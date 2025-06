"Goldenes Zeitalter für Amerika": Trumps erste Rede vor dem Kongress

WERBUNG

US-Präsident Donald Trump hat seine erste Rede vor dem US-Kongress in seiner neuen Amtszeit gehalten - dabei hat er den Rekord für das längste Statement gebrochen.

Gleich zu Beginn der Rede begann er damit, die ersten Maßnahmen seiner Regierung zu loben und erörterte, was er für einen beispiellosen Erfolg in kurzer Zeit hält.

"Amerikas Schwung, Geist, Stolz und Zuversicht sind zurück", erklärte Trump. "Der amerikanische Traum ist größer und besser als je zuvor. Er ist unaufhaltsam, unser Land steht vor einem Comeback, wie es die Welt noch nie erlebt hat."

Der Präsident ging auch auf die seiner Meinung nach bedeutsame Geschwindigkeit und das Ausmaß seiner Erfolge ein und erklärte, seine Regierung habe in nur 43 Tagen mehr erreicht als die meisten früheren Regierungen in vier oder gar acht Jahren.

"Dies war nichts anderes als schnelles und unnachgiebiges Handeln", sagte Trump. Die ersten Monate würden sein Engagement, Ergebnisse für das amerikanische Volk zu erzielen, unterstreichen.

Trump sprach in seiner Rede viele Themen an, von internationalen Beziehungen bis hin zur Innenpolitik. Seine Äußerungen reichten von Diskussionen über die von der Ukraine angestrebten Friedensgespräche bis hin zu neuen Zollvorschlägen und seiner Vision für die US-Wirtschaft.

Hier ein Blick auf einige der wichtigsten Punkte, die er in seiner Rede ansprach.

Ukraine: Wiederaufnahme der Friedensgespräche?

Einer der wichtigsten Momente in Trumps Rede war, als er einen Brief zitierte, den er zuvor vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erhalten hatte.

Laut Trump äußerte Selenskyj den Wunsch, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, nachdem ein zuvor völlig eskaliertes Treffen im Oval Office für Aufsehen gesorgt hatte.

Trump teilte einen Auszug aus dem Inhalt des Briefes mit und erklärte, die USA hätten "ernsthafte Gespräche mit Russland geführt und starke Signale erhalten, dass sie zum Frieden bereit sind". Trump fügte hinzu: "Wäre das nicht schön?"

Er zeigte sich optimistisch über die Möglichkeit eines Friedensabkommens und betonte, dass beide Seiten trotz des Scheiterns früherer Gespräche einer Lösung des Konflikts näher als je zuvor sein könnten.

Zölle: Scharfe Kritik an globalen Handelspraktiken

Im Hinblick auf die Innenpolitik kritisierte Trump mehrere Länder scharf für die seiner Meinung nach "unfairen" Handelspraktiken gegenüber den USA.

Er wies insbesondere auf die Europäische Union, Indien, Mexiko und Brasilien hin und stellte fest, dass diese Länder - und "viele andere" - seiner Meinung nach eine Handelspolitik zum Nachteil der amerikanischen Interessen betrieben hatten.

Er erklärte: "Dies geschieht sowohl bei Freunden als auch bei Feinden" und bezog sich damit auf Länder, die höhere Zölle auf amerikanische Waren erheben.

Trump kündigte an, dass die USA ab dem 2. April "reziproke Zölle" erheben würden, was bedeutet, dass die Amerikaner die gleichen Zölle bei Ländern anwenden würden, die ihrerseits Steuern auf amerikanische Produkte erheben.

"Was immer sie bei uns besteuern, werden wir auch bei ihnen besteuern", erklärte er. In der Vergangenheit, so Trump, hätten die USA niedrigere Zölle erhoben als viele ihrer Handelspartner, nun sei es an der Zeit, den Trend umzukehren.

Diese Woche verhängte die Trump-Regierung außerdem Zölle gegen Mexiko und Kanada. Daraufhin kündigten beide Länder Vergeltungsmaßnahmen an, was vielerorts Sorgen um einen regelrechten Handelskrieg befeuerte.

Trump bei seiner Rede im Kongress Mandel Ngan/Pool Photo via AP

Wirtschaftswissenschaftler hatten davor gewarnt, dass ein solcher Konflikt die Preise in die Höhe treiben könnte, Trump blieb trotzdem bei seinem Standpunkt. Die USA seien seit Jahren unfair von ausländischen Handelspartnern behandelt worden.

"Wir werden Milliarden und Milliarden von Dollar einnehmen und Arbeitsplätze schaffen, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben", sagte Trump und deutete an, dass die harte Haltung seiner Regierung in Bezug auf Zölle die US-Wirtschaft und das Gewerbe stärken werde.

Er verwies insbesondere auf die US-Autoindustrie, die seiner Meinung nach dank einer Kombination aus Zöllen und seinem Wahlsieg 2016 "absolut boomt". Er räumte ein, dass die Zölle für einige "Unruhe" sorgen würden, versicherte aber, dass das Land damit "gut zurechtkommen" werde.

Trump lobte Mexiko für seine jüngsten Bemühungen, Kartellführer an die USA auszuliefern, forderte aber weitere Maßnahmen, insbesondere zur Bekämpfung des Fentanyl-Handels.

