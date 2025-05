Syrien: Familien sollen aus IS-Lager evakuiert werden

WERBUNG

Die syrische Regierung und die kurdischen Behörden im Nordosten des Landes haben sich darauf geeinigt, syrische Bürger aus einem Wüstenlager zu evakuieren, in dem Menschen mit angeblichen Verbindungen zur Gruppe "Islamischer Staat" (IS) untergebracht sind.

Das Lager Al-Hol beherbergt rund 37.000 Menschen, von denen viele Ehefrauen und Kinder von Kämpfern der IS-Gruppe sind.

Scheichmous Ahmed, ein Beamter der kurdisch geführten Behörde im Nordosten Syriens, gab am Montag bekannt, dass nach Gesprächen zwischen lokalen Führern, Vertretern aus Damaskus und einer Delegation der von den USA geführten internationalen Koalition im Kampf gegen den IS eine Vereinbarung über die Rückführung syrischer Familien aus dem Wüstenlager getroffen worden sei.

Die Vertreter hätten nicht darüber gesprochen, ob Damaskus in Zukunft die Kontrolle über das Lager übernehmen werde, sagte Ahmed.

Ein früherer Mechanismus hatte es den Syrern in al-Hol ermöglicht, in ihre Gemeinden in den kurdisch kontrollierten Gebieten des Landes zurückzukehren, wobei Zentren zu ihrer Wiedereingliederung eingerichtet wurden.

Dies galt jedoch nicht für den Rest Syriens, wo 13 Jahre lang ein Bürgerkrieg tobte, bis Diktator Baschar al-Assad im Dezember nach einer Blitzoffensive von Rebellengruppen gestürzt wurde.

Die USA drängen die Länder seit langem, die Rückkehr ihrer Bürger aus al-Hol und dem kleineren Lager Roj zuzulassen, die als Brutstätten des Extremismus bezeichnet wurden.

Obwohl der Irak in den letzten Jahren viele seiner Bürger repatriiert hat, zögern viele andere Länder noch immer, dies zu tun.

Das Abkommen über syrische Staatsangehörige ist Teil eines Versuchs, die Zusammenarbeit zwischen den kurdischen Behörden im Nordosten und der Regierung in Damaskus zu verstärken.

Im März einigten sich Syriens Interimspräsident Ahmad al-Sharaa und Mazloum Abdi, der Kommandeur der von den USA unterstützten, kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), darauf, dass die SDF in die neue nationale Armee eingegliedert werden sollen.

Alle Grenzübergänge zum Irak und zur Türkei werden unter die Kontrolle von Damaskus fallen, ebenso wie Flughäfen und Ölfelder im Nordosten.

Die USA haben darauf gedrängt, dass die Zentralregierung die Kontrolle über die Gefängnisse im Nordosten Syriens übernimmt, in denen rund 9.000 mutmaßliche ehemalige Kämpfer der IS-Gruppe festgehalten werden.