Von Gleb Stolyarov; Euronews Travel mit Reuters

Russische Privatjetbesitzer tauschen die französische Riviera und die Seychellen gegen Dubai und die Türkei.

WERBUNG

In den zwei Jahren vor dem Krieg in der Ukraine reiste eine private Boeing 737 des russischen Oligarchen Wladimir Jewtuschenkow kreuz und quer über den Globus und besuchte neben den Hauptstädten und Finanzzentren der Welt auch die französische Riviera, die Malediven und die Seychellen.

In diesem Jahr hat der Jet statt der traditionellen Spielplätze der Wohlhabenden eine Handvoll Mal die ehemaligen Sowjetstaaten Kirgisistan, Kasachstan und Weißrussland sowie China besucht, wie die Flugdaten von Flightradar24 zeigen.

Ein Zeichen für die Grenzen und die Reichweite der westlichen Sanktionen, die seit Moskaus Einmarsch in der Ukraine in Kraft sind, ist, dass einige der Reichen und Mächtigen Russlands Wege finden, ihre Privatjets in der Luft zu halten, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Doch die Beschränkungen haben die Reisefreiheit der Flugzeuge drastisch eingeschränkt.

Wo werden russische Reisende sanktioniert?

Die Boeing, die mit Jewtuschenkow in Verbindung gebracht wird, gehörte zu den mindestens 50 Privatjets, die seit der Invasion im Februar 2022 unter russischer Flagge neu registriert wurden. Dies geht aus bisher unveröffentlichten Daten des nationalen Flugzeugregisters hervor, die Reuters bis Anfang August ausgewertet hat.

Mehrere der repatriierten Privatjets wurden mit prominenten Politikern und Geschäftsleuten in Verbindung gebracht, so zwei hochrangige Quellen aus der russischen Luftfahrtindustrie, die nicht befugt waren, mit den Medien zu sprechen und anonym sprachen.

Gerichtsbarkeiten wie Aruba und die Isle of Man, wo einige der Jets zuvor registriert waren, halten sich an die westlichen Sanktionen. Dies habe es schwierig gemacht, Versicherungen, Treibstoff und Genehmigungen für Flugzeuge in russischem Besitz zu erhalten, die unter deren Flagge fliegen, sagte eine der Quellen.

Wenn die Flugzeuge unter russischer Flagge fliegen, können sie von und nach Ländern fliegen, die kein Flugverbot verhängt haben oder in denen einzelne Reisende nicht sanktioniert sind, darunter die Türkei und Dubai.

Trotz solcher Manöver bleibt mehr als die Hälfte der russischen Privat- und Geschäftsflugzeugflotte von rund 400 Flugzeugen im Ausland oder wurde verkauft, schätzte dieselbe Quelle, die sich auf seine umfassenden Kenntnisse des Sektors stützt.

Die Gesamtzahl der Geschäftsflugzeuge unter russischer Flagge liegt laut der Liste jetzt bei 145, gegenüber 97 Anfang März 2022.

Aufgrund der Sanktionen dürfen russische Flugzeuge nicht in die Europäische Union, damit in 27 Ländern einreisen, in die Russlands Oligarchen früher häufig zu Geschäfts- und Freizeitzwecken flogen und in der viele Privatjets, die mit ihnen in Verbindung stehen, vor dem Krieg registriert waren, wie die Hecknummern zeigen.

Wie umgehen russische Jetbesitzer die Reisesanktionen?

Beide Quellen aus der Luftfahrtbranche, die Geschäftsflugzeuge organisieren und verwalten, sagten, dass einige Jetbesitzer von Russland in die Türkei oder in ehemalige Sowjetstaaten fliegen und dann andere Flugzeuge zu EU-Flughäfen chartern, vorausgesetzt, die betreffenden Personen sind nicht mit persönlichen Sanktionen belegt.

Beispiele für diese Praxis kommen mindestens einmal pro Woche vor, fügte eine der Quellen hinzu, ohne konkrete Beispiele zu nennen.

Den Zolldaten zufolge stehen einige der repatriierten Flugzeuge in Verbindung mit staatlichen Unternehmen und Wirtschaftsführern, die Präsident Wladimir Putin im Krieg in der Ukraine unterstützt haben oder mit ihm in Verbindung stehen.

Aus den Zolldaten geht hervor, dass die meisten privaten Flugzeuge, die nach Ausbruch des Krieges zurückgeführt wurden, aus ehemaligen Sowjetländern sowie aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei nach Russland zurückkehrten.

Wie im Falle der Boeing, die mit Jewtuschenkow in Verbindung gebracht wird, haben auch die anderen umregistrierten Flugzeuge den Luftraum der EU gemieden und sind in Ländern geblieben, die als russlandfreundlich gelten, wie die Daten von Flightradar24 zeigen. Privatjet-Besitzern wurden nach dem Einmarsch in die Ukraine die Flügel gestutzt

Zwischen Anfang 2020 und dem Einmarsch in die Ukraine unternahm Jewtuschenkows Boeing mehrere Flüge nach Deutschland, Luxemburg, in die Schweiz und auf die Malediven sowie je einen nach Kroatien, in die Tschechische Republik und auf die Seychellen, wie die Daten von Flightradar24 zeigen.

Außerdem flog sie 105 Mal in Russland, 17 Mal in Frankreich, acht Mal in Italien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Lettland, fünf Mal in Großbritannien und vier Mal in der Türkei.

Nach Beginn der Invasion flog das Flugzeug bis Ende 2022 zwischen Flughäfen in der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman und Kasachstan, ohne jemals EU-Gebiet zu erreichen. Es absolvierte in diesem Zeitraum nur 14 Flüge.

WERBUNG

Laut dem russischen Flugzeugregister, das im August auf der Website von Rosaviatsiya veröffentlicht wurde, wurde das Flugzeug Ende Dezember unter russischer Flagge registriert.

Aus den Zolldaten geht hervor, dass das Flugzeug am 30. Dezember offiziell aus Bischkek, der Hauptstadt des ehemaligen Sowjetstaates Kirgisistan, nach Russland eingeführt wurde und seitdem nur noch in Russland eingesetzt wird.

Im Jahr 2023 ist sie bisher 47 Mal innerhalb Russlands und insgesamt neun Mal nach Kasachstan, Kirgisistan, Belarus und China geflogen.