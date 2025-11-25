Frankreich gibt gefährlichem Drogenbaron Freigang für Vorstellungsgespräch

Frankreich streitet über eine richterliche Entscheidung zu einem Freigang: Am Montag, den 24. November, durfte der 52-jährige Ouaihid Ben Faïza das Gefängnis in Vendin-le-Vieil Im Norden, in der Nähe von Calais, verlassen, um ein Vorstellungsgespräch im Großraum Lyon wahrzunehmen. Er sollte mit dem Schnellzug TGV von Lille aus dorthin fahren.

Dieser Urlaub wurde von einem Vollstreckungsrichter gewährt. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Béthune den Freigang in einer Stellungnahme abgelehnt. Schließlich wurde der Freigang aber von der Strafvollstreckungskammer des Berufungsgerichts Douai bestätigt. Ouaihid Ben Faïza konnte raus zu seinem Job-Interview.

Der Häftling war Mitglied eines großen Drogenhandelsrings in Seine-Saint-Denis und wurde in den 1990er und 2000er Jahren mehrfach verurteilt. Im Jahr 2012 erhielt er eine achtjährige Haftstrafe wegen Drogenhandels und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Zwei Jahre später entkam er mithilfe eines bewaffneten Kommandos, das aus fünf als Bauarbeiter verkleideten Männern bestand, die nach einer Untersuchung in einem Krankenhaus draußen auf ihn warteten. Seine Flucht dauerte zwei Wochen.

Ouaihid Ben Faïza wurde von der Gefängnisverwaltung als einer der 100 gefährlichsten Häftlinge Frankreichs eingestuft und soll seine Strafe bis 2029 verbüßen.

Eine Entlassung unter Aufsicht

Seine Anwältin, Marie Violleau, erklärte auf BFM TV, dass ihr Mandant während seines Ausgangs "nicht überwacht" werde. "Er wird nicht begleitet. Er geht von Punkt A nach Punkt B, um seine Wiedereingliederung vorzubereiten", sagte sie und erklärte, dass ein Gespräch per Videokonferenz "es ihm nicht ermöglicht hätte, zu zeigen, dass er des Vertrauens, das die Justizbehörde in ihn setzt, würdig ist".

Um ihre Entscheidung zu untermauern, verwies die Anwältin auf das "vorbildliche" Verhalten des Häftlings im Gefängnis. Dieses Verhalten wurde von "Bewährungshelfern, Gefängnisdirektoren, Psychologen und Psychiatern" seit "vielen Jahren" bestätigt, wie sie versicherte.

Obwohl diese Art von Ausgang normalerweise unbeaufsichtigt ist, wurde laut Innenminister Laurent Nuñez den ganzen Tag über ein "Dispositiv" aufgestellt. Die Zeitung Le Parisien berichtet, dass eine Division der Polizei mobilisiert wurde.

Schritt in Richtung Antrag auf bedingte Freilassung

In einem Interview mit Euronews betonte Cem Alp, Anwalt bei der Anwaltskammer von Lyon, dass im Fall von Ouaihid Ben Faïza das Entlassungsdatum 2029 "die späteste Frist" sei, wenn keine Strafmilderung gewährt wird.

"Aber das Gesetz erlaubt den Häftlingen, ihre Entlassung schon im Gefängnis vorzubereiten", sagt der Strafrechtler.

"Herrn Ben Faïza stehen noch mehr als drei Jahre Haft bevor, aber dieser Hafturlaub (zum Vorstellungsgespräch) kann ein erster Schritt in Richtung eines Antrags auf bedingte Entlassung sein", der wahrscheinlich von dem Häftling und seiner Anwältin beantragt wurde, erklärt Rechtsanwalt Cem Alp.

Laut dem Anwalt könnte das Vorstellungsgespräch, "wenn es erfolgreich war, die Prüfung und Umsetzung einer bedingten Entlassung ermöglichen".

Der Strafrechtler präzisierte, dass ein Hafturlaub "und im weiteren Sinne eine bedingte Entlassung nur dann beantragt werden kann, wenn die Dauer der vom Verurteilten verbüßten Strafe mindestens der Dauer der ihm noch verbleibenden Strafeentspricht".

"Wenn er sich in der Haft schlecht verhält und gefährlich ist, wird ihm ein solcher Antrag zwangsläufig verweigert", sagte er Euronews. "Wenn er hingegen einen ernsthaften Willen zur Resozialisierung zeigt, hat sein Antrag Aussicht auf Erfolg."

Ein Arbeitsversprechen ist also nur ein Element unter vielen, das von einem Vollstreckungsrichter geprüft wird, der feststellen muss, ob der Häftling"nicht wieder zu Drogen greifen wird". Ein stabiles Einkommen und ein stabiles familiäres Umfeld sind beispielsweise"Faktoren, die das Risiko eines Rückfallsverringern" , so der Anwalt abschließend.

Ein Mittel zur "wirksamen Bekämpfung von Rückfälligkeit".

Diese Meinung teilt auch sein Kollege Amid Khallouf, ebenfalls Rechtsanwalt in Lyon und Mitglied der Vereinigung "Observatoire International des Prisons" (OIP).

