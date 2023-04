Von der Geburt bis ins hohe Alter schädigt die Luftverschmutzung unsere Gesundheit in allen Lebensabschnitten, so eine neue Studie des Imperial College London (ICL).

Die Umweltforschungsgruppe des ICL stellte fest, dass Partikelverschmutzung (PM2,5) und Stickstoffdioxid - die beide aus Fahrzeugabgasen stammen - dabei besonders schädlich sind.

Da es keine Anhaltspunkte dafür gibt, ab welchem Wert PM2,5 schädlich wird, könnten selbst die Bewohner der am wenigsten verschmutzten Vororte Londons betroffen sein, so die Forscher.

"Während sich die Schlagzeilen über die gesundheitlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die entsprechende Anzahl vorzeitiger Todesfälle konzentrieren, sind die weitergehenden Auswirkungen, etwa was den Beitrag der Luftverschmutzung zur Belastung durch chronische Krankheiten angeht, nicht zu erkennen", schreiben die Autoren der Studie.

Luftverschmutzung beeinträchtigt unsere Lebensqualität und kann für die Gesellschaft aufgrund des zusätzlichen Bedarfs an Gesundheits- und Sozialfürsorge hohe Kosten verursachen, fügen sie hinzu. Außerdem beeinträchtigt es unsere Fähigkeit zu lernen, zu arbeiten und einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Wie wirkt sich die Luftverschmutzung auf unsere Gesundheit aus?

Für die Untersuchung wurden die wichtigsten Erkenntnisse aus 35 000 Fallstudien der letzten zehn Jahre von Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation, dem Royal College of Physicians und der International Agency for Research on Cancer ausgewertet, um das Gesamtbild von der Geburt bis zum Lebensende zu erfassen.

Es wurde nachgewiesen, dass Luftverschmutzung eine niedrige Spermienzahl verursacht. Während der Schwangerschaft wurde festgestellt, dass sie die Entwicklung des Fötus beeinträchtigt. Sie kann auch zu niedrigem Geburtsgewicht und Fehlgeburten führen.

In der Kindheit kann die Luftverschmutzung Asthma verursachen und das Lungenwachstum hemmen. Sie kann auch die geistige Gesundheit, den Blutdruck und die kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigen.

Und im Erwachsenenalter macht sie einen frühen Tod durch Krebs, Schlaganfall und chronische Krankheiten wahrscheinlicher.

Die wichtigsten neuen Erkenntnisse, so die Autoren des Berichts, betreffen sowohl die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Gesundheit des Gehirns - einschließlich geistiger Gesundheit und Demenz - als auch die Auswirkungen auf die Gesundheit im frühen Lebensalter.

"Beide stellen erhebliche, aber derzeit nicht bezifferte Kosten für die Gesellschaft und die Wirtschaft dar", schreiben sie.

Welche Auswirkungen hat die Luftverschmutzung in Großbritannien?

Der Bericht wurde von der Greater London Authority in Auftrag gegeben und erscheint zu einem Zeitpunkt, zu dem die britische Regierung eine Konsultation zu ihrer Luftqualitätsstrategie einleitet.

Im Jahr 2018 schätzte Public Health England, dass im Vereinigten Königreich jährlich bis zu 43.000 Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung sterben. Die Behörde sagt, dass dies das Land bis 2035 bis zu 21 Milliarden Euro kosten könnte, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden.

Die neunjährige Ella Adoo-Kissi-Debrah war die erste Person im Vereinigten Königreich, bei der Luftverschmutzung als Todesursache angegeben wurde. Sie starb 2013 nach einem Asthmaanfall, der auf Abgase im Straßenverkehr zurückzuführen war.

Eine Untersuchung ihres Todes im Jahr 2020 ergab, dass sie vor ihrem Tod einer übermäßigen Luftverschmutzung ausgesetzt gewesen war.

"Die Politik sollten darauf abzielen, die sich anhäufenden Schäden durch Luftverschmutzung und die Verschlechterung der Gesundheit zu verringern und die Menschen zu schützen, die durch die aktuellen Schadstoffkonzentrationen gefährdet sind", so der Vorschlag des Berichts.