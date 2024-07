Der globale Gesundheitssektor hat einen Wert von 9 Billionen Dollar – 11 % des weltweiten BIP. Dieser Markt wird durch Fortschritte in der Robotik und der KI verändert. Gleichzeitig gibt es neue Patienten-Apps, die es uns ermöglichen, die Kontrolle über die eigenen Gesundheitsdaten zu übernehmen.

The Exchange sprach mit Fachärzten des Aman Hospital in Katar, die festgestellt haben, dass KI und Robotik die Patientenversorgung erheblich verbessern.

Nach einer Analyse des Weltwirtschaftsforums hat der globale Gesundheitsmarkt einen Wert von 9 Billionen Dollar. Der Sektor erlebt ein rasantes Wachstum und trägt inzwischen 11 Prozent zum weltweiten BIP bei. In dieser Folge von The Exchange werden die neuesten Technologietrends untersucht, die hinter diesem Wachstum stehen.

GE HealthCare ist eines der größten Medizintechnikunternehmen der Welt. Der Umsatz der Gruppe stieg im vergangenen Jahr auf fast 20 Milliarden Dollar. Elie Chaillot, Präsident und CEO von GE HealthCare International, spricht mit The Exchange darüber, wie das Unternehmen in die Zukunft des Gesundheitswesens investiert, indem es die neueste künstliche Intelligenz und Robotik einsetzt. Herr Chaillot erklärt, wie sich Investitionen in diese Technologie auf Patienten und Unternehmen auswirken werden.

In dieser Folge der Sendung ist auch Dr. Bertalan Mesko zu sehen. Der medizinische Zukunftsforscher hält Vorträge bei Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation und den Universitäten Yale, Stanford und Harvard, um sicherzustellen, dass die Technologie den Bedürfnissen der Patienten entspricht. Mesko zeigt die neuesten Erfindungen und Fortschritte in der medizinischen Ausrüstung.