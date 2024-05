Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautete "Frieden und globale Sicherheit".

Über 700 Teilnehmer aus 110 Ländern trafen sich in Baku zum sechsten Weltforum für interkulturellen Dialog.

"Es ist einzigartig, weil es jedes Mal, wenn es ausgetragen wird, die Notwendigkeit von Gesprächen, Veränderung und Verständnis für andere aufzeigt", so Gabriela Ramos, stellvertretende Generaldirektorin für Sozial- und Humanwissenschaften der UNESCO, über das Forum. "Ich halte es für sehr wichtig, dass wir im Kontext von Konflikten, Krieg, Spaltung und Stress in unseren Ländern daran erinnert werden, dass Menschen reden müssen", fügte sie hinzu.

Weitere Themen auf der Tagesordnung waren Armut, Bildung, Geschlechterungleichheit und Migration. Laut dem World Migration Report 2024 ist die Zahl der Vertriebenen mit 117 Millionen auf den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen gestiegen. Ramos merkte an: "Migranten in Europa sind so stereotypisiert ... die zunehmend populistischen Regierungen bringen diese Spaltungen mit sich, weil sie anders aussehen und ihre Identität anders ist. Dann muss es ein Problem sein, was es nicht ist."

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev nahm an der Eröffnung des dreitägigen Forums teil und reflektierte über den Erfolg des Baku-Prozesses, einer globalen Strategie für den interkulturellen Dialog.

Klimafragen standen ebenfalls ganz oben auf der Tagesordnung, da sich Baku darauf vorbereitet, die Welt bei der COP29 im November willkommen zu heißen. "Wir treten für die Rettung des Planeten ein. Mein Mandat und die heutige Konferenz sollen der Rettung der Menschheit dienen", so Miguel Angel Moratinos, Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen und Hoher Vertreter bei der UNAOC.