Von Eloise Hardy

Neue Daten zeigen, wo das Wohnen in Europa am teuersten ist - und wie viel Geld die Menschen für ein Dach über dem Kopf weltweit ausgeben, was von Kontinent zu Kontinent stark variiert.

In Finnland gibt man am meisten für das Wohnen aus, dicht gefolgt von Großbritannien, so Resolution Foundation.

Die britische Denkfabrik fand heraus, dass die Menschen in Finnland 24 Prozent ihrer Gesamtausgaben für Wohnen ausgeben - weit mehr als der EU-Durchschnitt von 15 Prozent.

Die Daten kombinieren die Kosten für die tatsächlich gezahlte Miete mit einer Schätzung der Wohnkosten, die Eigentümer zahlen würden, wenn sie ihre Wohnung auf dem freien Markt vermieten würden - bekannt als "unterstellte Miete".

In Polen hingegen ist der Anteil der Ausgaben für Wohnen mit nur 6 Prozent der geringste in allen OECD-Ländern.

Der größte Ausgabenposten in allen Ländern außer einem waren die unterstellten Mieten für Wohnungen. Eine Ausnahme bildet Polen, wo Strom, Gas und andere Brennstoffe als größter Ausgabenposten gemessen wurden. Die starke Abhängigkeit Polens von fossilen Brennstoffen führte nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine zu den höchsten Stromgroßhandelspreisen in Europa.

Die Wohnungsprognose der Stiftung verwendet OECD-Daten, um die Wohnungsstatistiken der einzelnen Volkswirtschaften zu vergleichen.

Obwohl internationale Daten über die Wohnfläche pro Person nur spärlich vorhanden sind, verbrauchen Länder wie Frankreich und Deutschland - beide relativ ähnlich in Bezug auf Größe, Bevölkerung und wirtschaftliche Entwicklung - eine ähnliche Menge an Wohnfläche, mit 43 m2 in Frankreich (im Jahr 2020) und 46 m2 in Deutschland (im Jahr 2017).

Auch der Anteil älterer Vorkriegswohnungen (Baujahr vor 1946) hat einen deutlichen Einfluss auf die Wohnqualität. Häuser aus der Vorkriegszeit sind häufig weniger gut isoliert und daher anfälliger für Feuchtigkeit.

Griechenland hat mit nur 8 Prozent den geringsten Anteil an Vorkriegswohnungen aller europäischen Länder, was vor allem auf die radikalen Wohnungsbaulösungen zurückzuführen ist, die nach Kriegsende umgesetzt wurden.

Doch die steigenden Hauspreise und Mieten, die vor allem auf die wachsende Nachfrage ausländischer Käufer und das anhaltende Wirtschaftswachstum zurückzuführen sind, erschweren den Griechen den Aufstieg auf der Immobilienleiter. Eine kürzlich von Euronews durchgeführte Umfrage ergab, dass der Kampf gegen steigende Preise für die Wähler das wichtigste Thema bei den bevorstehenden EU-Wahlen ist: 68 Prozent der Befragten nannten es als Priorität.

Ein großes Transparent mit der Aufschrift "Solidarität vor Eigentum" wird während einer Demonstration in Lissabon am Samstag, den 1. April 2023, an einem Wohnhaus entrollt. Associated Press

Nach dem Vereinigten Königreich hat Belgien den zweitgrößten Anteil an Vorkriegswohnungen, dicht gefolgt von Dänemark.

Die Stiftung hat auch die Beziehung zwischen dem allgemeinen Wohlstand einer Nation und dem Umfang der von ihr in Anspruch genommenen Wohnungsdienstleistungen ermittelt.

Am höchsten war der Wohnungsverbrauch in Polen, gefolgt von Griechenland und der Tschechischen Republik. Die Haushalte im Vereinigten Königreich verbrauchen im Verhältnis zum Gesamtwohlstand des Landes weit weniger Wohnraum als die Haushalte in allen anderen OECD-Ländern mit Ausnahme von Kolumbien - dem bei weitem ärmsten Mitglied der Gruppe.

Wo ist der Wohnungspreis am höchsten?

Gemessen am Gesamtpreisniveau des Landes ist der Wohnungspreis jedoch im Vereinigten Königreich am höchsten, gefolgt von Neuseeland, Australien und Irland. Polen und Griechenland liegen beide weit unter dem OECD-Durchschnitt, wobei die niedrigen Wohnungskosten teilweise den hohen Wohnungsverbrauch erklären.

In Europa sind die Hauspreise in der Türkei am stärksten gestiegen - die Zahlen zeigen, dass die türkischen Hauspreise nominal zwölfmal höher sind als vor neun Jahren. Damit steht eine Wohnung in Istanbul in enger Konkurrenz zu den berühmt-berüchtigten teuren Städten Paris und London.

Dicht gefolgt wird die Türkei von Ungarn, wo die Preise um 166 Prozent höher sind als 2015.

Unter den OECD-Mitgliedstaaten haben nordeuropäische Länder wie Schweden und Finnland mit einem Anstieg der nominalen Immobilienpreise um etwas mehr als 4 Prozent seit 2015 die geringsten Veränderungen zu verzeichnen.