Präsident Wladimir Putin wird bei den bevorstehenden Wahlen in Russland mit Sicherheit "wiedergewählt". Seine Gegner - viele von ihnen hinter Gittern, im Exil oder tot - haben immer wieder gesagt, dass die EU ihre Bemühungen verstärken muss, um Moskau dort zu treffen, wo es auch weh tut.

Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin sagen, die EU müsse mehr tun, um sie dabei zu unterstützen, die Macht der Elite zu brechen, bevor die Präsidentschaftswahlen vom derzeitigen Kremlchef so streng kontrolliert werden, dass sie keinen Raum für eine Opposition gegen seine 25-jährige Herrschaft lassen.

Trotz der Bemühungen der EU, die russischen Behörden für ihre groß angelegte Invasion in der Ukraine und die anhaltende Unterdrückung abweichender Meinungen zu bestrafen, wird der Urnengang Wochen nach dem Gewinn bedeutender Gebiete in der Ukraine durch Moskau abgehalten. In der Zwischenzeit wird die herrschende Elite immer reicher, Russland verkauft Öl zu einem Preis, der über der von der G7 festgelegten Preisobergrenze liegt, Moskaus Armee sichert sich über verbündete Länder sanktionierte Militärtechnologie, und die Stimme von Putins schärfstem Kritiker, Alexej Nawalny, wurde letzten Monat für immer zum Schweigen gebracht, als er in der Strafkolonie, in der er festgehalten wurde, starb.

"Russland mag das am meisten sanktionierte Land der Welt sein, aber bei den restriktiven Maßnahmen, die von den westlichen Verbündeten eingeführt wurden, gab es eine Menge Fehler", sagte der russische Politiker und Oppositionsführer Dmitri Gudkow gegenüber Euronews. Die Sanktionen, so Gudkow weiter, hätten Putin genützt, aber den einfachen Russen geschadet.

Europäische Beamte merkten erst jetzt, dass "etwas schief gelaufen ist", fügte er hinzu.

Letzten Monat hat ein Moskauer Gericht Putins wichtigsten Herausforderer, Boris Nadeschdin, einen Gegner des Krieges in der Ukraine, von der Teilnahme an den Wahlen ausgeschlossen.

Gudkow, der Vorsitzende der oppositionellen Partei der Veränderung, ging 2021 in die Ukraine, nachdem er wegen eines angeblich "gefälschten" Strafverfahrens gegen ihn festgenommen und kurz darauf wieder freigelassen worden war. Ein Moskauer Gericht hatte im Februar einen Haftbefehl gegen ihn erlassen, weil er "gefälschte" Informationen über das russische Militär verbreitet haben soll. Dem ehemaligen Politiker drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis.

Dmitri Gudkow bei einer Rede in der russischen Staatsduma im Jahr 2015. Provided by Dmitry Gudkov

Für russische Dissidenten steht Putins Illegitimität nicht in Frage: Gegen den russischen Staatschef liegt seit März 2023 ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine vor; das Referendum von 2020, das ihm die Kandidatur für zwei weitere sechsjährige Präsidentschaftswahlen ermöglichte, wurde von internationalen Beobachtern als gefälscht betrachtet; und die kommenden Wahlen werden auch in den illegal annektierten Gebieten von Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja abgehalten

Warum hat der Westen es nicht geschafft, die Sanktionen wirksam umzusetzen?

Laut Rasa Juknevičienė, einer Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus Litauen, verfügt die EU aufgrund ihrer mangelnden Erfahrung nicht über eine "wirksame Struktur" zur Umsetzung von Sanktionen gegen Russland.

Die Union der 27 Länder hat im vergangenen Monat ihr 13. Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg gebracht, um Moskaus Zugang zu Militärtechnologien weiter einzuschränken und die Umgehung von Sanktionen zu verhindern.

Doch die westlichen Staats- und Regierungschefs hätten "Angst, Putin zu bestrafen, Putins Regime zu stürzen und der Ukraine jede notwendige Unterstützung zukommen zu lassen", so Juknevičienė.

Forbes gab letztes Jahr bekannt, dass das Gesamtvermögen der russischen Superreichen seit 2022 um 152 Milliarden Dollar (139 Milliarden Euro) gestiegen ist. Außerdem wurden 110 Milliardäre in Russland gezählt - 22 mehr als im Jahr zuvor.

In einer Rede vor den EU-Außenministern im Februar sagte Nawalnys Witwe, Julia Nawalnaja, dass die Sanktionen die russische Elite nicht ausreichend getroffen hätten. Sie behauptet, diese hätten ihre Besitztümer zu Familie und Freunden transferiert, um der Beschlagnahmung ihres Vermögens zu entgehen. "Putins Freunde lachen euch einfach aus", sagte Nawalnaja.

Seit dem Einmarsch in der Ukraine kann Russland nach Angaben des Atlantic Council Öl zu einem Preis verkaufen, der über der von den G7-Staaten im Dezember 2022 festgelegten Preisobergrenze von 60 US-Dollar pro Barrel liegt. Der Kreml transportiert über 70 Prozent seines Öls "über eine Schattenflotte", so der Bericht.

Einem Bericht von Forscher:innen des King's College London zufolge konnte Russland die Sanktionen umgehen, indem es die verbotenen Produkte über befreundete Länder wie Georgien, Weißrussland und Kasachstan importierte.

