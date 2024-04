Von Aylin Elci

Eine Schweizer Studie zeigt, dass der Lebensmittelkonzern Nestlé in einkommensschwachen Ländern Produkte für Kinder mit unverhältnismäßig hohem Zuckeranteil verkauft.

Nestlé-Babynahrung, die in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen verkauft wird, enthält ungesunde Mengen an Zucker, so eine Untersuchung der Schweizer NGO Public Eye und des International Baby Food Action Network (IBFAN).

Darüber hinaus hält sich der Lebensmittelriese zwar an die Vermarktungsbeschränkungen in Europa, "nutzt aber die Schwäche der bestehenden Vorschriften in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen aus", heißt es in der Untersuchung.

Die Forscher untersuchten rund 150 Produkte und stellten in vielen Fällen fest, dass die gleiche Babynahrung, die in der Schweiz, Deutschland, Frankreich und Großbritannien keinen Zuckerzusatz enthielt, in Ländern wie den Philippinen, Südafrika und Thailand ungesunde Mengen enthielt.

"Hier wird mit zweierlei Maß gemessen, und das ist nicht zu rechtfertigen", sagte Nigel Rollins, Wissenschaftler bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO), als ihm die Autoren die Ergebnisse präsentierten.

Risiko Zuckerzusatz für Säuglinge

Nestlé kontrolliert 20 Prozent des Weltmarktes für Säuglingsnahrung. Der Leiter der Ernährungsabteilung des Unternehmens, Thierry Philardeau, erklärte, dass im Jahr 2020 15 Millionen Säuglinge auf die Produkte des Unternehmens angewiesen waren. Das entspricht fast der Einwohnerzahl der Niederlande.

Das Weizenmüsli "Cerelac" und das Milchpulver "Nido" des Unternehmens sind laut dem Marktforschungsunternehmen Euromonitor die weltweit führenden Marken mit einem Umsatz von mehr als 2 Milliarden Euro im Jahr 2022.

Die Autoren fanden heraus, dass eine Portion Cerelac, die in Thailand für Babys im Alter von sechs Monaten verkauft wird, 6 g Zucker enthält (das entspricht eineinhalb Zuckerwürfeln pro Portion). In Deutschland und in Großbritannien enthielt das gleiche Instant-Getreideprodukt überhaupt keinen Zuckerzusatz.

Während Lebensmittel mit natürlichem Zucker, wie beispielsweise Obst, laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Säuglinge und Kinder unbedenklich sind, ist zugesetzter Zucker problematisch, da er den Weg zu Fettleibigkeit und Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der weltweit häufigsten Todesursache, ebnen kann.

Seit 2019 fordert die UN-Organisation die Industrie auf, den Gehalt an "freiem Zucker" in Lebensmitteln für Kinder zwischen 6 und 36 Monaten zu reduzieren.

Der Public Eye-Bericht unterstreicht auch, dass die WHO davor warnt, dass ein früher Zuckerkonsum zu einer lebenslangen Vorliebe für zuckerhaltige Produkte führen kann, insbesondere in den ersten beiden Lebensjahren eines Kindes.

"Nicht alle Babys sind gleich"

Seit 1990 hat sich die Krankheit Adipositas weltweit mehr als verdoppelt. Im gleichen Zeitraum hat sich der Anteil fettleibiger Kinder und Jugendlicher vervierfacht und liegt nun bei 8 Prozent der 5- bis 19-Jährigen.

Fettleibigkeit, die früher vor allem in Ländern mit hohem Einkommen auftrat, ist heute auch in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ein Problem.

"Während diese Länder weiterhin mit Infektionskrankheiten und Unterernährung zu kämpfen haben, erleben sie auch einen raschen Anstieg der Risikofaktoren für nichtübertragbare Krankheiten wie Adipositas und Übergewicht", so die WHO.

Viele Länder, auch in Europa, halten sich an die Ernährungsempfehlungen des Codex Alimentarius, einer zwischenstaatlichen Organisation, in der die Handelsminister eine Reihe von Standards festlegen.

Obwohl von der WHO heftig kritisiert und durch starke Lobbyarbeit beeinflusst, erfüllen die Produkte von Nestlé die Codex-Standards, so die Autoren der Studie.

