendig sei, um eine andere Zukunft für die Region zu sichern.

"Was nicht weitergehen kann, ist der gleiche Zyklus, in dem wir uns immer und immer wieder wiederholen und an der gleichen Stelle landen", sagte Rubio.

Rubio sagte, Trumps Plan erfordere Mut, um ihn zu skizzieren, während er den 47. US-Präsidenten für seinen "klaren und unmissverständlichen" Sprachstil lobte. Der US-Außenminister wies auch darauf hin, dass die Hamas vollständig beseitigt und ausgemerzt werden müsse, um einen dauerhaften Frieden zu gewährleisten.

US-Außenminiser Marco Rubio bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, 16. Februar 2025. Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

"Die Hamas kann nicht als militärische oder staatliche Kraft fortbestehen. Und offen gesagt, solange sie eine Kraft ist, die regieren kann, oder eine Kraft, die verwalten kann, oder eine Kraft, die mit Gewalt drohen kann, wird Frieden unmöglich", sagte Rubio am Sonntag in Jerusalem.

Netanjahu signalisierte, dass er Trumps Vorschlag weiterverfolgen werde. Der Plan wurde verganene Woche im Weißen Haus bekannt gegeben, nachdem der israelische Ministerpräsident den US-Präsidenten in Washington getroffen hatte. Netanjahu bezeichnete den Vorschlag als den "einzig realisierbaren Plan, um eine andere Zukunft zu ermöglichen".

Netanjahu sagte nun, er und Trump arbeiteten "in voller Kooperation und Koordination", er lobte Trump und nannte ihn "den größten Freund, den Israel je im Weißen Haus hatte".

Der israelische Regierungschef warnte außerdem, dass sich die "Tore der Hölle öffnen werden", wenn die Hamas die Bedingungen des Waffenstillstandsabkommens nicht einhält. Er fügte hinzu, dass er die Reaktion Israels in diesem Fall mit Trump besprochen habe, ohne jedoch nähere Angaben zu den geplanten Maßnahmen zu machen.

"Wir haben eine gemeinsame Strategie, und wir können die Details dieser Strategie nicht immer mit der Öffentlichkeit teilen", sagte Netanjahu.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Außenminister Marco Rubio in Jerusalem, 16. Februar 2025. Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Rubio und Netanjahu sprachen auch über andere regionale Themen. Netanjahu erklärte, Israel halte sich an die Waffenstillstandsvereinbarungen mit dem Libanon hält, und sagte, er erwarte von der neuen libanesischen Regierung, dass sie sich ebenso engagiert zeigt.

Auch Syrien stand auf der Tagesordnung, und die beiden erörterten die israelische Reaktion auf etwaige Konflikte oder Gewalttätigkeiten, die entstehen könnten. Israel erklärt, es sei bereit, sich gegen jegliche Angriffe auf sein Territorium zu verteidigen, und warnte davor, die Spannungen eskalieren zu lassen oder sie zu provozieren.

Rubio wird weiter nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen. In Riad werden Rubio und seine Delegation auch mit ukrainischen und russischen Vertretern zusammentreffen, um Möglichkeiten zur Beendigung des fast dreijährigen Krieges in der Ukraine zu erörtern.

Der US-Außenminister hat sich dafür entschieden, Ägypten und Jordanien, zwei regionale Verbündete der USA, auszulassen. Die beiden Länder hatten sich geweigert nach Trumps Verkündung seines Gaza-Plans, palästinensische Geflüchtete aus Gaza aufzunehmen. Daraufhin hat Trump gedroht, die US-Hilfe zu kürzen, falls die beiden Länder nicht einwilligen, was verheerende Folgen für ihre Wirtschaft hätte.