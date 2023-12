Ein neuer Bericht zeigt, dass die Europäer dieses Jahr zu Weihnachten weniger Geld ausgeben und lieber gebraucht kaufen wollen.

Laut einer neuen Studie der Online-Rubrikengruppe Adevinta werden die Second-Hand-Marktplätze in Europa in der Weihnachtszeit einen Anstieg der Besucherzahlen verzeichnen, da die Verbraucher in ganz Europa darüber nachdenken, in der Weihnachtszeit Kosten zu sparen.

Die Umfrage der Gruppe unter 5.000 europäischen Verbrauchern in Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Spanien ergab, dass die Hälfte aller Befragten aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten dieses Jahr weniger Geld ausgeben will.

Das Unternehmen, das zu seinen europäischen Re-Commerce-Marktplätzen auch Second-Hand-Marktplätze wie den französischen leboncoin, den deutschen Kleinanzeigen (DE) und den spanischen Milanuncios zählt, stellte außerdem fest, dass 64 % der europäischen Verbraucher in der Weihnachtszeit einen Second-Hand-Einkauf in Erwägung ziehen.

Die am häufigsten genannten Gründe, warum die Verbraucher den Kauf von Secondhand-Artikeln in Erwägung ziehen, sind die Notwendigkeit, Geld zu sparen (47 %) und der Wunsch, nachhaltiger einzukaufen (37 %).

Im Vergleich dazu hat im letzten Jahr nur knapp ein Drittel (32 %) der europäischen Verbraucher den Secondhand-Markt für ihre Weihnachtseinkäufe genutzt.

Ein Viertel der Verbraucher, die sich in diesem Jahr auf dem Second-Hand-Markt umsehen, gaben an, dass sie gerne Retro- oder Nostalgieartikel verschenken, und ein ähnlicher Anteil (24 %) gab an, dass sie gerne Artikel aus der Region beziehen.

Einige Europäer haben jedoch immer noch Vorbehalte gegenüber gebrauchten Geschenken. Mehr als ein Drittel (35 %) derjenigen, die im vergangenen Jahr keine gebrauchten Artikel gekauft haben, gaben an, dass sie lieber neue Artikel kaufen.

"Wie diese Daten zeigen, sind einige Menschen immer noch der Meinung, dass neu am besten ist. Es gibt also noch viel zu tun, um die Wahrnehmung der Verbraucher zu ändern und einen weiteren Wandel hin zu einem nachhaltigeren und kostengünstigeren Verhalten zu fördern", so Paul Heimann, Leiter des Bereichs Re-Commerce bei Adevinta.

Wohin gehen all die ungewollten Geschenke?

Unerwünschte Geschenke gehören zu den unglücklichen Aspekten der Weihnachtszeit. Zwei Drittel der Verbraucher geben an, ein brandneues Geschenk erhalten zu haben, für das sie keine Verwendung hatten oder das ihnen einfach nicht gefiel.

Erfreulicherweise geben nur 6 % der Befragten an, dass sie unerwünschte Gegenstände weggeworfen haben.

Es ist wahrscheinlicher, dass die Menschen diese ungewollten Geschenke trotzdem behalten. Während 28 % der Befragten die Gegenstände behalten haben, weil sie wussten, dass sie nie eine Verwendung dafür haben würden, hat weniger als ein Viertel (23 %) unerwünschte Gegenstände online verkauft.

Ein Drittel (33 %) gab an, einen Gegenstand aufbewahrt zu haben, falls er nützlich werden könnte, und ein ähnlicher Anteil (30 %) hat unerwünschte Gegenstände zu einem späteren Zeitpunkt weiterverschenkt.

"Anstatt unerwünschte Geschenke aufzubewahren, bieten Re-Commerce-Marktplätze den Verbrauchern die Möglichkeit, diesen Gegenständen ein zweites Leben zu geben und die Unordnung zu beseitigen, während sie gleichzeitig die Gelegenheit haben, in der Zeit nach den Feiertagen, wenn die Budgets knapp sind, etwas zusätzliches Geld zu verdienen", so Heimann.