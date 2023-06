Von Euronews Green

Die Einführung des französischen Kurzstreckenflugverbots hat die Forderung erneuert, dass Europa die Zahl der Flugreisen, die mit dem Zug zurückgelegt werden könnten, verringern sollte.

Letzte Woche hat Frankreich offiziell sein Verbot für Kurzstreckenflüge eingeführt.

Die endgültige Fassung des Gesetzes besagt, dass Reisen, die mit dem Zug in weniger als 2,5 Stunden zurückgelegt werden können, nicht mit dem Flugzeug durchgeführt werden dürfen. Außerdem müssen über den Tag verteilt so viele Züge verkehren, dass die Reisenden mindestens acht Stunden an ihrem Zielort verbringen können.

Clement Beaune, der Verkehrsminister des Landes, nannte die Maßnahmen einen "wesentlichen Schritt und ein starkes Symbol für die Politik zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen".

Könnte das neue Gesetz das erste von vielen sein, das eine Bahnrevolution in Europa auslöst, indem es die Menschen ermutigt, den Zug dem Flugzeug vorzuziehen?

Steht die Öffentlichkeit hinter einem Verbot von Kurzstreckenflügen?

Eine Umfrage der Europäischen Investitionsbank aus dem Jahr 2020 ergab eine breite Unterstützung in der Bevölkerung.

Mehr als 60 Prozent der Befragten sprachen sich für ein Verbot von Kurzstreckenflügen aus.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace forderte im Jahr 2021 ein EU-weites Verbot für alle Flüge, bei denen eine Bahnfahrt weniger als sechs Stunden dauert.

In einem Gespräch mit inews nach der Unterzeichnung des französischen Verbots forderte der belgische Vizepremierminister und Minister für Mobilität, Georges Gilkinet, dass die EU dem Beispiel Frankreichs folgen solle.

Gilkinet sagte der britischen Tageszeitung, ein Verbot müsse auf "europäischer Ebene" erfolgen und mit einer Unterstützung für Nachtzüge und das Schienennetz der Union einhergehen.

Verwässerung von Frankreichs Kurzstreckenflugverbot

Das Gesetz über Kurzstreckenflüge wurde erstmals 2021 im Rahmen des französischen Klimagesetzes vorgeschlagen und seine offizielle Einführung wurde gegen den erbitterten Widerstand der Luftfahrtindustrie durchgesetzt.

Die Regierung sicherte sich die Einhaltung des Verbots durch Air France, indem sie während der COVID-19-Pandemie finanzielle Unterstützung anbot. Konkurrenten ist es untersagt, die Lücke zu füllen, die die nationale Fluggesellschaft hinterlässt.

Ursprünglich war das Verbot als Beschränkung für Reisen gedacht, die mit dem Zug in weniger als vier Stunden zurückgelegt werden können, doch Einwände der Luftfahrtindustrie führten zu Änderungen.

In der endgültigen Fassung des Gesetzes sind nur noch drei Flugstrecken betroffen - Paris-Orly nach Bordeaux, Nantes und Lyon. Diese Strecken wurden bereits im Jahr 2020 gestrichen, so dass im Grunde nur sichergestellt ist, dass sie nicht wieder aufgenommen werden können.

Abfertigungshalle des Brüsseler Flughafens Peter Dejong/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Der ursprüngliche Plan hätte das Ende von fünf weiteren Strecken von Paris Charles de Gaulle nach Bordeaux, Lyon, Nantes und Renne sowie von Lyon nach Marseille bedeutet. Sie wurden jedoch ausgespart, da die Fahrpläne es den Reisenden nicht erlauben, früh genug anzukommen oder spät genug abzufahren, und weil die Flughäfen nicht nah genug an den Bahnhöfen lagen, um das Gesetz anzuwenden.

Kritiker:innen sagen, es handele sich lediglich um ein "symbolisches" Lippenbekenntnis zum Klimaschutz, ohne dass es zu einer nennenswerten Verringerung der Kohlenstoffemissionen kommt. Die Umweltorganisation Transport & Environment schätzt, dass dies nur 0,3 Prozent der Emissionen ausmacht, die durch Flüge vom französischen Festland aus verursacht werden.

Beaune wehrte sich auf Twitter gegen den Vorwurf des Greenwashings und versicherte, dass in Zukunft weitere Flüge gestrichen würden, wenn das Verbot überprüft werde.

"Das Dekret ist für drei Jahre gültig, so dass wir in Zukunft noch ehrgeiziger sein können, indem wir die Reisezeit von 2,5 Stunden auf mindestens 3 Stunden erhöhen", sagte er.

Wo sonst in Europa wird ein Verbot von Kurzstreckenflügen erwogen?

Im Jahr 2021 legte Spanien einen Plan vor, der vorsieht, Kurzstreckenflüge zu verbieten, wenn Reisen mit dem Zug in weniger als 2,5 Stunden bis 2050 möglich sind. Dies könnte bedeuten, dass es keine Flüge mehr von Madrid zu Zielen auf dem Festland gibt.

Schätzungen der Regierung zufolge könnte dies die Treibhausgasemissionen um bis zu zwei Millionen Tonnen senken. Der Plan sah auch eine Steuer für Vielflieger und für Reisen in Abhängigkeit von der Nähe des Endziels vor.

Kurzstreckenflüge zumindest mit einer Steuer zu belegen, scheint sich vielerorts durchzusetzen Joan Mateu/AP

Ähnlich wie das französische Kurzstreckenflugverbot löste es damals wütende Proteste der Fluggesellschaften aus. Sie behaupteten, dass der Plan "verheerende" Auswirkungen auf den Luftverkehr, den Tourismus und die Wirtschaft des Landes haben würde.

Es ist nicht verwunderlich, dass andere Länder nun skeptisch sind, ähnliche Maßnahmen einzuführen. Aber die Einführung des neuen französischen Gesetzes könnte weitere EU-Länder dazu ermutigen, solche Maßnahmen in Betracht zu ziehen.

Haben andere europäische Länder versucht, Kurzstreckenflüge zu verbieten?

Frankreich ist nicht das erste europäische Land, das versucht, die Zahl der Kurzstreckenflüge innerhalb seiner Grenzen zu begrenzen. Im Jahr 2020 stellte Österreich Bedingungen für ein COVID-19-Rettungspaket für seine nationale Fluggesellschaft Austria Airlines.

Die Regierung würde dem Unternehmen aus der Patsche helfen, wenn es alle Flüge abschafft, bei denen die Bahnfahrt weniger als drei Stunden dauert. Außerdem wurde eine Steuer von 30 € auf Flüge unter 350 km eingeführt. Tatsächlich war nur eine einzige Strecke betroffen, nämlich die von Wien nach Salzburg.

Auch Deutschland hat in den letzten Jahren versucht, Anreize für Kurzstreckenflüge zu schaffen. Im Jahr 2020 wurden die Steuern auf Inlandsflüge und innereuropäische Flüge um 75 Prozent erhöht. Auch Belgien hat eine Steuer von 10 Euro auf Kurzstreckenflüge von weniger als 500 km ab dem Flughafen Brüssel eingeführt.