"Wir sehen, wie die Sanktionen nicht funktionieren, und das ist für den Westen offensichtlich", sagte die russische Dissidentin Anastasia Schewtschenko gegenüber Euronews. Sie glaubt zwar, dass das Konzept der Sanktionen im Allgemeinen wirksam sein kann, aber die Verbündeten müssen ihrer Meinung nach noch viel Arbeit leisten, um Putin zu beeinflussen.

Wie kann die Europäische Union der russischen Opposition helfen?

Schewtschenko war die erste Person in Russland, die auf der Grundlage des vom Kreml erlassenen Gesetzes über "unerwünschte Organisationen" strafrechtlich verfolgt wurde. Während ihrer Verhaftung erkrankte ihre älteste Tochter Alina. Die russischen Behörden erlaubten Anastasia nur Stunden vor ihrem Tod, ihre Tochter zu sehen.

Für Schewtschenko ist es eines der wichtigsten Dinge, die europäische Beamte bei den bevorstehenden Wahlen tun können, Putins Regime als illegitim zu brandmarken. "Das ist ein entscheidender Punkt für uns", sagte Schewtschenko gegenüber Euronews.

Anastasia Schewtschenko bei einer Demonstration in Rostow, Russland, um die Freilassung von Oleg Navalny, dem Bruder von Alexei Navalny, im Jahr 2016 zu fordern. Provided by Anastasia Shevchenko.

Bei den Wahlen 2018 gratulierten Länder wie die Vereinigten Staaten, Ungarn und Israel Putin zu seiner Wiederwahl. Frankreich und Deutschland bestätigten seinen Sieg, verzichteten aber auf das Wort "gratulieren".

Dissidenten betonen auch die Notwendigkeit der westlichen Unterstützung für Russen, die dem Regime entkommen sind.

Dimitri Androssow, ein Putin-Kritiker, der derzeit in Berlin lebt, sagte Euronews, dass einige Programme und Möglichkeiten weltweit für Russen geschlossen wurden. Eines davon war ein Praktikum im Deutschen Bundestag, das seine Karriere vor 10 Jahren veränderte, das aber nach dem Angriff des Landes auf die Ukraine vor zwei Jahren für russische Staatsangehörige beschränkt wurde.

Niemand kennt Putin besser als wir. Niemand kennt unser Land besser als wir. Niemand kennt die Eliten und die Zivilgesellschaft in Russland besser als wir. Aber leider wird unser Fachwissen bei der Durchführung einiger Sanktionsmaßnahmen nicht berücksichtigt." Dmitry Gudkow, russischer Oppositionspolitiker

"Der Westen sollte sich auf diejenigen konzentrieren, die es wagen, irgendwie zu zeigen, dass sie gegen dieses Regime sind", sagt Androssow. "Das ist unsere Zukunft. Das ist die demokratische Chance für unser Russland. Die Menschen, die gegen dieses Regime sind und sich nicht scheuen, darüber zu sprechen."

Androssow ist Vorstandsmitglied der Russischen Volkspartei für Freiheit. Er verließ das Land im Jahr 2022 aufgrund politischer Verfolgung.

Nach Ansicht des ebenfalls inzwischen im Exil lebenden Gudkow sollten die EU-Beamten auch russische Dissidenten in die Gestaltung der Sanktionen einbeziehen. Er behauptet, er habe seinen europäischen Kollegen einige Vorschläge unterbreitet, die jedoch nicht berücksichtigt worden seien.

"Niemand kennt Putin besser als wir. Niemand kennt unser Land besser als wir. Niemand kennt die Eliten und die Zivilgesellschaft in Russland besser als wir", sagt Gudkow. "Aber leider wird unser Fachwissen bei der Durchführung einiger Sanktionsmaßnahmen nicht berücksichtigt."

Aus dem Exil auf den Wandel drängen

In der Zwischenzeit rufen Oppositionsführer die Russen dazu auf, am 17. März mittags zur Wahl zu gehen und aus Protest "Nawalny" zu schreiben oder ihren Stimmzettel zu zerreißen. Auch wenn dies keine direkte Auswirkung auf das Regime haben mag, so ist das Ziel doch, "die Wahrnehmung dieser so genannten Wahlen zu beeinflussen", so Gudkow. Innenpolitisch werde dadurch Putins Legitimität untergraben, fügte er hinzu.

"Wir wollen zeigen, dass viele Menschen, die auf die Straße gehen und zu den Wahllokalen kommen, gegen Putin und den Krieg sind", sagte Gudkow. "Das ist die einzige sichere Möglichkeit für die Menschen, zu demonstrieren und ihre Meinung zu äußern, ohne inhaftiert zu werden.

Schewtschenko sagte, sie sehe bereits einen Wandel in der russischen Gesellschaft. Bilder und Videos von der Beerdigung Nawalnys in diesem Monat zeigten, dass Hunderte von Menschen Schlange standen, um dem Oppositionsführer die letzte Ehre zu erweisen, obwohl die russische Polizei mit Verhaftungen drohte.

"Wenn die Menschen sehen, wie viele Menschen wie sie in der Nähe sind, hilft das, die Angst loszuwerden", sagte Schewtschenko. "Ich denke, das bedeutet, dass sie Schritt für Schritt aufhören, Angst zu haben."