Die USA haben damit begonnen, höhere Einfuhrzölle auf Waren aus Dutzenden von Ländern zu erheben, vier Monate nachdem Präsident Donald Trump erstmals seine Pläne zur Einführung hoher Zölle angekündigt hatte, mit denen er offenbar das globale Handelssystem umgestalten will.

Auf Produkte, die aus mehr als 60 Ländern sowie der EU in die USA eingeführt werden, werden ab Donnerstag Zölle von bis zu 50 Prozent erhoben, teilte das Weiße Haus mit.

Die Einführung länderspezifischer Zölle folgt auf monatelange hektische Handelsverhandlungen im Vorfeld einer von Trump gesetzten Frist im August.

Der US-Präsident hatte Anfang April eine Reihe so genannter "reziproker Zölle" eingeführt, die er zunächst für 90 Tage und dann für weitere vier Wochen aussetzte.

Vielen Ländern gelang es, die ursprünglichen Zölle zu senken, indem sie mit Washington Vereinbarungen trafen.

Nach den Vereinbarungen mit der Trump-Regierung werden die EU und Japan ihre US-Importe nun mit 15 Prozent besteuert bekommen, was unter den angedrohten Sätzen von 30 Prozent bzw. 25 Prozent liegt.

Asiatische Länder wie Indonesien, Pakistan, die Philippinen und Vietnam leisten Abgaben von rund 20 Prozent.

Andere Länder müssen mit noch höheren Sätzen rechnen: Laos sowie die vom Krieg gebeutelten Länder Myanmar und Syrien werden mit Zöllen von mindestens 40 % belegt.

Waren aus Brasilien werden mit 50 Prozent besteuert, was teilweise auf Trumps Unmut über die Behandlung des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro durch das Land zurückzuführen ist.

Unsicherheit bleibt

Die Trump-Regierung hat einigen Handelspartnern, darunter Indien und China, mehr Zeit eingeräumt, um ein Abkommen zu schließen.

Der US-Präsident hat noch nicht bekannt gegeben, ob er die am 12. August ablaufende Frist für den Abschluss eines Handelsabkommens mit China verlängern wird, das Drohungen mit Zöllen von bis zu 245 Prozent abwenden würde.

Auch Indien hat kein umfassendes Handelsabkommen mit Trump geschlossen.

Am Mittwoch unterzeichnete Trump eine Durchführungsverordnung, die Indiens Zollsatz von 25 Prozent auf 50 Prozent erhöhen könnte, wenn das Land weiterhin russisches Öl kauft. Washington hat dem Land 21 Tage Zeit gegeben, darauf zu reagieren.

Nach Ansicht der indischen Exporteure werden diese Zölle ihre Wettbewerbsfähigkeit erheblich beeinträchtigen.

Ein Spitzenverband der indischen Exporteure erklärte am Donnerstag, die Zölle würden sich auf fast 55 Prozent der Lieferungen des Landes nach Amerika auswirken und die Exporteure zwingen, ihre langjährigen Kunden zu verlieren.

"Diese plötzliche Kosteneskalation zu verkraften, ist einfach nicht machbar. Die Gewinnspannen sind bereits gering", sagte S.C. Ralhan, Präsident der Federation of Indian Export Organisations, in einer Erklärung.

Auch die Schweiz gehört zu den Ländern, die kein Handelsabkommen mit Washington geschlossen haben.

Die Exekutive des europäischen Landes, der Bundesrat, sollte am Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung abhalten, nachdem Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und andere hochrangige Schweizer Beamte von einer eilig arrangierten Washington-Reise zurückgekehrt waren, die darauf abzielte, Trumps 39%ige Zölle zu reduzieren.

Auf ihrem X-Account postete Keller-Sutter Fotos von Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio - mit dem ihr Team Zölle und andere Themen besprach - sowie mit amerikanischen und Schweizer Wirtschaftsführern.

Eine Vereinbarung zur Senkung der US-Zölle auf Schweizer Produkte, die zu den höchsten gehören, die die Trump-Administration einem Land auferlegt, konnte offenbar bis dato nicht getroffen werden.

Zölle auf EU-Importe: Folgt jetzt noch der große Hammer?

Im umstrittenen Zoll-Deal, der in Schottland per Handschlag zwischen Trump und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vereinbart wurde, ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen. Offenbar gibt es da ein Missverständnis bezüglich der Investitionen von EU-Seite, nach der die Europäische Union Investitionen von zusätzlichen 600 Milliarden Dollar in den USA tätigen wird.

Die EU-Kommission versteht die Zusage so, dass die Investitionen Sache von Privatunternehmen sind und sie nicht garantieren könne, dass die Unternehmen ihre Absichten auch in die Tat umsetzen werden.

Trump spricht von Geschenk

Trump wiederum sagte im Fernsehsender CNBC, die EU habe ihm die Summe "gegeben": "Die Details sind: 600 Milliarden Dollar, die ich in alles investieren kann, was ich will, alles. Ich kann damit machen, was ich will." Trump sprach von einem "Geschenk".

Bestandteil des Deals ist auch, dass die Europäische Union während der Amtszeit von Trump, die bis Januar 2029 dauert, Energie im Wert von 750 Milliarden Dollar aus den USA beziehen. Das ist wesentlich mehr als im vergangenen Jahr, wo die Europäische Union Energie rund 76 Milliarden Euro aus den Vereinigten Staaten importierte.

Derzeit wird weiter über eine gemeinsame Erklärung verhandelt, die die von von der Leyen und Trump erzielte Vereinbarung formalisieren soll.