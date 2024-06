Der "Heilige Gral der Schiffswracks" ist aufgrund von Besitzstreitigkeiten seit über 300 Jahren unter Wasser.

WERBUNG

Obwohl die Galeone "San José" seit 300 Jahren in den dunklen Tiefen des Karibischen Meeres vergraben ist, hat sie es geschafft, internationale Spannungen an die Oberfläche zu bringen.

Sie wurde erst 2015 von der kolumbianischen Regierung gefunden, doch ihr genauer Fundort blieb ein Staatsgeheimnis, um Plünderungen zu verhindern.

"Dies ist der wertvollste Schatz, der in der Geschichte der Menschheit gefunden wurde", sagte der damalige kolumbianische Staatspräsident Juan Manuel Santos in einer Erklärung nach der Entdeckung des Wracks.

Es soll mit Schätzen im Wert von schätzungsweise 18 Milliarden Euro gefüllt sein, darunter Glas, Porzellan, Smaragde sowie Gold- und Silbermünzen.

Was ist die Galeone "San José"?

Schlacht von Cartagena de Indias, Ölgemälde von Samuel Scott. Wikimedia

Die 1698 vom Stapel gelaufene Galeone "San José" gehörte zur spanischen Armada. Sie verfügte über 64 Kanonen, drei Masten und drei Decks und sollte Teil der spanischen Silberflotte sein, die Waren des täglichen Bedarfs nach Amerika transportierte und Silber und andere Erträge aus den Kolonien nach Spanien brachte.

Ab 1701 war sie im Spanischen Erbfolgekrieg aktiv, der wegen der umstrittenen spanischen Thronfolge nach dem Tod des kinderlosen Königs Karl II. von Spanien begann.

An einem warmen Abend im Juni 1708 wurde die Galeone, während sie in kolumbianischen Gewässern vor Anker lag, von einem Geschwader britischer Schiffe unter dem Kommando von Commodore Charles Wager angegriffen. Während des zehnstündigen Gefechts wurde die "San José" in Brand geschossen und sank nach einer Explosion ihrer Pulverkammer.

Nur 11 Besatzungsmitglieder überlebten, gut 600 kamen ums Leben.

Streit um die Beute

Die Eigentumsverhältnisse an der Galeone sind nach wie vor äußerst umstritten, so dass sie bislang unbehelligt 600 Meter unter der Meeresoberfläche ruht.

Obwohl das Wrack in kolumbianischen Gewässern gefunden wurde, erhebt Spanien Besitzansprüche, da die "San José" Teil der spanischen Flotte gewesen ist.

Das US-amerikanische Bergungsunternehmen Sea Search Armada (SSA) sagt, es habe das Gebiet gefunden, in dem die Galeone vor 42 Jahren gesunken ist. Dies hat zu einem besonders langwierigen Rechtsstreit zwischen der kolumbianischen Regierung und dem Bergungsunternehmen SSA geführt, das eine 50-prozentige Aufteilung aller Gewinne fordert.

Bolivianische indigene Gemeinschaften haben ebenfalls Anspruch auf einen Teil der Schätze erhoben, die möglicherweise von ihren Vorfahren abgebaut wurden.

Nun haben die kolumbianischen Behörden endlich einen 4,5 Millionen Dollar (4,1 Millionen Euro) teuren Bergungsprozess eingeleitet, der mit einer so genannten "Charakterisierungsphase" beginnt.

Nach Angaben des kolumbianischen Instituts für Anthropologie und Geschichte werden Fernsensoren eingesetzt, um ein Bild des archäologischen Materials auf dem Meeresboden für eine Bestandsaufnahme zu erstellen, während Tieftauchroboter Messungen vornehmen, um wissenschaftliche Studien zu unterstützen.

Die weiteren Schritte hängen von den Ergebnissen dieser ersten Phase ab. Derzeit sind keine archäologischen Ausgrabungen vorgesehen.

"Es ist an der Zeit, das Kulturerbe, um das es sich bei den Überresten der Galeone handelt, für uns zu beanspruchen", sagte der kolumbianische Kulturminister Juan David Correa Anfang des Jahres in einer Erklärung, in der er auch betonte, dass "die Geschichte der Schatz ist".