WERBUNG

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, er werde die seit fast zwei Monaten andauernden Luftangriffe auf die jemenitischen Houthis einstellen. Die vom Iran unterstützten Rebellen hätten angedeutet, dass sie "nicht mehr kämpfen wollen", und zugesagt, die Angriffe auf den Schiffsverkehr im Roten Meer einzustellen.

"Wir werden die Bombardierung der Houthis mit sofortiger Wirkung einstellen", so Trump zu Beginn seines Treffens im Oval Office mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney.

Trump sagte, die Houthis hätten "kapituliert, aber, was noch wichtiger ist, wir werden sie beim Wort nehmen, wenn sie sagen, dass sie keine Schiffe mehr in die Luft jagen werden. Und genau das ist der Zweck unserer Aktion".

"Ich denke, das ist sehr positiv", fügte Trump hinzu. "Sie haben eine Menge Schiffe zerstört." Die Houthi-Rebellen hatten kurz nach Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 damit begonnen, Schiffe im Roten Meer anzugreifen, von denen sie annahmen, dass sie Verbindungen zu Israel hätten - aus Solidarität mit den Palästinensern.

US-Präsident Trump im Oval Office AP Photo

Von November 2023 bis Januar 2025 griffen die Houthis mehr als 100 Handelsschiffe mit Raketen und Drohnen an, wobei zwei Schiffe sanken und vier Seeleute ums Leben kamen. Durch die Angriffe halbierte sich der Handelsfluss durch den Korridor am Roten Meer, durch den normalerweise jährlich Waren im Wert von einer Billion Dollar (882 Milliarden Euro) befördert werden.

Auf die Frage, wie die Houthis mitgeteilt hätten, dass sie nicht mehr von den USA angegriffen werden wollten, nannte Trump nur wenige Einzelheiten und sagte lediglich, die Information stamme aus einer "sehr guten Quelle". Omans Außenminister Badr al-Busaidi bestätigte die Beendigung der US-Luftangriffe und teilte auf X mit, dass Gespräche zwischen Washington und Maskat sowie Unterhändlern im Jemen "zu einem Waffenstillstandsabkommen zwischen beiden Seiten geführt haben."

Related Trump ordnet massive Luftangriffe auf Huthi an

"In Zukunft wird keine der beiden Seiten die jeweils andere Seite, einschließlich amerikanischer Schiffe, im Roten Meer und in der Straße von Bab al-Mandab angreifen, um die Freiheit der Schifffahrt und den reibungslosen Ablauf des internationalen Handelsverkehrs zu gewährleisten", schrieb er.

In einer Erklärung teilten die Houthis mit, dass sich ihre Position gegenüber den Ereignissen im Gazastreifen nicht geändert habe und dass die "anfängliche Übereinkunft" mit den USA keine Auswirkungen auf ihre Unterstützung für die Palästinenser haben werde.

Houthi-Unterstützer verbrennen eine amerikanische Flagge AP Photo

Aus der Erklärung ging nicht hervor, ob die Houthis der Vereinbarung mit den USA zugestimmt haben.

Die verstärkten US-Luftangriffe begannen im März, als Trump den Einsatz "überwältigender tödlicher Gewalt" versprach, nachdem die Houthis angekündigt hatten, sie würden als Reaktion auf die israelische Blockade des Gazastreifens wieder israelische Schiffe angreifen, die vor Jemen segeln. Damals hieß es, die Warnung betreffe das Rote Meer, den Golf von Aden, die Straße von Bab el-Mandeb und das Arabische Meer.

Die Ankündigung des Weißen Hauses erfolgte am selben Tag, an dem das israelische Militär Angriffe gegen die Houthis startete, die nach eigenen Angaben den internationalen Flughafen in der Hauptstadt Sanaa vollständig lahmgelegt hatten.

Die israelischen Angriffe waren die zweite Runde von Luftangriffen auf Ziele im Jemen als Vergeltung für einen Raketenangriff der Houthis am Sonntag in der Nähe des wichtigsten israelischen Flughafens.

Kosten der US-Operation

Die Kosten für die US-Munition, die seit dem 15. März bei den täglichen Angriffen gegen Ziele der Houthi-Rebellen im Jemen eingesetzt wurde, belaufen sich nach Angaben eines US-Beamten auf insgesamt mehr als 750 Millionen Dollar (660 Millionen Euro).

Die Trump-Regierung habe mehr als 2.000 Geschosse auf mehr als 1.000 Ziele abgeworfen, so der Beamte, der anonym bleiben wollte, um keine Einzelheiten über die Angriffe preiszugeben.

Ein jemenitischer Soldat inspiziert von US-Angriffen hinterlassene Ruinen AP Photo

Diese Summe ist nur ein Bruchteil der Gesamtkosten der Operation. Sie berücksichtigt weder die Kosten für den Betrieb von zwei Flugzeugträgern und den dazugehörigen Kriegsschiffen noch den Betrieb der Flugzeuge.

WERBUNG

Auch die Zerstörung von sieben US-Drohnen des Typs MQ-9 Reaper durch die Houthis, die jeweils mehr als 30 Millionen Dollar (26 Millionen Euro) gekostet hatten, und der Verlust eines F/A-18-Kampfjets sowie eines Schleppers des Flugzeugträgers USS Harry S. Truman sind hierbei nicht berücksichtigt.

"Obwohl Trump das Abkommen als eine Möglichkeit darstellt, das Rote Meer wieder für die kommerzielle Schifffahrt zu öffnen, ohne einen Angriff der Houthis befürchten zu müssen, haben die Houthis seit Dezember kein kommerzielles Schiff mehr beschossen", so Gregory Brew, ein leitender Mitarbeiter der Risikoanalysefirma Eurasia Group, auf X.

"Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sie weiterhin auf Israel schießen werden", so Brew.