"Der Grund, warum europäische Produkte keinen Zuckerzusatz enthalten, ist nicht, dass es strengere Gesetze gibt", sagte Laurent Gaberell, Agrar- und Lebensmittelexperte bei Public Eye, gegenüber Euronews Health.

"Es liegt daran, dass Nestlé entschieden hat, seiner Babynahrung auf den europäischen Märkten keinen Zucker hinzuzufügen. Das Unternehmen weiß, was die Verbraucher hier erwarten."

Unethische Marketing-Techniken

Darüber hinaus wirft der Bericht weitere ethische Bedenken hinsichtlich der Geschäftspraktiken von Nestlé auf. Die Untersuchung ergab, dass der multinationale Konzern in mehreren Ländern Influencer in sozialen Medien einsetzt, um "das Vertrauen der Eltern in seine Produkte zu gewinnen".

Laut Phillip Baker, Senior Research Fellow an der Universität Sydney, nutzt das Unternehmen auch Netzwerke von Experten und Gesundheitsexperten, um Verbraucher von der Wiege bis zur Bahre an sich zu binden.

Inzwischen hat das Unternehmen erkannt, dass Zucker für Kleinkinder schlecht ist.

"Es wird nicht empfohlen, bei der Zubereitung von Babynahrung Zucker hinzuzufügen oder gesüßte Getränke anzubieten", heißt es in den Top 9 der Empfehlungen des Unternehmens für Babys auf der französischen Version seiner Elternwebsite Baby & Me.

"Muttermilch ist die ideale und natürliche Ernährung für jeden Säugling, und die WHO empfiehlt das ausschließliche Stillen bis zum Alter von sechs Monaten. Nestlé hält sich an die Prinzipien des WHO-Kodex und wirbt daher nicht für Produkte, die für Kinder unter sechs Monaten bestimmt sind", heißt es auf der Startseite der französischen Website, die sich auf das Vermarktungsverbot der UN-Organisation für Lebensmittel für Kinder unter sechs Monaten bezieht.

In anderen Teilen der Welt haben die Autoren jedoch festgestellt, dass Nestlé rechtliche Schlupflöcher nutzt oder den Kodex nur unzureichend umsetzt, um weiterhin Babynahrung für Kinder unter sechs Monaten zu vermarkten.

Wie geht es weiter mit der Babynahrung?

Vor fünfzig Jahren war der Lebensmittelgigant in einen anderen Babynahrungsskandal verwickelt, der als "Babykiller" bekannt wurde und 1981 zur Verabschiedung des Internationalen Kodex der WHO führte.

"Die Babynahrungsindustrie wird beschuldigt, für ihre Produkte in Gemeinschaften zu werben, die nicht in der Lage sind, sie richtig zu verwenden, Werbung zu machen, Verkäuferinnen in Krankenschwesternuniformen einzusetzen, Proben zu verteilen und mit Gratisgeschenken zu locken, um Mütter zum Abstillen zu bewegen", heißt es in dem Bericht von 1974, der an die aktuellen Erkenntnisse von Public Eye erinnert.

Nestlé hat sich zu den Ergebnissen des Public Eye Reports geäußert und erklärt, dass "leichte Variationen in den Rezepturen" möglich seien. Euronews Health hat Nestlé um eine Stellungnahme gebeten.

Für Gaberell ist das keine Entschuldigung.

"Sie sind in der Lage, in der Schweiz und in Europa Babynahrung ohne Zuckerzusatz herzustellen, und es geht ihnen finanziell ganz gut, warum also nicht auch in anderen Teilen der Welt", sagt er.

Gaberell ist auch der Meinung, dass die Codex-Standards an die Empfehlungen der WHO angepasst werden sollten, um den Zuckergehalt in Babynahrung weltweit zu vereinheitlichen.

Die Veröffentlichung der Studie hat die Aufmerksamkeit der betroffenen Länder auf sich gezogen, und die indischen Behörden haben eine Untersuchung der Nestlé-Babynahrung eingeleitet.

Die Autoren haben außerdem eine Protestbrief-Aktion gestartet, in der sie Nestlé auffordern, nicht länger mit zweierlei Maß zu messen.