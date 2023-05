Von euronews

Wissenschaftler untersuchen die Bedrohung durch Stechmücken in Schottland, nachdem Frankreich wegen der asiatischen Tigerart Alarm geschlagen hat. Im Zuge der globalen Erwärmung wandern die Mücken nach Norden.

Wissenschaftler beobachten seit Jahren die Ausbreitung dieser lästigen, krankheitsübertragenden Insekten in Europa, aber die gesundheitlichen Folgen für den Menschen sind noch immer unklar.

Jetzt haben Forscher im Vereinigten Königreich ein großes Projekt gestartet, um das Risiko von durch Mücken übertragenen Krankheiten in Schottland unter den gegenwärtigen und zukünftigen Szenarien des Klimawandels zu bewerten.

"Die Bedeutung der Untersuchung von Moskito-Vektoren und ihren Krankheitserregern in einer Welt, in der sich das Klima verändert, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden", sagt Heather Ferguson, Professorin für Infektionsökologie an der Universität Glasgow.

Zusammen mit der UK Health Security Agency (UKHSA) und dem UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH) hat die Universität Glasgow einen Zuschuss in Höhe von 1,25 Millionen Pfund (1,41 Mio. Euro) erhalten, um ihre Forschungsarbeiten über drei Jahre durchzuführen.

Im Rahmen des Projekts werden auch Zugvögel untersucht, um neu auftretende Zoonoseerreger - Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übergehen - wie das West-Nil-Virus zu erkennen.

Asiatische Tigermücken breiten sich bei wärmeren Temperaturen aus

Asiatische Tigermücken sind berüchtigte Überträger von schweren Krankheiten wie Dengue-Fieber, Chikungunya, West-Nil und Zika. Der Klimawandel führt dazu, dass diese hochgradig invasive Art in den Mittelmeerländern gedeiht. Es wird erwartet, dass sie sich in den kommenden Jahrzehnten auch in England und Wales etablieren wird.

Vergessen wir nicht, dass Moskitos die tödlichsten Lebewesen der Welt sind und durch die von ihnen übertragenen Krankheiten jedes Jahr eine Million Menschen töten.In den letzten 50 Jahren hat sich die Zahl der Dengue-Fälle weltweit um das 30-fache erhöht. Vierzig Prozent der Weltbevölkerung, etwa 3 Milliarden Menschen, leben in Gebieten mit einem Dengue-Risiko.

Wie man eine Tigermücke erkennt

Die ursprünglich aus Südostasien stammende Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) ist schwarz mit silbrig-weißen Flecken und kleiner als die gewöhnliche Hausmücke - zwischen zwei und zehn Millimeter lang.

Das macht sie leiser - und heimtückischer. Im Gegensatz zu vielen anderen Mückenarten sticht die Asiatische Tigermücke normalerweise auch tagsüber.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Mücke, die Sie gerade gestochen haben, ein asiatischer Tiger ist, können Sie ein Foto davon machen und es auf Mosquito Alert hochladen, eine Tracking-App, die jetzt in den meisten europäischen Ländern verfügbar ist. Auf diese Weise helfen die Bürgerinnen und Bürger, eine Karte der weltweiten Ausbreitung der Stechmücken zu erstellen und sie zu bekämpfen.

Diese aktuelle Karte des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zeigt, wie stark sich die Tigermücken in den Mittelmeerländern ausgebreitet haben:

Frankreich schlägt Alarm

Tigermücken sind inzwischen in mehr als der Hälfte Frankreichs zu finden. In einem Bericht des französischen Parlaments aus dem Jahr 2020 wird davor gewarnt, dass ihre Ausbreitung in den kommenden Jahrzehnten ein "großes Gesundheitsrisiko" darstellt.

Asiatische Tigermücken sind im Süden des Landes bereits ein so akutes Problem, dass die örtlichen Behörden ein dreijähriges Experiment gestartet haben, um sie in Fallen zu fangen.

Und so funktioniert es. Die Weibchen werden in einen mit Wasser gefüllten Behälter namens Vectrap gelockt, in dem ein Sieb sie daran hindert, ihre Eier abzulegen, und klebrige Wände sie am Entkommen hindern. So können die Wissenschaftler sie einfangen, bevor sie sich vermehren können.

Initiativen wie diese sind in der Regel darauf angewiesen, dass die Einheimischen die Fallen auslegen und Sichtungen melden.

Der Kampf gegen Tigermücken hat in asiatischen Regionen, in denen sie endemisch sind, eine ernstere Wendung genommen. Experimente, die darauf abzielen, sie mit einer bestimmten Art von Bakterien zu infizieren und die Weibchen zu sterilisieren, haben in China zu ermutigenden Ergebnissen geführt.

Einfache Möglichkeiten, sich zu schützen

Die wirksamste Methode, um zu verhindern, dass sich Asiatische Tigermücken in Ihrem Garten ansiedeln, besteht darin, sie an der Fortpflanzung zu hindern, indem Sie stehendes Wasser beseitigen.

Mückeneier brauchen Wasser, um zu schlüpfen, und die Weibchen lieben Blumentöpfe, Vogeltränken und verstopfte Dachrinnen, aber auch etwas so Kleines wie ein Flaschendeckel kann genug Wasser für die Entwicklung der Larven enthalten. Achten Sie also darauf, dass Ihr Äußeres tadellos sauber ist, säubern Sie Dachrinnen, Abflüsse und Gießkannen, und warum nicht auch Ihre Fenster und Türen.

Wenn Sie sich in einem befallenen Gebiet im Freien aufhalten, tragen Sie möglichst lange Hosen und lange Ärmel - wenn Sie die Schichten bei einer Hitzewelle ertragen können - und vermeiden Sie dunkle Kleidung, die die Mücken anlockt.

Tragen Sie Repellentien auf, die DEET, IR3535 oder Icaridin enthalten. Repellentien auf der Basis ätherischer Öle sind eine natürlichere Alternative, bieten aber nur einen kurzlebigen Schutz, da sie schneller auf der Haut verdunsten.

Zitronengras-Kerzen riechen gut, scheinen aber nicht sehr wirksam zu sein. Starke Ventilatoren hingegen können Mücken verwirren und sie daran hindern, zu landen.

Mücken fühlen sich nachweislich von menschlichem Schweiß angezogen. Aber lassen Sie Ihr Parfüm weg - auch Duftstoffe sind dafür bekannt, dass sie Mücken und anderes Ungeziefer anziehen, also entscheiden Sie sich für ein parfümfreies Deodorant und gönnen Sie Ihrer Haut eine Pause.

Wenn Sie Mücken sicher fernhalten und trotzdem köstlich riechen wollen, versuchen Sie es stattdessen mit Kokosnussöl. Die darin enthaltenen Fettsäuren haben sich als hochwirksames Abwehrmittel gegen Mücken und andere blutsaugende Insekten wie Stechfliegen, Zecken und Bettwanzen erwiesen.