"Hafturlaube sind ein notwendiger, ja sogar unverzichtbarer Schritt [...], um eine Strafanpassung vorzubereiten und ihre Machbarkeit zu testen", sagt der Strafrechtler gegenüber Euronews und erklärt, dass das auch "für alle inhaftierten Personen gilt, die eines Tages entlassen werden sollen, darunter auch Herr Ben Faïza".

Nach Ansicht des Anwalts würde die Vermeidung von "trockenen" Entlassungen durch solche Maßnahmen tatsächlich wirksam gegen Rückfälligkeit wirken - "entgegen allem, was man so hört."

"Ist es für unsere Gesellschaft besser, wenn jemand nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis eine seriöse Arbeit findet, oder wenn jemand bis zum allerletzten Tag seiner Strafe in Haft bleibt und mit nichts herauskommt, ohne seine Entlassung vorbereitet zu haben?", fragt Rechtsanwalt Amid Khallouf.

Die Rechte ist empört

Dieser Hafturlaub wurde am Wochenende von der Rechtenkritisiert. Von einem Skandal sprach Bruno Retailleau am Sonntag. "Die oberste Priorität der Strafjustiz muss der Schutz der Franzosen sein, nicht das Wohlergehen der Drogenhändler", schrieb der ehemalige Innenminister auf seinem X-Account.

Seiner Meinung nach sollte der Richter für Strafvollzug, der Ouaihid Ben Faïza dieses Recht zugestanden hat, abgeschafft werden.

Der derzeitige Justizminister Gérald Darmanin weigerte sich, "eine individuelle Entscheidung eines Richters" zu kommentieren. Die Episode "wirft jedoch ein Schlaglicht auf eine größere Herausforderung: Unser gesetzlicher Rahmen für die Anwendung von Strafen muss angesichts der Realitäten der organisierten Schwerkriminalität vollständig überarbeitet werden", schrieb er.

Um "die Regeln, die den Strafvollzug für die gefährlichsten Kriminellen einrahmen, zu konsolidieren", möchte er "ein spezifisches Recht und einen spezialisierten Vollstreckungsrichter schaffen, der sich mit gefährlichen Profilen bestens auskennt".

Für Jordan Bardella ist der gewährte Hafturlaub "zu Recht ein Skandal für die Gefängnisaufseher, die Ordnungskräfte und alle Franzosen". Der Vorsitzende des Rassemblement National belastet jedoch Gérald Darmanin. "Die Schuld auf einen Gefängnisdirektor abzuwälzen oder den "gesetzlichen Rahmen für die Anwendung der Strafen" anzuprangern, wird die Realität nicht verschleiern: Diese Skandale signalisieren das Scheitern seiner Politik", meinte er auf X.

"Ein Affront gegen die Sicherheit"

Auch die Gewerkschaften verurteilten die Entscheidung. Rodrigue Bray, stellvertretender Generalsekretär der Ufap-Unsa Justice, sagte auf BFM TV, dass die Quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) "etwas mehr vorausschauend und besser durch Gesetzestexte geregelt hätten sein sollen". Seiner Meinung nach ist es nicht möglich, "eine extreme Dichtheit zu befürworten und einen Häftling auf klassische Weise zur Arbeit oder zu anderen Zwecken freizulassen".

Die Gewerkschaft FO-Justiz geht sogar noch weiter. "Es handelt sich nicht einmal mehr um eine Fehleinschätzung, sondern es wird die Logik des Systems selbst zerstört. Dabei hatte die Strafvollstreckungskommission den Fall geprüft und eine ablehnende Stellungnahme abgegeben. Diese Stellungnahme sollte den Vollstreckungsrichter informieren, der sie jedoch ignoriert hat", heißt es in einer Erklärung.

Die Gewerkschaft fordert, dass "die Rolle und die Aufgaben der Strafvollzugsrichter grundlegend überarbeitet werden" und dass die Aufgaben "an die Gefängnisverwaltung übertragen werden, die als einzige in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, die in der Realität vor Ort verankert sind".

Für die Gewerkschaft UFAP UNSa Justice ist diese Entscheidung "völlig losgelöst von den Anforderungen und Realitäten". "Sie macht die QLCO-Regelung unglaubwürdig und legt die Absurdität eines Systems offen, das nicht mehr weiß, was es will", fährt sie in einer Erklärung fort. Für sie ist diese Veröffentlichung ein "Affront gegen die Sicherheit".

Drogenhandel laut Regierung eine große Bedrohung

Am Freitag waren Gérald Darmanin und der Innenminister Laurent Nuñez in Marseille, um den Willen der Regierung zur Bekämpfung des Drogenhandels zu bekräftigen, insbesondere nach dem Mord an Medmi Kasseci.

"Wir haben andere kriminelle Netzwerke, die wir mit aller Kraft bekämpfen, und die, so hoffe ich, dank der Mittel des Drogengesetzes [...] eine Antwort auf eine Bedrohung ermöglichen, die enorm tötet und die auf nationalem Territorium mindestens der des Terrorismus gleichkommt", sagte Gérald Darmanin.

Laurent Nuñez erklärte seinerseits am Donnerstag, dass Frankreich "viel mehr tun" müsse, um den Drogenhandel zu bekämpfen. Seiner Ansicht nach ist der Mord an Mehdi Kessaci "ein Verbrechen, das Angst machen soll und darauf abzielt, irgendwo die Republik und den Staat zu treffen".