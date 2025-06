WERBUNG

Svitlana Poltavska stammt aus Troitske, einem Ort in der ukrainischen Region Luhansk, die direkt an der Grenze zu Russland liegt.

Als Moskau im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, wurde ihr Mann, ein Soldat des staatlichen Grenzschutzes, in den Kampf gegen die russischen Truppen geschickt und kam in den ersten Kriegstagen ums Leben.

Svitlana und ihre beiden Kinder blieben vier Monate lang in Troitske unter russischer Besatzung.

Sie sagt, sie habe schon gehört, dass sie sich bedanken" solle und dass sie dankbarer sein solle, aber das kam von russischen Soldaten, die in ihr Haus kamen und ausgiebige Durchsuchungen und Schläge" durchführten.

Während sie Euronews von ihren Erfahrungen unter der russischen Besatzung berichtet, kann sie ihre Tränen kaum unterdrücken.

"Jeden Tag sagten die Russen: 'Sag danke, dass wir die Kinder noch nicht anfassen'", erinnert sich Svitlana.

Svitlana brachte die Kinder - ihre dreijährige Tochter und ihren neunjährigen Sohn - in ein anderes Zimmer, damit sie die Schläge und Schikanen nicht miterleben mussten. "Mein Sohn hat alles mitangehört, aber wenigstens hat er es nicht mit eigenen Augen gesehen".

"Nur totale Grausamkeit"

Nachdem sie die Besatzung miterlebt hat, sagt Svitlana, dass es in der russischen Armee nichts Menschliches gebe, "sondern nur totale Grausamkeit".

Die Behauptungen Moskaus, Russland sei gekommen, um den Donbass zu retten", könnten nicht weiter von der Wahrheit und der Realität, die sie erlebt habe, entfernt sein.

"Ich komme aus dem Donbas. Sie sind nicht gekommen, um mich zu retten. Sie kamen, um mich zu töten. Bis zum Schluss wollten sie mich in meinem eigenen Haus umbringen."

Svitlana Poltavska In ihrem Studio in Kyjiw, der Hauptstadt der Ukraine Dmytro Chayka

Svitlana gelang Mitte Juli 2022 die Flucht, eine Tortur, die ihr klar machte, dass sich die Menschen in der Ukraine nicht zu einem Friedensabkommen zwingen lassen, schon gar nicht um jeden Preis.

"Ein Waffenstillstand um jeden Preis ist unmöglich, weil der Preis bereits feststeht. Der Preis ist das Leben unserer Männer, das Leben unserer Söhne. Und dafür wird es niemals Vergebung geben, niemals", erklärt sie.

Vor drei Monaten trat Svitlana selbst den bewaffneten Streitkräften der Ukraine bei, um in die Fußstapfen ihres gefallenen Mannes zu treten und ihre Kinder zu schützen. "Wenn wir jetzt gewinnen, müssen unsere Kinder nicht mehr für unsere Unabhängigkeit und unsere Rechte kämpfen", sagt Svitlana im Gespräch mit Euronews.

Kunstprojekt: "She is Alive: Love Stories"

Sie hat sich auch dem Kunsttherapieprojekt "She is Alive: Love Stories" teil, das ukrainische Frauen vereint, die ihre Ehemänner und Söhne verloren haben und ihre Trauer durch Malen zum Ausdruck bringen.

Svitlana zeigt ihre Bilder und sagt, dass sie früher nie gemalt hat, aber jetzt ist es für sie eine Möglichkeit, ihre Liebe zu ihrem gefallenen Mann zu zeigen, wie auf einem Bild, auf dem sie ihn als Schutzengel für sie und ihre Kinder gezeichnet hat.

Frauen malen für das Projekt “She is Alive. Love stories” in Kyjiw in der Ukraine Dmytro Chayka

Hunderte von Gemälden, Hunderte von zerstörten Familien

Olena Sokalska, die Gründerin von "She is Alive: Love Stories", erklärt, die Kunsttherapie sei ein sicherer Ort für die Ehefrauen und Mütter gefallener Soldaten.

In dieser Gemeinschaft, sagt Olena, können sich die Frauen völlig frei fühlen. "Sie können miteinander reden, lachen, Geburtstage feiern. Und jede von ihnen versteht den Schmerz, der in ihnen steckt, den Schmerz, der immer bleiben wird", so Olena gegenüber Euronews.

