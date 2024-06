Fortschritte in den Bereichen KI und Datenanalyse sorgen für einen Boom auf dem Werbetafel- und Außenwerbemarkt. Interaktive Bildschirme verbinden sich auf neue Weise mit Kunden und bieten Marken eine breite Palette neuer Möglichkeiten, zu unterhalten, zu informieren und ihre Produkte zu bewerben

Der Werbetafeln- und Außenwerbemarkt boomt. The Exchange untersucht, wie künstliche Intelligenz und ultraschnelle Konnektivität einer Branche im Wert von über 25 Milliarden Euro weltweit neues Wachstum gebracht haben. The Sphere wurde letztes Jahr in Las Vegas mit einem 16k LED-Panoramabildschirm eröffnet, der schätzungsweise 2 Milliarden Euro gekostet hat und damit der teuerste Unterhaltungsort ist, den es in der Stadt jemals gegeben hat. Große Städte wie London, Paris und Tokio setzen zunehmend auf interaktive und 3D-Displays, um Produkte zu unterhalten und in der Öffentlichkeit zu bewerben. In den USA hat Delta Airlines kürzlich einen High-Tech-Bildschirm am Detroit Metropolitan Airport auf den Markt gebracht, der personalisierte Passagierinformationen für Menschen bereitstellt, die vorbeigehen. In dieser Folge erklärt Sylvain Le Borgne, Chief Data Officer bei JCDecaux, einem der weltweit größten Unternehmen für Außenwerbung, wie Hightech-Bildschirme und -installationen die Art und Weise verändern, wie Marken und Bürger/-innen an öffentlichen Orten interagieren.