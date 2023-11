Wie Zypern gegen russische Oligarchen vorgehen will

Der zyprische Präsident hat sich an ein ungenanntes "Drittland" gewandt, um Hilfe bei den Ermittlungen über die mutmaßliche Umgehung von Sanktionen gegen Russland durch Oligarchen zu erhalten.

Zyperns Präsident Nikos Christodoulides hat in einem Interview mit der Associated Press erklärt, dass er sich persönlich an ein ungenanntes "Drittland" gewandt hat, um Unterstützung bei der Untersuchung von Vorwürfen zu erhalten, dass zypriotische Finanzdienstleister russischen Oligarchen bei der Umgehung internationaler Sanktionen geholfen haben.

Der Präsident betonte, dass er sich dafür einsetzen wolle, dass "absolut kein Schatten" auf Zypern falle, und wies auf die möglichen Auswirkungen auf die Bemühungen des Landes hin, hochwertige ausländische Investitionen anzuziehen.

Der Präsident teilte mit, dass derzeit mehrere Ermittlungen wegen angeblicher Umgehung von Sanktionen laufen, wobei er jedoch keine genauen Angaben machte.

Das Ersuchen um Unterstützung wurde angenommen, und ein Team ausländischer Experten wird mit sieben Polizeiermittlern zusammenarbeiten, um alte und neue Medienberichte zu prüfen.

In diesen Berichten wird behauptet, dass in Zypern ansässige Anwälte und Buchhalter die Verschiebung von Geldern russischer Oligarchen durch ein komplexes Netz von Unternehmen und Trusts erleichtert haben, um Sanktionen im Zusammenhang mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine zu umgehen.

Das International Consortium of Investigative Journalists hat letzte Woche mehrere Berichte veröffentlicht, in denen es sich auf durchgesickerte Dokumente beruft, die angeblich die Beteiligung zypriotischer Firmen an der Umgehung von Sanktionen gegen russische Oligarchen belegen.

Null Toleranz für Korruption

Präsident Christodoulides betonte, dass die ausländischen Experten nicht nur zur Verbesserung der Ermittlungen beitragen, sondern diese auch beschleunigen würden, um Zyperns "Nulltoleranz gegenüber Korruption" zu demonstrieren.

Diese Maßnahme zielt darauf ab, das Vertrauen der Bevölkerung in das Justizsystem zu stärken und den Ruf des Landes zu schützen.

Ein zentraler Aspekt der Strategie des Präsidenten zur Wiederherstellung des Ansehens Zyperns ist die Einrichtung einer einheitlichen Aufsichtsbehörde, eines unabhängigen Gremiums von Experten für Finanzkriminalität, das mit der Bekämpfung von Finanzdelikten und der Umgehung von Sanktionen beauftragt ist.

Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde vorbereitet.

Versuch eines Rebrandings für private Investitionen

Um die Abteilung für Finanzkriminalität der Polizei weiter zu stärken, kündigte Präsident Christodoulides an, zusätzliche Experten mit juristischem oder buchhalterischem Hintergrund einzustellen. Er verteidigte die Bemühungen Zyperns um eine Reform des Bankensektors seit der Finanzkrise von 2013 und räumte ein, dass es Zeit brauche, um das Land als erstklassige Investitionsmöglichkeit neu zu positionieren.

Der Präsident verwahrte sich entschieden gegen alle Anschuldigungen, die den Namen Zyperns beschädigen, und betonte, dass sie sich nachteilig auf die Anziehung privater Investitionen auswirken.

Trotz der Herausforderungen stellte Christodoulides fest, dass Länder aus dem Nahen und Mittleren Osten Interesse an Investitionen in Zypern gezeigt haben, insbesondere in den Bereichen Energie, Gesundheitswesen, Bildung und Informationstechnologie.

Im selben Interview ging der zypriotische Präsident auf den Vorschlag für einen humanitären Korridor zum Gazastreifen ein und teilte mit, dass UN-Generalsekretär Antonio Guterres die zyprische Regierung bald über seine neue Wahl für einen Gesandten informieren werde, der die Möglichkeit einer Wiederaufnahme der Gespräche zur Wiedervereinigung des ethnisch geteilten Landes, die seit 2017 ins Stocken geraten sind, prüfen soll.