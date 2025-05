Gaza-Krieg: "Madrid-Gruppe" fordert Zweistaatenlösung

WERBUNG

Spanien hat am Sonntag europäische und arabische Länder zu hochrangigen Gesprächen in Madrid empfangen. Gemeinsam wollen sie Druck auf Israel ausüben, um die Militäroffensive im Gazastreifen zu beenden und eine Zwei-Staaten-Lösung voranzutreiben.

"Das einzige Interesse, das wir alle, die uns heute hier versammelt haben, ist es, diesen ungerechten, grausamen und unmenschlichen Krieg Israels im Gazastreifen zu beenden, die Blockade der humanitären Hilfe zu durchbrechen und endgültig eine Zwei-Staaten-Lösung anzustreben", sagte der spanische Außenminister José Manuel Albares vor den Medien.

Albares bezeichnete den Gazastreifen als "offene Wunde der Menschheit", die jeden Tag Opfer fordere, und warnte, dass Schweigen ein "Komplize dieses Massakers" sei.

Die Madrider Gruppe, auch bekannt als G5+, besteht aus europäischen und arabischen Ländern, die sich für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzen.

Albares versicherte, dass die Gruppe den Frieden und die Sicherheit des israelischen Volkes berücksichtigen werde, betonte aber, dass das palästinensische Volk das gleiche Recht auf diese Sicherheit habe.

Die Zweistaatenlösung

"Spanien wird heute hier in Madrid vorschlagen, dass es eine große Bewegung zur Anerkennung des palästinensischen Staates geben sollte. Nochmals, nicht gegen den Staat Israel, sondern für die Zwei-Staaten-Lösung", sagte der Außenminister.

Albares sprach sich auch für die Aussetzung des Abkommens zwischen der EU und Israel aus, falls Israel seine Militäroffensive im Gazastreifen nicht einstellt. In letzter Zeit hat Israel seine Offensive in Gaza verstärkt, um den Druck auf die Hamas auszuüben, trotz internationaler Kritik zu erhöhen.

Der Druck Israels auf die militante Gruppe hat unter anderem zu einer fast dreimonatigen Blockade der Hilfslieferungen geführt, was weithin Besorgnis über die Gefahr einer Hungersnot hervorrief.

Das Treffen am Sonntag war das fünfte Treffen der Diplomatengruppe und findet im Vorfeld einer hochrangigen UN-Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung statt, die Frankreich und Saudi-Arabien Mitte Juni in New York ausrichten werden.

Der palästinensische Ministerpräsident Mohammad Mustafa sagte, er hoffe auf die Anwesenheit von US-Präsident Donald Trump und bezeichnete die USA als "wichtigen Akteur im Nahen Osten".

"Wir würden uns wünschen, dass sie sich so weit wie möglich engagieren. Ihre Bemühungen um einen Waffenstillstand im Gazastreifen werden gewürdigt", sagte Mustafa. "Wir hoffen, dass ein stärkeres Engagement, ein positives Engagement der USA, dazu beitragen wird, Frieden und Stabilität in der Region zu schaffen."