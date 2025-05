WERBUNG

Die Wirtschaftsprognosen für das laufende Jahr fallen eigentlich eher mau aus: Sowohl die EU-Kommission als auch der Sachverständigenrat für Wirtschaft sagen für Deutschland eine Wachstumsrate von 0,0 Prozent voraus - sogenanntes Nullwachstum oder Stagnation.

Mit neuen Zahlen vom Statistischen Bundesamt für das erste Quartal stellt sich heraus: Das Wachstum in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 lag tatsächlich bei 0,4 Prozent. Die Behörde hatte ursprünglich ein Plus von 0,2 Prozent errechnet.

"Überraschend gute konjunkturelle Entwicklung"

Grund für das höhere Wachstum sei die "überraschend gute konjunkturelle Entwicklung im März", so Destatis in einer Pressemitteilung am Freitag. Die Exporte von etwa Autos oder Arzneimitteln stützten die Wirtschaft im ersten Quartal. "Vor allem die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe sowie die Exporte entwickelten sich besser als zunächst angenommen", sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.

Auch die privaten Konsumausgaben sind gestiegen und liegen um 0,5 Prozent höher als im Vorquartal. Deutsche haben insbesondere Geld für Gesundheit und Verkehr ausgegeben, während die Ausgaben für Gastronomie- und Beherbungsdienstleistungen zurückgingen. Die Konsumausgaben des Staates stiegen um etwa 2,6 Prozent durch höhere soziale Sachleistungen.

Innerhalb der Dienstleistungsbereiche erwirtschaftete im 1. Quartal 2025 vor allem der zusammengefasste Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit mit 1,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Wirtschaft im internationalen Vergleich

Im europäischen Vergleich lag die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands im ersten Quartal des Jahres leicht über dem Durchschnitt. Insgesamt lag die Wirtschaftsentwicklung in der Europäischen Union bei 0,3 Prozent.

Das stärkste Wachstum verzeichnete Spanien mit 0,6 Prozent, in Italien und Frankreich stieg die Wirtschaftsleistung ebenfalls. Im bereinigten Vorjahresvergleich stagnierte die Wirtschaftsleistung in Deutschland (0,0 Prozent), während sie in der EU insgesamt um 1,4 Prozent anstieg.

Erst für 2026 rechnet der Sachverständigenrat wieder mit konjunkturellem Antrieb und erwartet ein Wirtschaftswachstum von 1,0 Prozent.