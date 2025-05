Ungarn: Gesetz über ausländische Agenten nach russischem Vorbild

WERBUNG

Die von Euronews befragten zivilgesellschaftlichen Organisationen haben das Gesetz über ausländische Agenten in Ungarn als eine eklatante Missachtung der EU-Prinzipien und als eine Bedrohung für die Zivilgesellschaft und die unabhängige Presse bezeichnet.

Das Gesetz sieht vor, dass Organisationen, die ausländische Gelder annehmen, bestraft werden könnten, wenn sie beispielsweise die Debatte im Land beeinflussen oder die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn in einem negativen Licht darstellen. inländische Zuschüsse nur mit einem vollständig dokumentierten privaten Dokument oder unter extremen bürokratischen Anforderungen erhalten werden.

"Die Wanzen sind raus"

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán kündigte am Nationalfeiertag, dem 15. März, an, seine Partei bereite einen "Frühjahrsputz" vor, um die "überwinternden Wanzen" loszuwerden. "Wir werden mit der Finanzmaschinerie aufräumen, die Politiker, Richter, Journalisten, Schein-Zivilorganisationen und politische Aktivisten mit korrupten Dollars gekauft hat", sagte der ungarische Ministerpräsident zu diesem Zeitpunkt.

Der Gesetzentwurf zur "Transparenz im öffentlichen Leben", der unter dem Namen des Fidesz-Abgeordneten János Halász eingereicht wurde, wurde am Dienstag um Mitternacht auf der Website des Parlaments veröffentlicht. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Organisationen, die ausländische Gelder erhalten und die ungarische Souveränität bedrohen, vom Amt für den Schutz der Souveränität auf die Liste gesetzt werden.

Aufgelistete Organisationen können mit Geldstrafen von bis zum 25-fachen des Betrags der ausländischen Unterstützung belegt werden und verlieren die Möglichkeit, bis zu 1 % der persönlichen Einkommensteuer zu erhalten. Ihre leitenden Angestellten gelten als wichtige öffentliche Akteure und müssen detaillierte Vermögenserklärungen abgeben, ausländische Zuschüsse können nur mit Genehmigung des Amtes und inländische Zuschüsse nur mit einem vollständig dokumentierten privaten Dokument oder unter extremen bürokratischen Anforderungen erhalten werden.

Was die Bedrohung der ungarischen Souveränität angeht, so werden die Fälle im Gesetzentwurf zwar taxativ definiert, aber so weit gefasst, dass fast jede Äußerung, selbst die geringste Kritik an der Regierung, als Bedrohung gelten kann. So kann beispielsweise die "Beeinflussung der demokratischen Debatte" oder das "Handeln in einer Weise, die geeignet ist, den Ausgang einer Wahl zu beeinflussen", auf nahezu jedes Presseerzeugnis angewandt werden, das sich mit öffentlichen Themen befasst.

Beihilfen werden im Gesetz als jede Übertragung, Dienstleistung oder Spende definiert, unabhängig davon, ob es sich um einen Geldbetrag handelt, der bei einer EU-Ausschreibung gewonnen wurde, oder um eine Kleinstspende eines Doppelbürgers.

"Jeder kann zum Ziel werden"

"Jeder kann von dieser Beschränkung betroffen sein, jeder kann zur Zielscheibe werden, weil heute in Ungarn ein bedeutender Teil der unabhängigen Presse und der NGOs irgendeine Art von ausländischer Finanzierung erhält. Viele nehmen an EU-Ausschreibungen teil, und von da an können sie davon betroffen sein", erklärte Tamás Bodoky, Chefredakteur des investigativen Portals Átlátszó, gegenüber Euronews.

Seit 2010 hat die Orbán-Regierung die unabhängige, kritische Presse systematisch demontiert und ein eigenes Medienimperium aufgebaut. Diese Propagandamaschine, die auf verschiedene Botschaften zugeschnitten ist, wird durch Subventionen finanziert, die als staatliche Werbung getarnt sind. Zwei ungarische Medienunternehmen haben gerade eine Beschwerde bei der EU-Wettbewerbsbehörde eingereicht, die durch detaillierte Daten untermauert wird. Die Daten zeigen, dass die Zahl der staatlichen Werbesubventionen für Medienunternehmen dramatisch ansteigt, wenn sie sich im Besitz von regierungstreuen Geschäftsleuten befinden und die Botschaften der Regierungspartei verbreiten, aber sofort auf null sinkt, wenn ein Medienunternehmen aus irgendeinem Grund aus der regierungsfreundlichen Presse entfernt wird, z. B. weil der Eigentümer in Ungnade gefallen ist.

Angesichts der staatlich subventionierten Konkurrenz musste die unabhängige Presse alle verfügbaren Finanzierungsquellen nutzen, darunter EU-Zuschüsse, US-Zuschüsse und internationale Kooperationen. Eine weitere stabile Einnahmequelle war die Möglichkeit für jeden ungarischen Bürger, 1 % seiner persönlichen Einkommenssteuer an eine NRO abzuführen. Darüber hinaus haben mehrere Presseerzeugnisse Mikrospenden oder zumindest teilweise Paywalls eingebracht.

