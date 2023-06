Laut Gabija Tamulaitytė, einer Umweltexpertin des Baltischen Umweltforums Litauen, sind die Landwirte besonders anfällig für extreme Hitze, da viele von ihnen keine Bewässerungssysteme auf ihren Feldern haben. Diese seien bisher nicht nötigt gewesen.

"Ich hoffe wirklich, dass diese Dürre ein Weckruf ist", so ein Umweltschützer gegenüber Euronews. "Ich weiß nicht, was sonst geschehen könnte." In den letzten Tagen hat es zwar in ganz Litauen geregnet, aber das Land leidet immer noch unter einer schweren Dürre. Giftiger Staub peitscht durch die Straßen der Hauptstadt Vilnius, während der Boden in Teilen des Landes zu Asche geworden ist.

Das Gras ist gelblich verfärbt und die Blätter mancher Bäume fangen an, braun zu werden. Für viele ist das alarmierend. Der Bauernverband des Landes rechnet bereits damit, dass bis zu einem Drittel der Ernte in dem kleinen baltischen Land verloren gehen wird, und der Sommer ist noch lange nicht vorbei.

Es könnten noch viele Monate mit extremer Hitze bevorstehen, und letzte Woche haben die Behörden einiger Wälder wegen der Brandgefahr für Besucher gesperrt.

Das ist nicht normal

Die geringen Niederschläge sind Teil dieses komplexen und vielschichtigen Umweltproblems. Seit April hat es nur eine Handvoll Mal geregnet, zuletzt Mitte Mai, sagt Gytis Valaika vom litauischen hydrometeorologischen Dienst.

Die durchschnittliche Niederschlagsmenge im Mai beträgt normalerweise 53 mm, doch in diesem Jahr wurden nur 16 mm gemessen (an einigen Orten weniger als 10 mm), erklärt sie. Am schlimmsten ist die Situation in Westlitauen, einem Gebiet, in dem seit langem Ackerbau und Viehzucht betrieben werden, und das seit Anfang Mai unter Trockenheit leidet.

Laut Gabija Tamulaitytė, einer Umweltexpertin des Baltischen Umweltforums Litauen, sind die Landwirte besonders anfällig für extreme Hitze, da viele von ihnen keine Bewässerungssysteme auf ihren Feldern haben, da diese normalerweise nicht benötigt werden.

Die sich abzeichnenden geringeren Ernteerträge dürften die Lebensmittelpreise in die Höhe treiben und den ganzen Winter über hoch halten, was das Risiko "weiterer sozialer Probleme" erhöht, fügt Valaika hinzu.

Die Inflation in Litauen ist bereits eine der höchsten in Europa, und die Lebensmittelpreise stiegen im November letzten Jahres um 36 % im Vergleich zum Vorjahr. Seitdem haben sie sich jedoch wieder abgeschwächt.

Und das ist nicht das einzige Problem

Wo der Boden in Orten wie Vilnius so trocken ist, so Tamulaitytė gegenüber Euronews, weht Staub durch die Luft, der mit "Kohlenstoffpartikeln" und "Mikroplastik" verunreinigt ist. "Das ist nicht gut für die Atmung, die Lunge und viele andere Dinge", sagt sie.

Das wird immer schlimmer werden

Der Frühling in Litauen war auch in anderer Hinsicht ungewöhnlich. Laut Valaika wurde viel Frost registriert, und der Mai war mit 60 Sonnenstunden mehr als normal einer der sonnigsten in der Geschichte.

In Verbindung mit der Trockenheit hatte diese Wetterkapriolen "verheerende" Auswirkungen auf einige Tierarten, da es zu trocken ist, um zu wachsen und sich fortzupflanzen, erklärt Tamulaitytė.

"Viele Arten können sich nicht an diese Art von Wetter anpassen", erklärt sie. "Es wird immer schwieriger für sie, zu überleben." Hinter dem extremen Wetter in Litauen stecken globale Probleme.

"Vor zwanzig Jahren begann man in Litauen über den Klimawandel zu sprechen", sagt Tamulaitytė. "Ich glaube, niemand hat erwartet, dass er sie betreffen würde, er hatte nur theoretische Konsequenzen."

"Jetzt erleben wir ihn."

"Es ist jetzt populär, alles auf den Klimawandel zu schieben, aber einzelne Wetterereignisse müssen nicht unbedingt durch dieses Phänomen verursacht werden", sagt Valaika und weist darauf hin, dass die Dürre nicht die erste ist.

Eine viel schlimmere Trockenheit gab es im Sommer 1994, als die höchste Temperatur in der Geschichte des Landes von 37,5 Grad gemessen wurde und es über einen noch längeren Zeitraum überhaupt nicht regnete, so Valaika.

In diesem Jahr ging mehr als die Hälfte der Ernte verloren - ein schwerer Schlag für ein Land, das gerade erst seine Unabhängigkeit von der UdSSR erlangt hatte und sich mitten in einer Wirtschaftskrise befand.

Ein Weckruf

Doch auch andere Faktoren machen Litauen dürreresistenter als andere EU-Staaten. Valaika zufolge ist Litauen eines der wenigen Länder der Welt, das sein Trinkwasser ausschließlich aus unterirdischen Quellen bezieht, von denen derzeit weniger als die Hälfte genutzt werden.

Der baltische Staat verfügt außerdem über eine große Anzahl von Seen und Flüssen, und es gibt nicht viele Industrien, die große Mengen Wasser verbrauchen.

"Es gibt kein Problem der Wasserknappheit", sagt Valaika gegenüber Euronews, räumt aber ein, dass sich die Lage ändern könnte, wenn Dürren häufiger werden. Auf jeden Fall verändert sich das Klima in Litauen, wie überall auf der Welt, schnell.

Die Sommer werden wärmer und trockener, die Winter wärmer und schneearmer, während Hitzewellen häufiger werden, sagt Valaika. "Diese Extreme zeigen uns, dass der Klimawandel im Gange ist und normale Klimabedingungen immer seltener werden".

Die Behörden in Litauen und in der Europäischen Union ergreifen Maßnahmen zur Bekämpfung des Phänomens. Nach Angaben des Europäischen Parlamentarischen Forschungsdienstes sollen die Emissionen zwischen 2005 und 2021 um 10 % sinken.

Valaika behauptet jedoch, dass dies bei weitem nicht schnell genug geht, und fordert die Menschen auf, "ebenfalls ihren Teil beizutragen" und durch private Initiativen der Umwelt zu helfen.

"Die Menschen sind im Allgemeinen ziemlich stur", sagt sie gegenüber Euronews. "Wir wollen die unbequeme Wahrheit nicht sehen, um unsere Lebensweise nicht zu ändern und tatsächlich etwas zu tun. Ich hoffe wirklich, dass diese Dürre ein Weckruf ist".

"Ich weiß nicht, was sonst sein könnte."