Israel stoppt Hilfslieferungen: Sorge um die Lage im Gazastreifen

Fatima Al-Absi bereitet am ersten Tag des Ramadan in ihrer beschädigten Wohnung in Jabaliya im nördlichen Gazastreifen das Essen für das Fastenbrechen (Iftar) ihrer Familie vor. - Copyright Jehad Alshrafi /Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