"Wir brauchen mehr von Mexiko und Kanada, um zu verhindern, dass Fentanyl über die Grenze kommt", sagte er und forderte den Kongress auf, ein Gesetz zu verabschieden, das die Grenzsicherheit erhöhe und den Drogenhandel einschränke.

Darüber hinaus bekräftigte Trump seine Haltung zur Einwanderung und erklärte, dass seine Regierung bereits einen detaillierten Finanzierungsantrag an den Kongress gestellt habe, um "die größte Abschiebeaktion in der Geschichte der USA durchzuführen."

Wirtschaft: "Rettung und Entlastung"

Trump ging auch auf die Lage der US-Wirtschaft ein und erklärte, eine seiner obersten Prioritäten sei die "Rettung unserer Wirtschaft" und die "Entlastung" der amerikanischen Familien.

Er machte die vorherige Regierung für die wirtschaftlichen Herausforderungen verantwortlich, die er geerbt hatte, und bezeichnete sie als "wirtschaftliche Katastrophe und einen Inflationsalbtraum".

Trump machte deutlich, dass er die derzeitige Lage für eine direkte Folge der Maßnahmen von Präsident Joe Biden hält.

"Ich kämpfe jeden Tag dafür, Amerika wieder erschwinglich zu machen", sagte Trump und versprach, den wirtschaftlichen Abschwung umzukehren und die Kosten für Arbeiterfamilien zu senken.

Er kritisierte Biden für den starken Anstieg der Preise für Waren wie Eier und nannte dies ein Beispiel für eine "außer Kontrolle geratene" Inflation. Er versprach, diese Probleme anzugehen, um das Leben für Amerikaner, die mit steigenden Kosten zu kämpfen haben, erschwinglicher zu machen.

Elon Musk bei der Rede Win McNamee/Pool Photo via AP

Zu Grönland: "Ich denke, wir werden es bekommen"

Trump bestärkte auch sein umstrittenes Interesse am Erwerb Grönlands, ein Vorschlag, der bereits während seiner ersten Amtszeit für Aufmerksamkeit sorgte.

Obwohl Grönland ein halbautonomes Territorium des NATO-Verbündeten Dänemarks ist, deutete Trump an, dass die USA die Insel aus "Gründen der nationalen Sicherheit" annektieren wollten.

"Ich denke, wir werden es bekommen", sagte Trump über Grönland und deutete damit an, dass er glaube, dass die USA letztendlich die Kontrolle über das Gebiet erlangen werden, "so oder so".

Der Erwerb Grönlands, das eine große US-Militärbasis beherbergt, ist seit langem ein Ziel Trumps. Er sieht darin eine Möglichkeit, die nationale Sicherheit der USA zu stärken und gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile zu erhalten.

"Es würde sie reich machen und es würde uns sicher machen", fügte Trump hinzu.

Trump äußerte auch den Wunsch, den Panamakanal "zurückzuerobern", eine Bemerkung, die sowohl ein ehrgeiziges außenpolitisches Ziel als auch ein versteckter Seitenhieb auf seinen Außenminister Marco Rubio zu sein schien, der wegen seiner Herangehensweise in der US-Außenpolitik in die Kritik geraten ist.

Sicherheit: Aggressive Polizeiarbeit

In seiner Rede ging Trump auch auf Fragen der Strafverfolgung und der öffentlichen Sicherheit ein und knüpfte damit an seine Wahlkampfrhetorik zu "Recht und Ordnung" an.

Er forderte eine Rückkehr zu einer stärkeren Strafverfolgung in den US-Städten und behauptete, dass "unser Justizsystem von linksradikalen Verrückten auf den Kopf gestellt worden ist".

Trump zeichnete ein Bild der von den Demokraten geführten Städte, in denen die Kriminalität überhand nimmt - obwohl es Daten gibt, die zeigen, dass die Gewaltkriminalität seit dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie allgemein zurückgegangen ist.

In seinen Äußerungen sprach sich Trump für eine aggressivere Polizeiarbeit aus und meinte, dass "eine grobe Stunde" der Strafverfolgungsbehörden ausreichen würde, um Ladendiebstähle und andere Verbrechen zu beenden.

Er drängte auch auf einen stärkeren Schutz für Polizeibeamte, einschließlich "Immunität vor Strafverfolgung" für diejenigen, die an Strafverfolgungsmaßnahmen beteiligt sind.

Unruhe im Plenarsaal und landesweite Proteste

Trumps Rede war umstritten.

Während seines Auftritts rief der demokratische Abgeordnete Al Green: "Sie haben kein Mandat!" und stellte damit die Legitimität von Trumps Politik und Führung in Frage.

Demokrat Al Green wird aus dem Saal eskortiert AP Photo/Ben Curtis

Green wurde umgehend aus dem Plenarsaal begleitet, während im Publikum weitere Proteste zu sehen waren, bei denen kleine Schilder mit der Aufschrift "Protect Veterans", "Save Medicaid" und "False" in die Höhe gehalten wurden.

Während Trumps Rede gab es überall in den USA Proteste. Vor dem US-Kapitol versammelten sich proukrainische Demonstranten, vor der Fox News-Zentrale in New York demonstrierten große Menschenmengen gegen den Präsidenten und seine Agenda.