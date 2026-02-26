Den Prognosen des IWF zufolge wird das Pro-Kopf-Einkommen in Polen im Jahr 2025, berechnet zu Kaufkraftparitäten (KKP), etwa 58,56 Tausend USD betragen und damit etwas höher sein als in Spanien, wo es auf 58,35 Tausend USD geschätzt wird. Der Unterschied ist auf die schnellere Wachstumsrate der polnischen Wirtschaft zurückzuführen - es wird erwartet, dass das polnische BIP um etwa 3,6 Prozent wächst, während die Dynamik in Spanien etwa 2,8 Prozent erreichen dürfte.

Premierminister Donald Tusk bewertete die Zahlen als Zeichen dafür, dass Polen in die "europäische Wirtschaftselite" aufsteigt, und stellte fest, dass das Land Spanien bei diesem wichtigen Indikator "überholt" habe.

Spanien ist nicht das einzige Land, das hinter Polen zurückbleibt. Den Daten und Prognosen des IWF zufolge hat Polen bereits rund 87 Prozent des Pro-Kopf-Einkommens des Vereinigten Königreichs in Kaufkraftparitäten erreicht. Noch vor einem Jahrzehnt schien ein solches Ergebnis unrealistisch, heute ist es möglich, sich dem britischen Niveau anzunähern.

Prognosen der Regierung deuten darauf hin, dass Polen in den nächsten fünf bis sechs Jahren mit dem Vereinigten Königreich gleichziehen könnte, wenn sich die derzeitigen Trends fortsetzen.

Polen wird schneller reicher, aber das ist nur ein Teil des Gesamtbildes

Polens Aufstieg in der Rangliste des Pro-Kopf-Einkommens in Kaufkraftparität (KKP), wie er von Premierminister Donald Tusk angeführt wurde, hat eine Diskussion darüber ausgelöst, inwieweit dieser Indikator das Wohlstandsniveau der Gesellschaft wirklich widerspiegelt.

Marek Zuber, polnischer Wirtschaftswissenschaftler und WSB-Akademie-Experte, wies in einem Gespräch mit Euronews darauf hin, dass die KKP zwar ein unvollkommenes Maß ist, aber ein vollständigeres Bild liefert als das BIP pro Kopf allein.

"Das Pro-Kopf-Einkommen in Kaufkraftparität ist besser als die einfache Division des BIP durch die Zahl der Einwohner, weiles die Kaufkraft eines Landes berücksichtigt ", betonte er.

Zugleich wiesnZuber darauf hin, dass die jüngsten Daten vor allem eines zeigen: "Man kann nur sagen, dass die Polen schneller reich werden als die Spanier. Wir haben mit den Spaniern gleichgezogen". Dies sei jedoch "nur ein Teil eines größeren Puzzles, das den realen Wohlstand des Landes beschreibt", fügte er hinzu.

"Das preisbereinigte Pro-Kopf-Einkommen ist eine Sache, aber die Ersatzrate der Renten, die Gesundheitsausgaben oder das angesammelte Vermögen sind für den realen Lebensstandard von enormer Bedeutung", so Zuber.

Er wies darauf hin, dass ererbte Vermögen und Immobilien, die in vielen westlichen Ländern den realen Reichtum der Haushalte erhöhen, in Polen immer noch einen erheblichen Unterschied ausmachen, während dieser in Polen relativ bescheiden ist. Der Experte fügt hinzu, dass das verfügbare Einkommen, die Ausgabenstruktur und das Niveau der sozialen Sicherheit weitgehend bestimmen, wie der Wohlstand empfunden wird, unabhängig vom BIP-Wachstum.

Er wies auch darauf hin, dass die derzeitige wirtschaftliche Beschleunigung weitgehend auf den Konsum zurückzuführen ist, der durch Sozialtransfers und Lohnwachstum unterstützt wird. "Der Aufschwung, den wir nach 2023 erlebt haben, ist hauptsächlich auf das Lohnwachstum in Polen zurückzuführen. Der Konsum war im Grunde die einzige Triebkraft des Wachstums im Jahr 2024."

Polen beschleunigt, nähert sich aber der Schuldengrenze

Obwohl die polnische Wirtschaft an Fahrt gewinnt und ein ordentliches Wachstum verzeichnet, warnen Analysen von EU-Institutionen, dass diese Entwicklung mit einer steigenden Staatsverschuldung einhergeht. Der jüngste Debt Sustainability Monitor 2025 der Europäischen Kommission prognostiziert, dass Polens Staatsverschuldung bei Fortführung der gegenwärtigen Finanzpolitik und des Schuldenwachstums bereits im Jahr 2036 100 Prozent des BIP überschreiten und sogar 107 Prozent erreichen könnte - weit über dem derzeitigen Niveau und den Schwellenwerten für die finanzielle Stabilität.

Marek Zuber warnt also vor einem übermäßigen Schuldenwachstum. Dass die Staatsverschuldung in den kommenden Jahren 70 Prozent des BIP überschreiten wird, gilt als nahezu sicher. "Wir sind nicht in Gefahr, ein griechisches Szenario zu erleben, aber wir erreichen die Obergrenze. Ein weiterer Anstieg der Sozialausgaben könnte zu einem starken Kapitalabfluss führen", so der Wirtschaftswissenschaftler.