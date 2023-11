Eine dunkle Flotte, nicht auffindbare Betreiber und Preisnachlässe trugen dazu bei, dass der russische Ölhandel trotz der westlichen Sanktionen in den letzten 18 Monaten florierte.

Nach 18 Monaten Krieg mit der Ukraine lassen die Auswirkungen der westlichen Sanktionen auf die russische Wirtschaft, insbesondere auf die Öleinnahmen des Bundeshaushalts, nach. Das Land hatte Wege gefunden, die westlichen Sanktionen zu umgehen, die eine Preisobergrenze von 60 Dollar für ein Barrel russisches Ural-Öl auf dem Weltmarkt vorschreiben.

Wie die Financial Times unter Berufung auf offizielle EU-Quellen berichtet, wurde im Oktober fast keine der Rohöllieferungen auf dem Seeweg unter der Preisobergrenze ausgeführt. Offizielle russische Statistiken zeigen auch, dass der durchschnittlich erzielte Preis im Oktober über 80 $ pro Barrel lag.

"Trotz eines monatlichen Rückgangs der Ölexporte aus Russland um 3 bis 5 % in den letzten drei Monaten sind die Öleinnahmen des Landes immer noch gestiegen", sagte der Wirtschaftswissenschaftler und Energieanalyst Osama Rizvi gegenüber Euronews Business.

Wie die Preisobergrenze funktioniert

Um die russischen Öleinnahmen als Reaktion auf die Aggression des Landes gegen die Ukraine zu verringern, haben die G7 und Verbündete wie Australien und Norwegen die Preisobergrenze ab dem 5. Dezember 2022 eingeführt. (In der EU gilt außerdem ein vollständiges Einfuhrverbot für russisches Rohöl und Erdölerzeugnisse auf dem Seeweg, mit Ausnahme von Bulgarien).

Unternehmen aus diesen Ländern ist es untersagt, Schifffahrts- oder Versicherungsdienstleistungen anzubieten, um den Handel mit russischem Öl zu erleichtern, es sei denn, der Handel liegt nachweislich unter der Preisobergrenze.

Der Marktpreis für russisches Ural-Rohöl überschritt jedoch im Juli 2023 die Preisobergrenze von 60 US-Dollar und lag in den letzten Monaten immer weiter darüber.

Wie Russland es geschafft hat, den Markt auf den Kopf zu stellen

Das Land hat Methoden entwickelt, die es "unmöglich machen, den Handel zu kontrollieren", sagte Christopher Weafer, der Geschäftsführer der Unternehmensberatung Macro-Advisory Ltd, gegenüber Euronews Business.

Der russische Ölhandel wurde traditionell von großen Ölfirmen und Rohstoffhändlern abgewickelt, die sich an die westlichen Sanktionen hielten.

Im Laufe des letzten Jahres wurden sie allmählich durch wenig bekannte Handelsfirmen ersetzt, die keine Erfahrung in diesem Geschäft haben, die auftauchten und große Mengen russischer Rohölexporte nach Asien exportierten und dann ihr Geschäft schnell wieder aufgaben.

Grafiken der Brüsseler Denkfabrik Bruegel zeigen, dass weniger als ein Viertel der derzeit eingesetzten Schiffe offiziell unter der Zuständigkeit der G7 oder Norwegens fahren und daher die Preisobergrenze einhalten müssen.

Auf dem Weltmarkt ist auch eine Flotte von "Schattentankern" aufgetaucht, die aus Hunderten von kleinen Tankerbetreibern besteht, die nur einen oder zwei Tanker besitzen. Dabei handelt es sich in der Regel um veraltete Schiffe, die zahlreiche Sicherheitsrisiken bergen und unter der Flagge von Ländern wie Liberia oder Kamerun fahren.

Sie transportieren regelmäßig Millionen von Barrel Öl und verfügen häufig nicht über eine dem Industriestandard entsprechende Versicherung oder werden von indischen, chinesischen oder russischen Unternehmen versichert, obwohl traditionell 90-95 % des weltweiten Tankerversicherungsmarktes in London angesiedelt sind.

Eine andere Grafik von Bruegel zeigt, wie der Ursprung der Versicherung für zwei Drittel der Transporte bis Juli 2023 unbekannt wird.

Zunehmend wechselte die Ladung auf See den Besitzer, noch bevor ein Schiff seinen Bestimmungsort erreicht hatte, was die Verfolgung der russischen Ölexporte erschwerte.

