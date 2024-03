Von Aleksandar Djokic

Die EU nähert sich einer Entscheidung über die Verwendung der Zinsen aus den eingefrorenen Währungsreserven der russischen Zentralbank zur Unterstützung der Ukraine.

WERBUNG

Nach der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 war das Einfrieren russischer Vermögenswerte im Ausland eine der wichtigsten Maßnahmen der internationalen Gemeinschaft.

Die Entscheidung, russische Vermögenswerte einzufrieren, wurde als Teil eines umfassenderen Sanktionspakets gesehen, mit dem die russische Aggression gestoppt werden sollte.

Mit diesem Schritt sollten wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland und seine Eliten verhängt werden, die auf ihre finanziellen Ressourcen abzielten.

Da jedoch kein Ende des Krieges in Sicht ist und die rudimentäre, auf Ressourcen basierende Struktur der russischen Wirtschaft nicht mit einem Schlag umgestürzt werden kann, stellt sich für den Westen und insbesondere für Brüssel weiterhin die Frage, wie die besagten Vermögenswerte verwendet werden sollen, da sich die meisten der eingefrorenen Gelder in der EU befinden.

Elina Ribakova, Leiterin des Programms für internationale Angelegenheiten und Vizepräsidentin für Außenpolitik an der Kiewer Wirtschaftshochschule, erklärt, dass das Einfrieren von Vermögenswerten gerechtfertigt war, da "Russland sich nicht an die Regeln des globalen Finanzsystems hält und daher nicht in den Genuss der Vorteile kommen sollte".

Doch diese Maßnahme war keineswegs wirkungslos, erklärt Ribakova: "Sie schränkte den Handlungsspielraum der russischen Politiker erheblich ein. Als unmittelbare Folge der Maßnahme hörte der Gouverneur der russischen Zentralbank am Tag nach ihrer Ankündigung auf, auf dem russischen Markt zu intervenieren, um den Rubel zu stützen, und war gezwungen, die Zinssätze zu erhöhen und strenge Kapitalkontrollen einzuführen", erklärte sie gegenüber Euronews.

Die nach dem Februar 2022 eingefrorenen Vermögenswerte umfassen eine breite Palette von Finanzinstrumenten und -beteiligungen. Dazu gehören Bankkonten, Immobilien, Aktien, Anleihen, Luxusgüter und verschiedene Investitionen, die von russischen Unternehmen und Oligarchen gehalten werden.

Zu den fraglichen Fonds gehören auch Zentralbankguthaben in Höhe von rund 275 Mrd. Euro in der EU, den USA, Japan und Kanada.

Die Komplexität der eingefrorenen Vermögenswerte, ihre Struktur, Besteuerung und die Hindernisse, die einer dauerhaften Beschlagnahme im Wege stehen, stellen jedoch eine vielschichtige Herausforderung im Bereich der internationalen Finanzen und der Diplomatie dar.

Diese Frage wird noch dadurch verschärft, dass russische Gelder jetzt als Instrument im Kampf zwischen den verschiedenen politischen Optionen in demokratischen politischen Systemen eingesetzt werden.

So werden im US-Repräsentantenhaus derzeit Debatten geführt, in denen der Sprecher der republikanischen Mehrheitspartei, Mike Johnson, am 8. März vorschlug, die eingefrorenen russischen Gelder als Sicherheit zu verwenden, um der Ukraine die notwendigen Waffen zur Abwehr der russischen Aggression zu leihen, anstatt die Rüstungsgüter als ausländische Hilfe zu erhalten. Der Gesamtbetrag der in den USA eingefrorenen russischen Guthaben beläuft sich auf rund 67 Mrd. €.

Der britische Außenminister David Cameron sprach das Thema am 6. März in ähnlicher Weise an und erklärte, sein Land sei bereit, der Ukraine Mittel in Höhe der eingefrorenen russischen Guthaben im Vereinigten Königreich, d. h. rund 32 Mrd. Euro, zu leihen. Cameron schlug auch vor, die eingefrorenen Gelder als Sicherheiten zu betrachten und in den Kreditprozess einzubeziehen.

