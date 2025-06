Rutte: Russland übertrifft NATO-Munitionsproduktion um ein Vielfaches

WERBUNG

NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat davor gewarnt, dass die russische Armee ihre Kriegsfähigkeiten um ein Vielfaches stärker ausbaut als die der NATO. Und das, obwohl die russische Wirtschaft 25 Mal kleiner ist.

Rutte deutete während einer Pressekonferenz im Vorfeld eines Treffens der Verteidigungsminister im NATO-Hauptquartier in Brüssel an, dass Russland innerhalb von drei bis fünf Jahren NATO-Gebiet angreifen könnte.

Die USA fordert von ihren NATO-Verbündeten "glaubwürdige" Fortschritte bei den Verteidigungsausgaben in Höhe von 5 Prozent des BIP.

"Während wir hier sprechen, rüsten die Russen in rasantem Tempo auf und produzieren in drei Monaten viermal mehr Munition als die gesamte NATO in einem Jahr", so Rutte.

Er sagte, dass Russland dies tue, obwohl seine Wirtschaft 25 Mal kleiner sei als die der NATO insgesamt.

"Wir müssen also unsere Verteidigungsausgaben wirklich erhöhen, und dazu gehören auch Kommando- und Kontrollsysteme sowie Luftabwehrsysteme mit großer Reichweite, um uns für den Fall zu schützen, dass die Russen in drei bis fünf Jahren beschließen, uns anzugreifen", sagte er.

Die Forderung an die NATO-Verbündeten, die Verteidigungsausgaben von 2 Prozent des BIP auf 5 Prozent zu erhöhen, steht im Mittelpunkt des Treffens in dieser Woche sowie des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs des Bündnisses, das am 24. und 25. Juni in Den Haag stattfindet.

"Putin muss wissen, dass unsere Antwort verheerend sein wird, wenn er versucht, die baltischen Staaten oder die NATO anzugreifen", sagte Rutte.

Der Zeitplan für die Erfüllung des 5 Prozent-Ziels durch die Verbündeten steht noch nicht fest, aber der US-Botschafter bei der NATO, Mathew Whitaker, sagte, Washington erwarte, dass die Länder ihre Ausgaben sofort erhöhen.

US-Präsident Donald Trump erwart von den Verbündeten "bedeutsame Fortschritte bei den Verteidigungshaushalten und ein glaubwürdiges Wachstum Jahr für Jahr", sagte Whitaker in einem Briefing vor dem Treffen der Verteidigungsminister am Mittwoch vor Journalisten.

"Der Kern unserer Botschaft sind 5 Prozent - jeder Verbündete muss sich verpflichten, 5 Prozent [des BIP] auszugeben", so Whitaker weiter.

Er sagte, die USA seien der NATO verpflichtet, wollten aber, dass die Europäer "eine Führungsrolle bei der europäischen Sicherheit übernehmen".

Trump wolle, dass der Krieg in der Ukraine beendet wird, und fügte hinzu: "Dieser Krieg muss beendet werden - die Kosten sind auf beiden Seiten sehr hoch."