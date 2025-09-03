WERBUNG

Präsident Wladimir Putin hat dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un für die Bereitstellung von Truppen gedankt, die an der Seite der russischen Streitkräfte im Krieg gegen die Ukraine kämpfen.

Die Äußerung erfolgte während eines Treffens der beiden Verbündeten am Mittwoch im Staatlichen Gästehaus Diaoyutai in Peking.

Stunden zuvor waren der russische und der nordkoreanische Staatschef Ehrengäste des chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei einer Militärparade in der chinesischen Hauptstadt anlässlich des 80. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs.

In seiner Ansprache lobte Putin die Allianz zwischen den beiden Ländern, Russland und Nordkorea, die im vergangenen Juni durch die Unterzeichnung eines Verteidigungspakts gestärkt wurde.

Anschließend lobte Putin die Tapferkeit der Truppen, die Pjöngjang zur Unterstützung seines Krieges gegen Kiew nach Moskau geschickt hat.

Der russische Präsident Wladimir Putin, der chinesische Präsident Xi Jinping, der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un und der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif. AP Photo

"Ihre Soldaten haben mutig und heldenhaft gekämpft", sagte Putin.

"Ich möchte anmerken, dass wir die Opfer, die Ihre Streitkräfte und die Familien Ihrer Soldaten gebracht haben, niemals vergessen werden", fügte er hinzu.

Nach Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes hat Nordkorea seit letztem Jahr rund 15.000 Soldaten nach Russland entsandt.

Man geht davon aus, dass Tausende von ihnen bei den Kämpfen in der russischen Region Kursk, wo das ukrainische Militär im August 2024 in einer Überraschungsoffensive Territorium eroberte, getötet oder verwundet wurden.

Als Gegenleistung für seine militärische Unterstützung hat Moskau Nordkorea nach Ansicht von Experten unter anderem militärische Ausrüstung und Öl geliefert.

Pjöngjang, das erst im April öffentlich bestätigt hat, dass es Soldaten in die Nähe der russisch-ukrainischen Grenze entsandt hat, hat außerdem zugesagt, Bauarbeiter zu entsenden, um beim Wiederaufbau von Teilen der vom Krieg zerstörten Region Kursk zu helfen.

Bei ihrem Treffen in Peking sagte Kim, dass die bilateralen Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea "in allen Bereichen Fortschritte machen".

"Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, Russland zu helfen, werden wir dies sicherlich als brüderliche Pflicht tun", sagte er.

Die Stärkung des Bündnisses kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sowohl Russland als auch Nordkorea mit einer Reihe von internationalen Sanktionen konfrontiert sind, wobei Moskau wegen seiner umfassenden Invasion in der Ukraine und Pjöngjang wegen seines Atomprogramms zur Zielscheibe werden.

Drohnen und andere Waffentransporte ziehen während der Militärparade in Peking am 3. September 2025 vorbei. AP Photo

Die Militärparade am Mittwoch war das erste Mal seit Beginn des Kalten Krieges, dass die Staats- und Regierungschefs Chinas, Russlands und Nordkoreas zusammenkamen. Es war auch die erste multilaterale Veranstaltung, an der Kim in seiner 14-jährigen Regierungszeit teilnahm.

Als Reaktion auf die Ereignisse in Peking nahm US-Präsident Donald Trump seinen chinesischen Amtskollegen Xi aufs Korn.

"Bitte grüßen Sie Wladimir Putin und Kim Jong-un von mir, die sich gegen die Vereinigten Staaten von Amerika verschworen haben", sagte er in einem Social-Media-Post mit Bezug auf den chinesischen Präsidenten.