"Es ist ein riesiges Spiel, den Tankerverkehr und die Mengen zu verbergen", so Weafer. "Wenn die Behörden in Europa feststellen, dass ein Unternehmen oder ein Tanker gegen die Sanktionen verstößt, ändert sich relativ schnell der Name des Unternehmens und sogar der Name des Tankers."

In der Zwischenzeit bietet das russische Urals-Öl einen Preisnachlass, der derzeit bei etwa 10 $ pro Barrel gegenüber der Referenzsorte Brent liegt, aber im Frühjahr war es 35 bis 40 $ billiger.

Da der Brent-Rohölpreis nach der Ankündigung der OPEC+-Länder, die Fördermenge zu kürzen, zu steigen begonnen hat, könnte auch das russische Öl ab Juli 2023 diesem Beispiel folgen.

Wer kauft das russische Öl und wie kommt es wieder nach Europa?

Das russische Öl aus dem Meer ist fast ausschließlich für die asiatischen Märkte bestimmt, wobei Indien, China und die Türkei die größten Abnehmer sind.

Es gibt jedoch auch eine große Menge an Öl, die in unbekannte Länder geht. "Etwa 1,5 Millionen Barrel pro Tag verlassen russische Häfen mit unbekanntem Ziel", so Weafer. "Und dann landen sie entweder in chinesischen oder indischen Häfen oder manchmal wird das Öl auf einen anderen Öltanker auf dem Meer umgeladen. Und dann kommt es auf den Weltmarkt."

Ein Teil des russischen Öls und der Rohölprodukte ist nach Europa gelangt, wo die Einfuhr verboten ist (mit Ausnahme einer kleinen Menge nach Bulgarien).

Da der Winter naht, "wird Europa Diesel und andere Produkte aus Indien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten kaufen müssen. Und das ist im Grunde russisches Öl, das den ganzen Weg hierher gekommen ist", sagt Weafer.

Auch der Wirtschaftswissenschaftler und Energieanalyst Osama Rizvi bestätigt, dass das nach Asien gelieferte Öl seinen Weg zurück nach Europa findet. "Den Zahlen zufolge haben die Türkei und Indien viel russisches Öl importiert und das meiste davon ist in Form von Ölprodukten nach Europa zurückgekommen."

Der Unterschied, den neue Sanktionen machen könnten

Analysten zufolge ist es sehr schwierig geworden, einen derart zersplitterten Markt voller wenig bekannter Handelsunternehmen zu überwachen. "Die Realität ist, dass die EU nicht in der Lage ist, diesen Markt zu kontrollieren", so Weafer.

"Was diese Preisobergrenze wirklich unwirksam gemacht hat, ist die beispiellose Zunahme der dunklen Flotte, die von den internationalen Organisationen nicht verfolgt wird", sagte Rizvi und fügte hinzu, dass auch nicht verfolgte Öllieferungen, die beispielsweise in Malaysia entladen werden, im globalen Handel unter den Exporten eines anderen Landes mitmischen.

Die Sanktionen könnten nur dann durchgesetzt werden, wenn sich die derzeitigen Abnehmer an die Sanktionen halten würden. "Alle großen Käufer haben deutlich gemacht, dass sie nicht die Absicht haben, dies zu tun", so Weafer. Zuvor hatte Indien offen bestätigt, dass es in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 durch den Import von verbilligtem russischem Öl rund 2,7 Milliarden Dollar einsparen konnte.

"Der Preisnachlass auf russisches Öl verschafft den westlichen Verbrauchern, die den höheren Preis zahlen, einen erheblichen wirtschaftlichen Nachteil."

Die Auswirkungen der westlichen Sanktionen könnten im Januar noch weiter abklingen, wenn die BRICS-Gruppe um sechs neue Mitglieder erweitert wird, so dass Russland mehr Möglichkeiten hat, neue bilaterale Handelsabkommen und Finanzvereinbarungen zu schließen, auch in den Bereichen Versicherung, Transport und Logistik.

Da das zwölfte Sanktionspaket gerade in der EU vorgelegt wurde, "ist es fraglich, ob die US-Behörden oder die europäischen Behörden bereit sind, die Preisobergrenze durchzusetzen und zu versuchen, die Ausfuhr von russischem Öl und Ölprodukten zu blockieren", so Weafer.

Er wies darauf hin, dass im Falle einer Verringerung der russischen Ölmengen aufgrund einer wirksameren Überwachung Millionen von Barrel Rohöl und Ölprodukte vom Weltmarkt genommen würden, was zweifellos die Preise in die Höhe treiben würde. "Ein Anstieg des Ölpreises wäre für die Weltwirtschaft schädlich".