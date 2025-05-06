Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Überschwemmungen in Jordanien: Belgische Mutter und Sohn kommen ums Leben

Rettungskräfte arbeiten in Jordanien nach einer Sturzflut in Madaba, 10. November 2018
Rettungskräfte arbeiten in Jordanien nach einer Sturzflut in Madaba, 10. November 2018 Copyright  Mohammad Hannon/AP
Copyright Mohammad Hannon/AP
Von Sertac Aktan mit AP
Die Überschwemmungen vom Sonntag im Süden Jordaniens führten auch dazu, dass Hunderte von Touristen aus der archäologischen Stätte Petra, der wichtigsten Touristenattraktion des Landes, evakuiert werden mussten.

Such- und Rettungsteams in Jordanien haben die Leichen einer belgischen Mutter und ihres Sohnes geborgen, einen Tag nachdem die Frau und ihre drei Kinder bei einer Sturzflut als vermisst gemeldet worden waren.

Die beiden anderen Kinder aus derselben Familie wurden von Rettungskräften lebend gefunden.

Die Mutter und die Kinder gehörten zu einer Gruppe von 18 Touristen, die sich auf einem Abenteuertrip im Wadi al-Nakhil befanden, als sie von der Sturzflut erfasst wurden, sagte der örtliche Gouverneur des Bezirks Ma'an, Hassan al-Jabour, dem staatlichen Fernsehsender Al-Mamlaka TV.

Vierzehn Touristen, allesamt tschechische Staatsangehörige, konnten am Sonntag gerettet werden.

Die Such- und Rettungsaktion wurde gegen 2 Uhr morgens wegen der komplizierten Wetterbedingungen und des Geländes eingestellt.

Die Leichen der Frau und ihres Sohnes wurden am Montagmorgen gefunden, nachdem die Suche wieder aufgenommen worden war, sagte er.

Weitere Einzelheiten über die Familie und das Alter der Kinder waren nicht sofort bekannt.

In Jordanien kommt es häufig zu Überschwemmungen, wenn schwere saisonale Regenfälle Sturzbäche durch trockene Wüstentäler schicken.

Mindestens drei Menschen starben im Jahr 2021, als die Fluten ihr Auto mit sich rissen, und mehr als 30 Menschen kamen bei zwei Überschwemmungen im Jahr 2018 in Petra und an der Küste des Toten Meeres ums Leben.