In der Zwischenzeit hat die EU ihre eigenen Pläne, was mit den eingefrorenen Vermögenswerten geschehen soll. Da sich der größte Teil dieser eingefrorenen Vermögenswerte in Europa befindet und Belgien das Land ist, in dem die russische Zentralbank den größten Teil ihrer Gelder im Ausland gelagert hat, könnte es den führenden EU-Institutionen unangenehm sein, die Vermögenswerte selbst zu beschlagnahmen oder sie als Sicherheiten zu verwenden.

Daher steht die EU kurz vor einer Entscheidung, die Zinserträge aus den eingefrorenen Währungsreserven zu beschlagnahmen. Im Februar einigten sich die Staats- und Regierungschefs der EU darauf, dass diese Erlöse auf einem separaten Konto verwahrt werden könnten, so dass die Möglichkeit bestünde, diese Gelder in Zukunft zur Unterstützung der Ukraine zu verwenden.

Dieser Schritt ist legal und für Brüssel weniger riskant als die Beschlagnahme von Vermögenswerten selbst. Wie Zach Meyers, stellvertretender Direktor des Centre for European Reform, erklärte: "Dieses Interesse gehört rechtlich nicht Russland, sondern dem belgischen Wertpapierverwahrer Euroclear."

Die Idee der führenden EU-Institutionen ist es, die rechtlichen Risiken zu umgehen, die der Präzedenzfall der Beschlagnahme des zugrunde liegenden Kapitals möglicherweise mit sich bringen könnte, und sich nur die Euroclear-Gewinne aus den eingefrorenen Reserven durch eine Sondersteuer anzueignen: "Euroclear verdiente an den 19 Milliarden Euro eingefrorener Vermögenswerte im Jahr 2023 etwa 4,4 Milliarden Euro", so Meyers weiter.

Die russische Seite hat nicht untätig zugesehen, als die Frage der Vermögenswerte in vielen westlichen Hauptstädten diskutiert wurde. Stattdessen hat sie ihr eigenes Gegengewicht zur Beschlagnahmung der Vermögenswerte eingesetzt - die so genannten "symmetrischen Maßnahmen", die auf die Verstaatlichung des in Russland verbliebenen westlichen privaten Investitionskapitals hinauslaufen.

Zu den westlichen Unternehmen, deren Vermögen der russische Staat bereits verstaatlicht hat, gehören die finnische Fortum, die deutsche Uniper und die dänische Carlsberg: "Wir haben nicht weniger eingefrorene Vermögenswerte als der Westen", sagte der russische Finanzminister Anton Siluanow gegenüber russischen Staatsmedien Ende vergangenen Monats.

WERBUNG

Eines der Hauptargumente gegen die Beschlagnahmung der eingefrorenen Vermögenswerte - nicht zu verwechseln mit der Beschlagnahmung der Zinsen, die die eingefrorenen Gelder im Laufe der Zeit erwirtschaften - war die Befürchtung, die völkerrechtliche Immunität souveräner Länder zu verletzen, doch erweist sich das eingefangene westliche Privatkapital, das in Russland als Lösegeld gehalten wird, in der Praxis als sehr wirksame Abschreckung.

Dies könnte ein weiteres Indiz dafür sein, dass die russische Führung voll auf Kurs ist, da der Einmarsch in der Ukraine die meisten Beziehungen zum Westen sowohl politisch als auch wirtschaftlich gekappt hat. Die meisten Experten sind sich einig, dass der Kreml die Schwachstellen des auf westlichen Gesetzen basierenden demokratischen Systems ohne Rücksicht auf das Völkerrecht oder andere rechtliche Verpflichtungen instrumentalisiert.

Auf der anderen Seite versucht der Westen immer noch, Russland mit einer Hand auf dem Rücken einzudämmen, da er sich davor hütet, rote Linien zu überschreiten, die von stabilen Gesetzen und globalen Finanzinstitutionen gezogen wurden. Wie Frau Ribakova treffend feststellte: "Das Risiko russischer Gegenmaßnahmen liegt weit hinter uns. Es ist zu spät, über die Gefahr eines Feuers zu sprechen, wenn das Haus bereits weitgehend abgebrannt ist.