Nach dem neuen Gesetzentwurf können alle Finanzierungsquellen von der Behörde geschlossen werden, deren Entscheidung keiner gerichtlichen Überprüfung unterliegt.

"Unsere erste Interpretation ist, dass dies nur als eine offene Kriegserklärung oder, wenn man so will, als ein kompletter Angriff auf die Zivilgesellschaft gesehen werden kann, weil wir sehen, dass es nicht nur eine Stigmatisierung ist, sondern ein konkretes rechtliches und anderes Mittel, um sie unmöglich zu machen", sagte Viktor Szalóki, Sprecher von A Voice, einer Organisation, die eine Plattform für andere zivilgesellschaftliche Initiativen bietet, gegenüber Euronews. Der Sprecher sagte, es sei vergeblich, dass sie keine großen Summen an Fördergeldern erhalten, da das Gesetz die Annahme von Mikrospenden so bürokratisch machen könnte, dass es ihre Arbeit unmöglich machen könnte.

Die ungarischen Regierungsparteien rechtfertigen das harte Vorgehen gegen NRO mit dem Hinweis darauf, dass bei der letzten Wahl auch die ungarische Opposition - damals ein Bündnis kleinerer Parteien, die trotz ideologischer Differenzen vereint waren - Wahlkampfgelder aus US-Quellen erhalten habe. Auch die EU-Finanzierung für kritische Presse- und zivilgesellschaftliche Organisationen sowie Verfahren im Zusammenhang mit der ungarischen Rechtsstaatlichkeit werden als externer Druck zugunsten der Opposition gesehen. Für diesen Artikel haben wir auch Fides kontaktiert, die jedoch nicht geantwortet hat.

Schwierige Zeiten in Ungarn

Die Tatsache, dass der Vorschlag von einem einzelnen Abgeordneten eingereicht wurde, könnte das Annahmeverfahren verkürzen. Viktor Orbáns Regierung steht im Jahr 2025 vor großen Herausforderungen. Die Wirtschaft wächst seit Jahren kaum noch, und obwohl der Ministerpräsident einen "fliegenden Start" bis Anfang 2025 versprochen hat, ist das BIP nach bereinigten Daten im ersten Quartal erneut gesunken. Und der politische Raum gegen den Fidesz wird diesmal nicht von mehreren kleineren, rivalisierenden Parteien besetzt, sondern von einer einzigen, vor einem Jahr gegründeten Partei, der Theiß, die nach Angaben der meisten Meinungsforscher jetzt ein paar Prozentpunkte populärer ist als der Fidesz, aber selbst Fidesz-Politiker im Hintergrund sagen, die beiden Parteien lägen Kopf an Kopf.

Bei den rumänischen Präsidentschaftswahlen hat Herr Orbán eine verdeckte, aber unterstützende Erklärung zugunsten des rechtsextremen Kandidaten George Simion abgegeben. Simion wird von der Partei der ungarischen Minderheit in Rumänien, der RMDSZ, einstimmig abgelehnt, weil das wichtigste politische Gut des Kandidaten bis vor kurzem ein aggressiver Antiungarismus war. Obwohl Orbán erklärt hat, er werde sich nicht in die rumänischen Präsidentschaftswahlen einmischen, hat Simion selbst die Worte des ungarischen Premierministers als eindeutige Unterstützung interpretiert und dies in Flugblättern und Social-Media-Botschaften während des Wahlkampfs kommuniziert. Der Fall veranlasste den Vorsitzenden der Theiß-Partei, Péter Magyar, Orbán zu beschuldigen, die Ungarn Siebenbürgens, die seine bedingungslosen Unterstützer waren, zu verraten. Da Orbán den in den Nachbarländern lebenden ungarischen Minderheiten die Staatsbürgerschaft mit Wahlrecht gewährt hat, stellt die Schwächung dieser Beziehung ein weiteres Risiko für das Regime des ungarischen Premierministers dar.

Das rumänische Beispiel zeigt auch, dass es der ungarischen Regierung nicht fremd ist, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Viktor Orbán hat persönlich an der Seite mehrerer populistischer oder rechtsextremer Politiker bei Wahlen in anderen Ländern Wahlkampf gemacht (Robert Fico, Andrej Babis, Milorad Dodik), und ungarische Banken, die mit seinen Oligarchen verbunden sind, haben unter anderem die Kampagnen von Marine le Pen und der spanischen Vox finanziert. Er hat mehreren rechten Politikern, die der Korruption beschuldigt werden, Asyl gewährt und schickte einmal Soldaten des Zentrums für Terrorismusbekämpfung, das auch seinen persönlichen Schutz gewährte, in die Republik Serbien in Bosnien, um Milorad Dodik zu retten.

Das Gesetz zur Bekämpfung des ausländischen Einflusses und der darauf folgende unvermeidliche Aufschrei in der Hauptstadt und in den europäischen Institutionen ist für die Regierung Orbán ein vertrautes Szenario, mit dem sie vermutlich besser umgehen kann als mit anderen Herausforderungen, vor denen das Land steht.