Die Frauen empfinden überwältigenden Schmerz , aber sie malen vor allem über ihre überwältigende Liebe.

"Wenn Frauen ihre Ehemänner, ihre Geliebten verlieren, verlieren sie die ganze Welt, sich selbst, und fühlen diese überwältigende Leere, die nichts ausfüllen kann", sagt Olena.

Die Kunst hilft diesen Frauen oft mehr als eine Therapie, zumindest weil es nicht genug Therapeuten gibt, um allen zu helfen. "Das Ausmaß der Tragödie in der Ukraine ist beispiellos", fügt sie hinzu.

Olena Sokalska, Gründerin des Projekts ‘She is alive. Love stories’ Dmytro Chayka

Fast jede Familie in der Ukraine hat jemanden verloren - ihre geliebten Menschen sind gestorben, sagt Olena und fügt hinzu, dass einfach zu viele Menschen in der Ukraine Hilfe und Unterstützung brauchen.

"Mehr als 300 Bilder über die Liebe wurden hier bereits gemalt. Das sind 300 glückliche ukrainische Familien, die durch den Krieg zerstört worden sind. Und das ist nur ein kleiner Prozentsatz all derer, die so empfinden", erklärt sie.

"Dreitausend Frauen stehen derzeit auf der Warteliste, um bei uns im Atelier mit dem Malen zu beginnen. Wir haben einfach nicht die Mittel, sie alle gleichzeitig einzuladen, deshalb suchen wir nach Unterstützung."

"Ich habe ein Kind verloren, und ein Kind ist eine Zukunft"

Vita Kharchuk aus Kyjiw ist eine der Frauen, die Euronews im Atelier getroffen hat. Ihr Sohn war Soldat im Asow-Regiment und verteidigte die Ukraine in Mariupol, als Russland den Krieg begann.

Vitas Gemälde zeigt ihren Jungen und seine Kameraden auf einem Foto, das er ihr am 26. Februar 2022 aus Mariupol schickte, nur zwei Tage nach dem Moskauer Angriff.

Darauf lächelt Vitaliy Kharchuk, der ein NLAW-Panzerabwehrsystem auf der Schulter trägt und kurz darauf getötet wurde.

Foto von Vitaliy, einem Soldaten, der in Mariupol kämpfte Dmytro Chayka

"Die drei starben in der Stadt Mariupol auf ihrer Position. So sehe ich sie. Auf diesem Bild sind drei junge, gut aussehende Männer zu sehen, voller Lebenslust, Liebe zu ihrem Heimatland, Liebe zu ihren Familien, voller Träume", erklärt Vita.

Sie sagt, sie habe noch nie gemalt, wie viele andere Frauen hier, aber nachdem sie sich vor drei Wochen dieser Gruppe angeschlossen hatte, fühlte sie sich unter Menschen, die sie verstanden.

Obwohl der genaue Zeitpunkt seines Todes noch unklar ist, glaubt Vita, dass ihr Sohn Anfang April getötet wurde, über einen Monat nach der Verteidigung von Mariupol. Er wurde viel später in einem Massengrab anhand seiner Tätowierungen identifiziert.

"Der Schmerz einer Mutter wird nie vergehen und nie nachlassen. Ich habe ein Kind verloren, und ein Kind ist eine Zukunft. Ich habe meinen Sohn nicht mehr, ich werde nie Enkelkinder haben, ich werde niemanden und nichts mehr haben", sagt Vita und weint.

Vita Kharchuk, die Mutter von Vitaliy Kharchuk, der im Krieg gefallen ist Dmytro Chayka

Vitalii war 22 Jahre alt, und Vita sagt, sein größter Traum sei es gewesen, seine Verlobte zu heiraten und drei Kinder zu haben.

Alle Frauen, die in dieses Studio kommen, berichten, dass das Wichtigste, was sie hier bekommen, das Gefühl ist, unter Menschen zu sein, die sie verstehen, die den gleichen Schmerz über einen Verlust und die gleiche Trauer kennen.

Hier müssen sie nicht erklären, welchen Schmerz sie durchgemacht haben, der für andere unvorstellbar sein mag, und welchen Preis sie und ihre Familien bereits für die Verteidigung der Ukraine gegen Russland bezahlt haben.

Und sie wissen, dass es nur ihre Ehemänner und Söhne sind, denen sie zusammen mit anderen ukrainischen Männern für immer dankbar sind, dass sie sie verteidigt haben.